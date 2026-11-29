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큰사진보기 ▲천장까지 신발이 쌓인 동대문 신발도매상가 통로. 평일 낮 통로가 한산하다. ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲진열대 곳곳에 꽂힌 ‘10,000’ 가격표. 부츠도 운동화도 만 원이다. ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲딸이 어릴 적 신던 ‘공주 신발’이 여전히 진열대를 채우고 있다. ⓒ 백수경 관련사진보기

"어머니, 아기 몇 살이에요? 몇 신어요?"

"아, 우리 애는 이제 애기가 아니라서요."

"아이고, 그럼 여기가 아니라 저쪽 가셔야지!"

"그럼 엄마, 이 신발은 얼마 주고 산 거야?"

큰사진보기 ▲동대문에서 사 온 털 신발을 신어 본 딸. 진짜 편하다고 했다. 내 것도 사야지. ⓒ 백수경 관련사진보기

"딱 맞아! 이거 진짜 편하다.

현관에 운동화 두 켤레가 나란히 놓여 있다. 하나는 내 것, 하나는 딸 것이다. 이제는 크기만 봐서는 어느 게 누구 건지 헷갈린다. 딸의 발은 245, 내 발은 250. 엄마와 딸 사이가 고작 5밀리로 좁혀졌다.몇 년 사이 신발은 휴대폰으로 사는 일이 많아졌다. 급할 땐 쿠팡, 싸게 사고 싶을 땐 알리. 편하긴 한데 늘 아쉬운 게 하나 있었다. 신어 보기 전까진 모른다는 것. 리뷰에 '정사이즈'라고 해서 샀다가 발가락이 꽉 낀 적도 있고, 사진 속 베이지가 받아 보니 누런 겨자색이었던 적도 있다. 반품이 귀찮아 그냥 둔 신발이 신발장 맨 아래 칸에 한두 켤레씩 쌓여 갔다.직접 보고 사는 재미 때문일까. 남대문 시장은 아직도 젊은 사람들의 놀이터다. 지난 9월 사우나 용품을 구경하러 갔을 때도 북적이더니, 요즘은 만 원에 스카프 여섯 장을 파는 가게 앞에 몇 겹씩 줄이 선다고 한다. 만 원. 그 두 글자를 앞에서 문득 남대문이 아니라 동대문이 떠올랐다. 정확히는 동대문 신발도매상가였다.20대의 나는 그 골목에서 만 원짜리 운동화와 부츠를 사 신었다. 신발 한 켤레 사러 오가는 데 반나절이 걸려도 지루한 줄 몰랐다. 검은 비닐봉지를 손에 들고 지하철 계단을 내려가던 그 기분이란.11월 27일 금요일, 블랙프라이데이였다. 온라인 쇼핑몰마다 할인 행사가 한창이었지만 오랜만에 실물을 보고, 직접 신어 보고 사고 싶어 동대문행 지하철을 탔다. 겨울 문턱인데도 날이 포근했다.동대문역 7번 출구로 나와 청계천 쪽으로 몇 걸음 걸으면, 길가까지 진열대를 내놓은 신발 가게들이 보인다. 골목 안으로 들어서니 아치형 지붕 아래로 긴 통로가 이어지고, 양옆엔 신발이 천장까지 닿으려 한다. 장화, 등산화, 신사화, 운동화, 털부츠. 새 고무 냄새와 뒤섞인 공기가 훅 들어온다.'신사화 도소매', '등산화·댄스화 도소매'. 산에 오르는 발, 춤추러 가는 발, 출근하는 발, 학교 가는 발. 이 통로엔 세상의 온갖 발이 다녀갔을 것이다.그사이 짜장면값도, 지하철 요금도 몇 번이나 올랐다. 그런데 진열대엔 여전히 '10,000원', '15,000원' 가격표가 꽂혀 있었다. 같은 만 원이라도 여기 만 원은 신어 보고 내는 만 원이다. 잊고 있었네.값은 그대로인데 달라진 게 있었다. 기억 속 이 통로는 어깨를 부딪쳐 가며 걸어야 했는데, 오늘은 통로 끝이 훤히 보였다. 남대문 스카프 가게 앞엔 줄이 몇 겹이라는데.조금 서글펐다. 그 빈자리 어딘가에 나도 있었다. 손가락 몇 번이면 되는 편리함에 이 골목을 잊고 지낸 손님.통로 안쪽으로 더 걸어 들어가자 갑자기 세상이 분홍색이 됐다. 아이들 신발 가게였다. 리본과 하트 모양 보석, 진주알, 천사 날개를 달고 반짝이 가루까지 뒤집어쓴 신발들이 계단식 진열대를 빼곡히 채우고 있었다. 복슬복슬한 털을 두른 공주 신발. 투명한 밑창 아래 불빛이 숨어 있다는 걸 나는 알고 있다.딸아이가 네댓 살 무렵, 저런 공주 신발이 아니면 현관을 나서지 않던 때가 있었다. 비 오는 날에도, 눈 오는 날에도 공주 신발. 낯을 많이 가리던 아이도 그 신발만 신으면 놀이터 한가운데로 뛰어들었다. 한 발짝 뗄 때마다 밑창에서 분홍 불빛이 깜빡였다.해 질 녘 어둑한 놀이터에서 나는 아이 얼굴보다 그 불빛을 먼저 찾았다. 미끄럼틀 아래에서, 모래밭 귀퉁이에서 불빛이 깜빡이면 거기 내 아이가 있었다.160, 170, 180. 공주 신발은 한 철을 넘기지 못했다. 귀여운 추억이 담긴 신발 한두 개는 차마 버리지 못해 상자에 모아 두었는데, 그 상자가 지금 어디 있더라. 그 아이가 내년이면 중학생이 된다.공주 신발 앞을 떠나지 못하는 내게 사장님이 말을 걸었다.사장님이 웃음을 터뜨렸고 나도 따라 웃었다. 그 시절 이 골목에서 나는 '아가씨'였다. 오늘은 '어머니'다. 이상하게 그 호칭이 하나도 서운하지 않았다. 공주 신발을 신겨 아이를 키운 시간이 그 세 글자 안에 다 들어 있는 것 같았다.'저쪽'으로 가는 길, 바닥에 상자째 쌓인 흰 털 실내화가 발목을 잡았다. 비닐에 한 켤레씩 담긴 실내화마다 매직으로 190, 200, 220 같은 치수가 큼지막하게 적혀 있었다. 한 켤레에 오천 원. 초등학교 6년 동안 딸 실내화를 몇 켤레나 샀던가. 이 값에 산 기억은 없다. 여기서 살 걸. 뒤늦게 속이 좀 쓰렸다.그리고 처음으로, 아이 신발을 사러 어른 신발 가게 앞에 섰다. 이런 날이 생각보다 빨리 왔다. 털 안감을 댄 갈색 스웨이드 신발이 눈에 들어왔다. 가볍게 산책 갈 때도, 심부름 갈 때도, 나랑 마트 갈 때도 편하게 신을 수 있을 것 같았다. 만 원짜리는 아니었지만 망설이지 않았다.아이는 학교에 있으니 신겨 볼 수가 없었다. 그래도 치수는 묻지 않아도 안다. 245. 내 발보다 꼭 5밀리 작은 발이다.사장님이 신발을 검은 비닐봉지에 담아 건넸다. 20대 때 들고 다니던 바로 그 봉지였다. 오랜만에, 이 골목의 손님이 됐다.저녁에 학원에서 돌아온 아이에게 시장 이야기를 했다. 실내화가 오천 원이더라는 말에 아이가 눈을 동그랗게 뜨며 묻는다.나는 대답 대신 검은 비닐봉지를 내밀었다. 아이는 현관에 서서 새 신발에 발을 쏙 넣더니 몇 걸음 걸어 봤다.내가 골라 온 신발을 이렇게 좋아해 주는 날도 이제 얼마 남지 않았을지 모른다. 다음엔 아이도 나처럼 직접 신어 보고, 신발 사러 반나절을 써 봐도 좋겠다.한산해진 그 골목에 새 손님을 한 명 데려갈 생각이다. 검은 비닐봉지 하나씩 들고 나란히 지하철 계단을 내려가는 그림도, 꽤 괜찮을 것 같다.