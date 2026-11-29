큰사진보기 ▲발제중인 문장렬 전 국방대 교수 ⓒ 국민주권당 전남광주통합특별시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발제중인 이신 집행위원장 ⓒ 국민주권당 전남광주통합특별시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 단체 사진을 찍고 토론회를 마무리했다 ⓒ 국민주권당 전남광주통합시당 관련사진보기

국민주권당 전남광주통합특별시당이 주최한 한미 관계 현황 진단 토론회가 27일 오후 6시 30분 광주 북구 역전커뮤니티센터 2층 다목적홀에서 심진 시당 위원장의 사회로 진행됐다.사회자는 "오늘 토론회는 미국의 일극 패권이 빠르게 무너지는 가운데, 국익 중심의 관점에서 미국과의 관계를 새롭게 정립하기 위해 마련됐다"라고 토론회 취지를 설명했다.'자주국방과 작전통제권 환수'를 주제로 발제를 진행한 문장렬 전 국방대 교수는 흔히 쓰이는 '전시작전통제권(전작권)' 대신 '작전통제권(작통권)'이라고 불러야 한다고 주장했다. 평시 작전통제권 역시 실질적으로 없는 것과 마찬가지라는 이유에서다.문 전 교수는 완전한 작통권 환수가 필요한 근거로 ▲ 자주국방·군사주권 회복 및 국가주권 완결 ▲ 미국의 전략과 주한미군 역할의 '대중국' 변화에 대한 대응 ▲ 주한미군의 전략적 유연성으로 인한 한국의 전쟁 연루 가능성 차단 ▲ 한국군의 정신전력과 작전체계의 자주적 발전 필요 ▲ 남북 평화공존과 관계 발전을 위한 군사적 뒷받침을 언급했다.특히 한미동맹과 주한미군이 한반도 평화를 위협하는 요소로 작용하고 있다고 지적했다. 미국의 대중국 견제 전략에 한국이 종속돼 있고, 미국의 대북 적대 정책이 한반도 전쟁으로 비화할 가능성이 높다는 것이다. 동맹 강화를 명분으로 오히려 한반도 평화를 저해하고 남북관계 발전을 가로막고 있다는 주장도 덧붙였다.문 전 교수는 현재 추진 중인 '조건에 기초한 작통권 전환' 방식의 구조적 문제점도 조목조목 짚었다. 조건의 충족이 어렵고 더딜 뿐 아니라 미국의 합의가 없으면 충족 여부조차 판정할 수 없기 때문이다. 설사 어렵게 조건을 충족하더라도 한국군 대장이 연합사령관을 맡아 미군까지 지휘해야 하는 구조여서 사실상 실행이 불가능하다고도 지적했다. 한미연합사와 그 상부구조가 유지되는 한 한국군의 온전한 작통권 행사가 제한된다고도 봤다. 전환된 후에는 연합사 부사령관인 주한미군 사령관이 다국적군인 유엔군사령부의 사령관을 겸임하는 구조여서 전시 지휘·통제 체계가 복잡하게 얽힌다고 했다.문 전 교수는 대안으로 한미연합사를 해체하고 한미 양국이 독자적인 병렬형 지휘체계를 정립해야 한다고 주장했다. 이를 통해 한미관계가 종속 관계에서 벗어나야 한다고 강조했다.그는 "(자주국방은) 한국군의 능력으로 충분하며, 내일 발표하고 모레 환수해도 가능하다"라고 단언했다. 이어 "한국의 주권 문제인 만큼 당당하게 요구해야 한다"라고 말했다.이어 이신 광주평화연대 집행위원장이 '이란전쟁 위장 파병의 문제점'을 주제로 발표했다. 이 집행위원장은 "이란전쟁은 미국이 일극 패권을 유지하기 위해 국제법을 무시하며 일으킨 불법적인 침략전쟁"이라고 규정했다. 그러면서 "미국의 파병 압박에 동참하는 것은 이란의 주권을 짓밟고 국제무대에서 도덕적 신뢰를 무너뜨리는 결정"이라고 지적했다.또 "파병으로 한미관계의 민낯을 세계에 보이고 말았다. 가장 먼저 미국의 입장을 따르는 나라, 한국의 처지를 이란도 잘 알고 있지만 원칙적 대응을 경고하고 있다"라고 말했다. 이어 "전쟁이 길어지고 격화되면 우리나라가 전쟁의 소용돌이에 휘말리게 될 가능성이 높다"라고 경고했다.구산하 국민주권당 특별자문위원은 '주한미군기지 철수의 필요성'을 주제로 발제했다. 그는 "미국이 이란을 침공하자 이란이 중동 내 26곳의 미군기지를 공격한 사례는 미군 주둔이 국가 안전을 담보하기는커녕 유사시 제1의 타격 대상이 된다는 교훈을 준다"라고 말했다. 이를 바탕으로 전국에 62개 이상의 미군기지가 존재하는 한국이 얼마나 위험한지 짚었다.구 특별자문위원은 주한미군기지 철수가 시급한 이유로 미국이 주한미군기지를 동아시아 전쟁 구상의 최전선이자 도발 원점으로 삼고 있어 전쟁의 화근이 되고 있다는 점 등을 꼽았다.그러면서 "미국의 일극 패권이 무너지고 세계가 다극 체제로 재편되는 상황에서 우리가 미국의 압박에 굴복해 핵 강국인 북·중·러를 적대하는 것은 자멸 행위"라며 "주한미군기지를 철수하고 자주와 민주, 통일의 새 시대로 전진해야 한다"라고 주장했다.발제에 이어 지정토론이 진행됐다.김태현 박승희정신계승사업회 사무국장은 1950년 유엔 안보리 결의 제84호와 1994년 유엔 사무국 법률국의 판단을 근거로 들어, 유엔군사령부가 유엔의 지휘·통제를 받지 않는 미국 주도의 군사기구라고 강조했다. 이어 "가짜 유엔사의 해체를 통해 온전한 주권을 회복하고 정전체제를 평화체제로 전환하는 것, 이것이 오늘날 우리가 자주로 살길을 모색하는 데 있어 결코 외면할 수 없는 시대적 과제이다"라고 주장했다.조용곤 전국민주일반노동조합 광주전남본부 정책국장은 최근 미국이 호남반도체 사업을 '구조적 과잉생산' 사례로 꼽은 점을 언급했다. 미국이 이를 이유로 협상 결과에 따라 관세를 25%까지 올리겠다고 압박하는 상황을 지적한 것이다. 조 정책국장은 "실제 노사 협상에서 일단 임금 15% 깎을 건데, 여차하면 25% 깎겠다고 하면 협상 결렬이다. 지금 한미관계는 노사관계만도 못하다"라고 꼬집었다.신혜선 전남광주촛불행동 회원은 미국이 집요하게 파병을 압박해온 사실을 규탄하며, 정부가 이에 굴복해 제출한 우회 파병안의 문제점과 위험성을 지적했다. 특히 청해부대가 미국 주도의 군사 작전에 정찰을 담당하거나 기뢰제거 작전에 투입될 가능성이 높은데, 이는 이란의 직접적인 군사 보복 대상이 될 것이라며 국회가 '위장 파병안'을 부결할 것을 촉구했다. 이어 "12·3 내란의 밤, 맨몸으로 장갑차를 막아섰던 국민, 미국의 내정간섭과 전쟁 강요 행태를 저지하고 있는 국민은 미국의 파병 압박도 반드시 제압하고 진정한 자주독립 국가를 만들 것"이라고 말했다.끝으로 심진 위원장은 "세계 질서의 변화에 걸맞게, 국민주권 시대 주권자 국민의 요구에 부응하는 새로운 한미 관계를 만들어가는 것은 이제 선택이 아니라 필수"라고 강조했다. 이어 "'자주'로 살길을 찾는 새로운 시대, 전환적인 한미 관계를 재정립하는 데 오늘의 토론회가 작은 디딤돌이 되기를 기대한다"라고 덧붙였다.참가자들이 "작전통제권 환수하자!", "자주가 살길이다!" 구호를 외치며 기념사진을 찍는 것으로 이날 토론회는 마무리됐다.