큰사진보기 ▲27일 오후 논산시의회 행정사무감사에서 김태성 의원(왼쪽)과 박민규 의원이 김웅렬 체육진흥과장을 상대로 내년 충남도민체육대회 개최에 따른 논산시의 행정 여건과 대회 운영 전반에 대해 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

2027년 상반기 세계딸기산업엑스포와 충남도민체육대회를 잇따라 개최하는 충남 논산시가 두 대형 행사를 차질 없이 치를 수 있을지를 놓고 논산시의회에서 우려의 목소리가 나왔다. 시민과 공직자의 피로도는 물론 경기장 준비 상황 등을 고려해 도민체전 개최 순번을 변경하는 방안까지 검토해야 한다는 의견이 제기됐다.논산시의회 행정사무감사 나흘째인 27일 오후 체육진흥과 감사에서 박민규 의원과 김태성 의원은 내년 6월 논산에서 열리는 제79회 충청남도민체육대회 준비 상황을 집중적으로 따졌다.박 의원은 두 행사의 개최 간격이 짧다는 점을 지적했다. 내년 2월 26일 개막하는 논산세계딸기산업엑스포는 3월 21일 막을 내린다. 행사장 철거 등 마무리 작업이 4월 중순까지 이어질 경우 도민체전 개막까지 두 달도 채 남지 않는다.박 의원은 엑스포 기간 시민들이 자원봉사에 나서고 공직자들도 추가 근무를 해야 하는 상황에서 또다시 도민체전을 치러야 한다며 시민과 공직자의 피로도가 상당할 것으로 우려했다. 두 행사를 차질 없이 치를 수 있다고 판단한 근거가 무엇인지도 물었다.경기장 준비 상황도 도마 위에 올랐다. 박 의원은 전체 경기장 38곳 가운데 관외 경기장 2곳을 포함해 16곳이 확보됐으며 나머지 22곳은 보수와 신설 작업이 진행 중이라고 설명했다. 일부 경기장에는 관중석이 없다며 선수단과 응원단이 이용할 주차 공간은 충분히 확보했는지도 따졌다.논산시가 의회에 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 내년 도민체전은 6월 10일부터 13일까지 나흘간 논산시민운동장과 종목별 경기장에서 열린다. 정식 종목 30개와 시범 종목 2개 등 모두 32개 종목이 치러진다.총사업비는 56억 4200만 원이다. 이 가운데 논산시가 부담하는 예산은 39억 1400만 원으로 전체 사업비의 69.4%에 달한다. 경기장 등 시설비에만 46억 2000만 원이 투입될 예정이다.박 의원은 도민체전 개최 방식이 공모제에서 순번제로 바뀐 점을 언급하며 충남도체육회와 협의를 통해 개최 순번을 조정할 수 있는지도 검토해 달라고 주문했다. 대회의 성공을 바라는 마음은 같지만 논산시가 처한 현실적인 여건도 살펴야 한다는 취지다.김태성 의원도 박 의원의 우려에 공감했다. 김 의원은 앞서 개최 순번을 변경할 방법이 있는지 알아본 적이 있다며 당시 집행부가 대회 준비에 강한 의지를 보여 더는 문제를 제기하지 않았다고 설명했다.김 의원은 도민체전을 성공적으로 치르기를 바라는 마음은 변함없다면서도 두 행사를 모두 감당하기 어렵다고 판단될 경우 아산시의 양해를 구해 개최 순번을 조정하는 방안도 고려할 필요가 있다고 했다.논산시는 현재 시민운동장의 방송·음향시설과 육상트랙 정비를 마쳤으며 화장실과 보행로 정비, 종목별 경기장 보수 작업을 진행하고 있다. 초·중·고교와 국방대학교, 건양대학교, 한국폴리텍대학 등 13개 학교의 시설 사용을 위한 협의도 추진했다.시는 내년 3월까지 경기장 개·보수를 마치고 안전관리계획을 수립한 뒤 대회 개막 전까지 경기용품 준비와 행사장 최종 점검을 마칠 계획이다.답변에 나선 김웅렬 논산시 체육진흥과장은 엑스포에 이어 도민체전을 치러야 하는 어려움이 있지만 20년 만에 논산에서 열리는 대회라는 점을 강조했다. 김 과장은 현재 종목별 체육회가 경기장을 방문해 시설을 점검하고 있다며 늦어도 올해 12월까지 모든 종목의 경기장 승인이 가능할 것으로 내다봤다.