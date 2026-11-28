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미국 공군의 핵심 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 '클라우드 원'(Cloud One)이 해킹당한 것으로 전해졌다. 공군이 운용하는 전술·인사·군수 관련 민감 정보가 위험에 노출될 수 있다는 우려가 나온다.<로이터통신>은 27일(현지시간) 사안을 잘 아는 소식통 3명을 인용해 해커들이 클라우드 원에 침입했다고 단독 보도했다. 침입은 최근 한 달가량 사이 시스템 업그레이드 작업 중 발견됐고, 이후 플랫폼 전반에 차질이 빚어지고 있다고 소식통 2명이 전했다.다만 <로이터통신>은 해커의 정체와 침입 범위, 실제 데이터 유출 여부는 확인하지 못했다고 밝혔다.클라우드 원은 2017년 출범한 공군의 통합 IT 플랫폼이다. 마이크로소프트, 아마존, 오라클, 구글 모회사 알파벳 등 민간 클라우드 업체 4곳의 자원을 결합해 인사·급여, 군수·정비 관리는 물론 북미 전역의 방공 레이더 정보를 취합하는 '클라우드 기반 지휘통제', 전 세계 200여 개 공군 기지의 폭탄·미사일을 추적하는 '전역 통합 전투 군수품 시스템' 등을 운용한다. 소식통 가운데 한 명은 클라우드 원이 미군에서 가장 큰 클라우드 플랫폼 중 하나라며 "이곳이 뚫린 것은 중대한 사안"이라고 말했다.조사 당국은 피해 규모를 파악하기 위해 미 군의 사이버 작전 전담 조직인 사이버사령부를 투입했다고 소식통 중 1명이 전했다.해킹이 발견된 뒤 행정 지원(백오피스) 애플리케이션을 클라우드 원으로 옮기는 작업이 중단됐고, 이미 가동 중인 애플리케이션의 업데이트도 막혔다. 새로운 심각한 소프트웨어 취약점이 잇따라 공개되는 상황에서도 공군 인력이 보안 패치를 적용하지 못하고 있다는 것이다. 일부 이용자의 관리자 권한도 회수됐다.소식통 중 1명은 침입자가 소프트웨어 취약점을 악용해 시스템 전체를 관리하는 '컨트롤 플레인'(제어 영역)에 접근했다고 전했다. 이 소식통은 컨트롤 플레인을 "만능 리모컨"에 비유하며, 침입자가 이론상 군용기의 운용 상태나 예비 부품의 이동 상황까지 확인할 수 있다고 말했다. 다만 실제로 그랬는지는 불분명하며, 악용된 취약점도 확인되지 않았다.<로이터통신>에 따르면 공군은 "특정 네트워크와 시스템의 보안 태세, 취약점, 운영 상태에 대해서는 언급하지 않는다"고 밝혔다.클라우드 원 사건은 최근 미 연방정부를 겨냥한 사이버 사고가 잇따르는 가운데 불거졌다.뉴욕타임스(NYT)는 지난 24일 중앙정보국(CIA)과 국가지리정보국(NGA), 국가정보국장실(ODNI) 등 정보기관 3곳이 최근 사이버 침해를 발견했다고 보도했다. 공개된 비기밀 자료를 분석하는 '오픈소스 정보 분석 시스템'이 피해를 봤으며, 기밀 자료는 위험에 처하지 않았다고 관계자들은 전했다.관계자들은 해커들이 인공지능(AI) 해킹 도구 '아텍스'(Artex)를 쓴 것으로 보고 있다. 아텍스는 올해 7월 중국인 엔지니어가 공개한 도구로, 원래는 사이버 방어를 돕기 위해 만들어졌으나 악의적 해커들이 공격용으로 개조해 일본과 한국 등 전 세계 기업을 노린 수십 건의 공격에 쓰인 것으로 보안 연구자들은 보고 있다. 수사 당국은 배후를 파악하지 못했지만 초기 정황상 중국이 배후일 수 있다는 관측이 나온다고 관계자 2명이 전했다. 중국은 그동안 미국의 해킹 의혹을 부인해 왔다.<로이터통신>은 AI 모델이 넓은 공격 대상에서 취약점을 빠르게 찾아낼 수 있어, AI 기반 침투에 대한 우려가 클라우드 기반 네트워크에 특히 심각한 문제라고 짚었다. 미 정부는 이미 최근 공개된 FBI 2건, 국방부 데이터 해킹, 국토안보부(DHS) 직원 정보 유출, 정보기관 침해, 재무부 해킹 등 최소 6건의 사고에 대응하고 있다고 이 통신은 전했다.현지 언론에 따르면 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 26일 일부 온라인 시스템에 대한 침입 사건을 조사 중이라고 밝혔다. 국가안보국(NSA)은 지난주 네트워크 장애로 기밀 내부망에 차질을 빚었다.이달 13일에는 연방항공청(FAA)이 4시간 넘게 전국 항공기 이륙을 중단시키는 이례적 조치를 내렸다. NYT에 따르면 발단은 아칸소주 엘도라도의 무선 시설에서 진행된 '일상적' 라우터 교체 작업이었고, 이 시설과 텍사스주 아마릴로 레이더 시설이 비정상적으로 많은 접속 신호를 보내면서 연쇄 장애가 발생했다. 당국은 정확한 원인을 아직 규명하지 못했다.이와 관련해 제이 클레이턴 국가정보국장(DNI)은 공군 해킹 보도에 앞선 지난 22일 CNN 방송 인터뷰에서 낡은 디지털 인프라를 업그레이드하는 과정에서 "결함과 공백, 서비스 중단이 생길 것"이라고 말했다. 그는 "국민은 시스템 업그레이드와 사이버보안에 대한 상당한 투자에 대비해야 한다"며 "기술이 한 단계 도약할 때는 순탄치 않은 과정이 있기 마련"이라고 밝혔다. 최근 잇따른 장애를 사이버 공격이 아니라고 일찍 판단한 것 아니냐는 질문에는 관련 기업과 정부 기관이 즉시 원인 파악에 나섰다고 답했다.