큰사진보기 ▲신작로(향교로)사이로 보이는 수원 구 부국원 ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원 구 부국원 건물 마당, 햇살이 쏟아지고 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲부국원, 인쇄소 시절 승강기로 사용했던 흔적 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원광교복지관뉴스에도 실립니다.

늦가을의 정취가 짙게 내려앉은 지난 11월 27일, 수원특례시 팔달구 향교로 일대 도심 한복판에서 고풍스러운 건물이 발길을 붙잡았다. 현대식 상가와 빌딩들 사이에서 존재감을 드러내고 있는 이곳은 국가등록문화유산 제698호로 지정된 '수원 구 부국원(舊 富國園)'이다. 100년이 넘는 세월을 견뎌낸 건물의 외벽은 차가운 가을바람 속에서도 온기와 세월의 흔적을 드러내고 있었다.바깥에서 바라본 '수원 구 부국원' 건물의 현관은 쌍여닫이 문이다. 문의 캐노피 곡선이 아름답다. 이제는 건립 당시의 모습이 바뀌었다. 보조 기둥이나 시멘트 벽면을 세워 건물 전체를 보강하였다. '수원 구 부국원' 건물은 세월의 무게가 느껴지는 건축미가 있다.1923년에 건립된 '수원 구 부국원'은 일제강점기 종묘(種苗) 및 농기구, 비료 등을 판매하던 주식회사 부국원의 본사 건물로 지어졌다. 당시 조선의 우수한 품종과 농업 자원을 일본으로 유출하고, 일본산 종묘와 농기구를 보급하며 식민지 농업 지배의 전진기지 역할을 했던 아픈 역사가 서려 있는 곳이다.같이 '수원 구 부국원'을 방문한 박천일 수원근대여행해설사는 "부국원의 뜻은 나라를 부강하게 하는 회사라는 뜻이지만, 그것은 우리나라가 아닌 군국주의 일본이었다"며, "부국원은 본사가 이곳에 있었고 일본에 지점이 있는 대기업이었다"고 설명했다.광복 이후 이 건물은 수원 지역의 근현대사와 궤를 같이하며 끊임없이 변모했다. 1950년대에는 수원시 교육청과 수원법원·검찰청사 등 주요 행정·사법기관으로 활용되었으며, 이후에는 공화당 경기도당 당사, 병원, 인쇄소 등 수십 년간 시민들의 삶과 가장 밀접한 공간으로 쓰였다. 붉은 벽돌과 화강석을 조화롭게 쌓아 올린 3층 규모의 조적조 건물은 수원의 현대사가 거쳐 간 타임캡슐과도 같았다.한때 도심 재개발과 노후화로 인해 철거 위기에 몰리기도 했던 '수원 구 부국원'은 근대 건축물의 역사적·건축적 가치를 알아본 지역 사회와 수원시의 노력으로 보존되었다. 2017년 국가등록문화유산으로 등록된 이후, 수원시는 원형 복원 및 리모델링 공사를 거쳐 2018년 시민들을 위한 역사·문화 전시관으로 문을 열었다.11월 23일 방문한 내부 공간은 층별로 각기 다른 시대의 숨결을 전하고 있었다. 1층은 구 부국원의 건립 배경과 부국원이라는 회사의 실체, 그리고 수원 근대사의 흐름을 한눈에 조망할 수 있는 상설 전시실로 꾸며져 있었다. 나무 계단을 밟고 올라간 2층에서는 일제강점기 당시 판매된 종묘와 농기구 관련 사료들이 이곳이 지닌 역사적 명암을 객관적으로 보여주고 있으며, 건축물 자체의 매력과 더불어 수원의 일상사를 다룬 기획 전시가 관람객을 맞이했다.천장의 목조 트러스 구조와 낡은 벽돌의 질감을 그대로 살려낸 공간 연출은 건물이 겪어온 지난 100년의 시간을 증언하는 듯했다. 특히 과거 병원과 인쇄소로 사용되던 시절의 흔적들과 복원 과정에서 발견된 건축 부재들이 '살아있는 건축 유산'으로서의 면모를 보여주었다.이날 전시관을 찾은 시민들과 방문객들은 좁은 계단을 오르내리며 전시된 사료들을 살피고, 창밖으로 보이는 수원 구도심의 풍경과 근대 건축물의 조화를 사진으로 남겼다. 방문객 이진희씨는 "수원역 인근을 지나다니며 겉모습만 보던 붉은 벽돌 건물 안에 이렇게 굴곡진 수원의 역사가 담겨 있는지 처음 알았다"며, "화성행궁과는 또 다른 근대 수원의 모습을 배울 수 있는 시간이었다"고 소감을 전했다.'수원 구 부국원'은 격동의 근현대사를 온몸으로 버텨낸 수원의 속살을 보여주는 공간이다. 아픈 식민지 수탈의 현장에서 출발해 해방 후 시민 생활의 터전을 거쳐, 이제는 과거를 성찰하고 미래 세대에게 역사를 전하는 문화 플랫폼이 되었다. 겨울의 초입에, '수원 구 부국원'에서 마주한 100년의 시간은 오늘을 살아가는 우리에게 역사의 보존과 기억의 가치를 묵직하게 되묻고 있다.