큰사진보기 ▲조선중앙통신은 10월 29일 '무인항공기술발전-2026' 전시회를 개최했다고 30일 보도했다. 통신은 이날 진행된 위력 시위에서 전술 자폭 무인공격기와 다목적 무인기에서 발사된 공대지 미사일, 순항미사일이 섬 표적을 100%의 명중 정확도로 정밀 타격했다고 주장했다. 김정은 북한 국무위원장과 딸 주애, 부인 리설주 등이 참관했다. 2026.10.30 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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- 중국 선전 APEC 정상회의가 막을 내렸습니다. 주목된 것 중 하나가 북미 정상회담 가능성이었습니다. 김정은 북한 국무위원장이 결국 중국에 가지 않아 성사되지 않았는데, 왜 가지 않았다고 보시나요?

- <월스트리트저널> 보도에 따르면 트럼프 대통령이 6·25전쟁 종전 선언, 북한에 핵 폐기를 요구하지 않는 성명, 북미 연락사무소 개설까지 검토했다고 하는데, 사실일까요?

- 북한은 제재 완화가 목표 아닌가요?

- 하지만 미국 입장에서 북한을 핵보유국으로 인정하면 한국 등 다른 나라도 핵 보유를 하려고 할 거라서 인정 못할 거라고 하던데.

- 만약에 ICBM과 SLBM 안 하는 조건으로 북한의 핵 보유를 미국이 인정한다면 우리는 어떻게 되나요?

- 지난해 연말쯤 많은 전문가가 올해는 북미 정상의 만남 가능성을 높게 봤지만 못 만났잖아요. 내년엔 가능성 있을까요?

- 그러면 우리는 거기서 아무것도 할 수 없는 건가요?

- 트럼프 대통령이 우리를 배려해 줄 가능성은 있나요? 일각에서는 현 정부가 마음에 안 들어서 따돌린다, 한미 관계가 나빠졌다고 하는데요.

- 그렇다면 대미 투자 문제는 어떻게 해야 하나요?

- 일각에서는 미국의 요구를 들어주는 대신 관세를 낮추는 게 맞지 않느냐는 이야기도 있는데요.

- 23일 외교안보 라인에 대한 개각이 있었잖아요. 동맹파에 힘 실렸단 평가가 있던데.

- 그러면 이번에 교체된 외교·안보 라인이 가장 먼저 해야 할 게 뭘까요?

- 내년에는 좀 유의미한 성과가 나올 수 있을까요?

- 김정은 위원장이 최근 각국 대사들의 신임장을 직접 받으면서 '패권이나 팽창을 추구하지 않겠다'고 말했잖아요. 이건 어떤 메시지로 읽어야 할까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

중국 선전에서 열린 APEC 정상회의가 지난 19일 막을 내렸다. 이번 APEC에서 관심을 모은 것 중 하나는 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남 여부였다. 트럼프 대통령이 지난 8월부터 김 위원장과의 만남을 언급해 왔기 때문이다. 하지만 이들의 만남은 끝내 성사되지 않았다.<월스트리트저널> 보도에 따르면 트럼프 대통령이 6·25전쟁 종전 선언, 북한에 핵 폐기를 요구하지 않는 성명, 북미 연락사무소 개설까지 검토했다고 한다. 사실일까? 북미 정상 회동 불발의 배경과 향후 정세를 들어보기 위해 지난 25일 서울 국회 인근 사무실에서 김홍걸 전 더불어민주당 의원을 만났다. 다음은 김 전 의원과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."제가 몇 달 전부터 중국이 중재자 역할을 한다고 말씀드렸는데, 이번에 트럼프 대통령이 이를 확인해 줬습니다. 기자들이 '김정은 위원장을 만나느냐'고 묻자 '그것은 중국이 하기에 달려 있다'고 했습니다. 중국이 북한을 설득해야 가능하다는 뜻이었습니다.<월스트리트저널>은 북한이 처음부터 고자세로 나온 것처럼 보도했지만, 제가 중국 측에서 입수한 정보로는 협상에 상당한 진전이 있었습니다. 미국은 북한을 사실상의 핵보유국으로 비공식 인정하고 우선 동결을 요구하며, 북한은 핵 동결을 선언하고 미국 본토 타격용 ICBM과 SLBM 프로그램을 폐기하겠다고 약속하는 단계까지 갔습니다. 1단계 합의로는 괜찮은 내용입니다.그런데 막판에 북한이 핵 용인 선언을 트럼프 대통령 혼자 하는 것은 믿기 어렵다고 나왔습니다. 과거에 트럼프 대통령에게 당한 경험이 있고, 어느 나라도 트럼프 대통령을 신뢰하지 않기 때문입니다. 그래서 미·중·러 3국이 함께 선언해 달라며 사실상 중국과 러시아에 보증을 요구했습니다. 하지만 그런 일은 몇 달 전부터 논의해야 가능한 것인데 막판에 던지니 최종 합의가 될 수 없었습니다.""실제로 제안했는지는 모르겠습니다. 다만 했다고 가정한다면, 연락사무소는 상당히 의미가 있습니다. 정식 국교를 맺으려면 미국 의회 승인도 받아야 하고 절차가 복잡하니, 우선 연락사무소를 낸다는 것은 사실상 미국이 북한을 공격하거나 체제를 흔들지 않겠다는 약속으로 볼 수 있기 때문입니다.하지만 종전 선언은 제가 몇 년 전부터 말해 왔듯이 이제 별로 가치가 없어졌습니다. 트럼프 대통령이 2018년에 김정은 위원장을 처음 만났을 때만 해도 종전 선언을 쉽게 해 줄 것처럼 말했고, 그때 했다면 효과가 있었을 것입니다. 하지만 이미 시간이 많이 흘렀고, 2019년에 김정은 위원장이 트럼프 대통령의 협상 결렬 선언으로 큰 망신을 당한 뒤라 이제는 종전 선언으로 북한을 움직이기 어렵습니다. 북한은 이제 종전 선언의 가치를 크게 인정하지 않는다는 것입니다.""제재 완화를 당연히 원합니다. 하지만 북한에서 가장 중요한 것은 자기 체제를 지키는 일입니다. 김정은 위원장을 비롯한 백두혈통에서 수령이 나오고 노동당이 나라를 지배하는 체제를 지켜내는 것이 제재 완화보다 훨씬 더 중요한 문제이기 때문에, 핵보유국 인정을 받으려는 것입니다. 그것이 이뤄진다면 제재 완화는 조금 늦어져도 상관없다는 생각입니다.""한국, 일본 같은 나라들은 NPT에 가입해 있고, 북한과 달리 NPT를 탈퇴했을 때 가해지는 제재를 견딜 수 있는 입장이 아닙니다. 그래서 마음대로 되는 일이 아닙니다. 파키스탄과 인도는 핵을 갖고 있지만, 과거에 잠깐 제재를 받고 흐지부지 끝났습니다. 북한도 공식적이지는 않더라도 사실상의 핵보유국이 되기를 원하는 것입니다. 50개든 60개든 숫자를 밝히면서, 이것은 계속 보유하되 더 늘리지 않을 테니 사실상의 핵 보유로 인정해 달라고 요구한 것입니다.""국내에서는 '미국 본토를 공격할 미사일만 없애서 미국만 안전해지면 다냐, 한국·일본은 어떻게 하란 말이냐, 동결이 아니라 비핵화로 가야 한다'는 비난이 나올 수 있습니다. 하지만 현실적으로 다른 방법이 없습니다. 북한을 계속 고립시키고 적대시하면 핵을 계속 만들며 더 위험한 방향으로 갈 것입니다.전면적인 비핵화는 이미 불가능해졌으니, 우선 더 이상 만들지 못하게 하고 무기 체계 고도화도 막아야 합니다. 북한을 정상 국가로 만들어 국제사회로 나오게 하고, 경제 발전을 중시하는 김정은 위원장에게 경제 발전을 도와 어느 정도 개방을 유도하면, 핵이 있어도 쓰일 가능성을 거의 제로로 만들 수 있습니다. 그다음 단계에서 북한이 국제사회와 교류하며 돈을 벌게 되면, 인센티브를 주며 지금 있는 핵도 서서히 줄이도록 유도하는 단계적 해법으로 가야 합니다.""이번 APEC에서 만남이 성사되지 않았지만 양쪽이 회담을 포기한 것은 아니고, 앞서 말씀드린 대로 어느 정도 합의에 근접했습니다. 시진핑·푸틴·트럼프 세 사람이 이번에 만난 것이 끝이 아닙니다. 다음 달 G20에는 시진핑 주석이 100% 참석할 것이고 푸틴 대통령도 참석할 가능성이 있어, 3자가 함께 모이지 않더라도 각자 만나며 북한 문제가 다시 논의될 수 있습니다. 이번 회담에서 나온 이야기를 가지고 중국 같은 중재국이 북한과 논의하고 북한의 요구 사항도 절충될 수 있습니다. G20 정상회담까지 지켜보고 거기서 좋은 결론이 나면 그 후에 북미 회담이 이루어질 수 있다고 봅니다.""물론 노력은 해야 하지만, 아시다시피 북한은 우리를 철저히 외면하고 있습니다. 최근 휴전선을 국경화·요새화하는 것도 우리와 싸우겠다는 뜻이 아닙니다. 미국과 무슨 협상을 하든 한국은 끼어들 생각 말라는 것입니다. 8년 전 중재자 노릇을 한다고 했지만 별로 역할도 못 했고, 맨날 미국이 하라는 대로만 하는 사람들인데 미국과 직접 거래하면 되지 뭐 하러 중재자로 쓰느냐는 태도입니다.""트럼프 대통령은 우리뿐 아니라 미국과 가까웠던 나라 중 트럼프 대통령 집권 후 관계가 좋아진 나라가 하나라도 있습니까? 다 나빠졌습니다. 캐나다는 미국과 완전히 거리를 두고 EU 준회원국 가입을 이야기할 정도로 사이가 나빠졌습니다. 그러니 트럼프 대통령이 우리를 배려해 줄 것을 기대하기는 어렵습니다.미국이 협조를 안 해 주는 것이 한국의 자주파가 반미·친중 성향이라서라는 이야기도 있는데, 말도 안 되는 소리이고 상황을 몰라서 하는 이야기입니다. 트럼프 대통령이 관심 있는 것은 돈밖에 없습니다.""관세로 협박하니 어쩔 수 없이 투자하겠다고 약속은 했지만, 아무 조건도 안 따지고 무조건 미국에 돈을 퍼줄 수는 없습니다. 북한에 비교도 안 되게 적은 액수를 지원할 때는 퍼주기라고 난리를 치던 사람들이, 미국이 터무니없이 많은 천문학적 액수를 아무 조건 없이 내놓으라고 협박하는 데는 비난을 안 합니다. 친미 사대주의가 지나쳐서 국익보다 미국의 요구를 더 중요시하는 것입니다.예전에는 미국이 계약 조건 문구 하나하나를 따지며 자기들은 수준 높은 선진국이라는 식으로 고자세를 보였는데, 요즘은 우리가 수익성과 상업성을 따지면 그런 거 따지지 말고 무조건 돈부터 내놓으라고 막무가내로 나옵니다. 미국과의 관계를 좋게 만들 방법은 무조건 돈을 보내는 것밖에 없는데, 우리 국익에 큰 손해가 나는 일이라 그럴 수는 없습니다. 관계가 좀 불편하더라도 트럼프 대통령 임기가 얼마 안 남았으니 버티기로 가야 합니다.""트럼프 대통령은 받기만 하고 주지는 않으려 합니다. 협상은 하나 받으면 하나 주는 것인데, '미국에서 돈을 많이 벌어 갔으니 투자하는 것이 당연하다'는 태도로 반대급부 없이 말을 안 들으면 괴롭히기만 할 것입니다.제 이야기는, 임기가 오래 남지 않았으니 굴복하지 말고 적당히 구슬리며 시간을 끌며 버티자는 것입니다. 트럼프 대통령은 중간선거에서 참패해 관세 같은 국내 문제는 마음대로 하기 어렵습니다. 관세는 우리에게는 수출 문제지만 미국 국민에게는 물가 문제여서, 민주당이 이를 바로잡겠다고 선언했습니다. 관세를 완전히 원상으로 돌리지는 못해도 상당한 제동을 걸 것입니다. 그러니 상황을 보며 대처하고, 요구를 지금 당장 들어줘서는 안 됩니다.""이종석 원장을 자주파라고 부르면 진짜 자주파 전문가들은 웃습니다. 이념적으로 치우친 분도 아니고, 국정원장이 된 뒤 자주 외교를 위해 한 일도 없습니다. 이번 경질은 미국이 시위하는 것을 막으려는 의도도 있겠지만, 남북 관계 개선을 위해 과감하게 일한 것이 없어 성과가 부족했기 때문입니다. 보수 세력의 공격은 근거가 없습니다.이번 인사는 긍정적인 면과 우려스러운 면이 있습니다. 안보실이 한미 동맹만 중시하고 남북·대중 관계는 등한시하는 구시대적 사고를 가진 것 같고, 국정원의 새 간부는 외교·안보 전문가가 아닙니다. 외교부도 안보실에 있던 분이 갑니다. 그래서 한미 동맹 관리에만 치중하고 남북 관계 개선이나 단호한 자주 외교는 없어지는 것 아니냐는 우려가 있습니다.좋게 보면, 이종석 원장과 정동영 장관은 노무현 정부 때 김정일 시절의 북한을 상대해 본 분들인데, 지금의 북한은 전혀 다른 체제입니다. 옛 경험의 선입견 때문에 바뀐 상황에 적응하지 못하는 것 같습니다. 아는 게 병이고 모르는 게 약일 수 있으니, 대북 협상 경험이 없는 새 지명자가 선입견 없이 북한의 현실을 파악한다면 오히려 좋은 방향으로 작용할 수도 있습니다.""북한이 당장 우리와 대화할 가능성은 높지 않습니다. 이번 APEC에서 시진핑 주석과의 정상회담이 분위기 좋게 끝났고, 일본보다 우리가 더 환영받았다는 점에 주목해야 합니다. 저는 이 환영이 일본뿐 아니라 북한에 보여 주려는 의도도 있다고 봅니다.트럼프 대통령을 설득해 한국과 협력하게 만드는 것은 돈 문제가 걸려 있어 쉽지 않습니다. 반면 중국은 관계를 조금만 개선해도 남북 문제에서 협조하고 정보도 교환할 수 있는 상대입니다. 그러니 중국과의 관계 개선을 통해 간접적으로라도 북한에 메시지를 전하고, 직접 교류가 안 되면 다른 루트를 뚫어야 합니다. 남북 협력 사업도 다른 나라와 손잡고 국제 협력으로 만들면 가능할 수 있습니다. 그렇게 우회하는 방향을 시도해 봐야 합니다.""제가 보기에는 한국이 지금의 구도에서 벗어나 동북아 정세를 바꾸는 역할할 가능성보다, 우리가 구경만 하는 사이 북미 협상이 진전을 이룰 가능성이 더 높습니다. 그래서 걱정스럽습니다.""북한도 정상 국가로 가고 싶다는 속내를 드러낸 것입니다. 패권이나 팽창을 추구하지 않겠다는 말은 주변국과 국제사회에 자신들이 위협적인 존재가 아니라는 명분을 쌓으려는 의도입니다. 아직 트럼프 대통령과의 협상을 완전히 포기하지 않았다는 뜻이기도 합니다. 협상의 판이 열릴 여지를 남겨 둔 셈입니다."