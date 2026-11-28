큰사진보기 ▲민주노총 사무금융노조 iM라이프생명보험지부, 한화생명보험지부가 배포한 투표 독려 홍보물. '투표하면 커피 쿠폰을 드린다'는 문구와 민주노총 임원 선거에 나온 기호 2번 양경수 후보 이름 등이 나란히 실려 논란이 되고 있다. ⓒ SNS 캡처 관련사진보기

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민주노총 중앙선거관리위원회(아래 중앙선관위)가 27일 2026년 임원 선거 투표 기간 중 조직 명의로 특정 후보조를 지지한 지부 2곳에 대해 해당 지부 투표소 표를 무효 처리했다. 중앙선관위는 해당 지부 2곳을 규율위원회에 제소할 방침이다.이곳 사무금융노조 iM라이프생명보험지부·한화생명보험지부는 민주노총 임원선거에 나온 기호 2번 양경수 후보조 등의 투표를 독려하는 홍보물을 만들면서 "투표하면 커피 쿠폰을 드린다"는 문구를 넣어 논란이 됐다.중앙선관위는 양 후보조를 비롯해 해당 지부 2곳에서 지지했던 후보조에도 '중립의무 위반'에 따른 경고 1회 제재를 결정했다.중앙선관위는 지부 2곳이 투표 기간에 조직 명의 또는 직책을 이용해 2개 이상의 선거에서 특정 후보조를 일괄 지지하고 투표할 것을 지시했다고 보았다. 이를 "조직 명의나 직함을 이용해 특정 후보조를 일괄 지지하거나 투표를 결정·안내·지시하는 행위는 심각한 규정 위반 선거운동"이라고 보았다.또한 "커피쿠폰 제공 약속이 포함된 웹자보 배포는 규정 50조 4호 '선거와 관련하여 금품, 향응, 음식물 또는 재산상의 이익 등을 약속하는 행위'는 중대하고 심각한 규정 위반 선거운동"이라고 밝혔다.민주노총 중앙선관위의 이 같은 결정은 임원선거 투표 결과가 공지된 다음 날 나왔다. 중앙선관위는 26일 오전 사상 첫 3선에 도전하는 양경수 후보조가 22만 7901표(36.18%)로 1위, 엄길용·이승현·박옥주 후보조가 19만 9449표(31.67%)로 2위를 기록했다.과반 득표자가 없어 두 후보조는 12월 6일부터 10일까지 결선투표를 치른다. 1차 투표에는 재적 조합원 97만 5279명 가운데 62만 9822명이 참여해 64.58%의 투표율을 기록했다.