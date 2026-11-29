큰사진보기 ▲노동이사제 10주년 2부 행사 토론노동이사제 10주년 2부 행사 토론에서 김수정 전 서울디자인재단 노동이사가 발제하고 있다. ⓒ 공노이협 관련사진보기

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전국공공기관노동이사협의회(상임의장 박경은, 아래 공노이협)가 서울시 노동이사제 도입 10주년 기념식에서 서울시장이 밝힌 노동이사 지원 약속을 환영하면서, 이를 현장에서 체감할 수 있는 후속 조치로 이어가라고 요구했다. 서울시의회에는 노동이사제 적용 대상을 넓히는 조례 개정안의 조속한 심사와 통과를 촉구했다.공노이협은 26일 보도자료를 내고 이같이 밝혔다. 앞서 오세훈 서울시장은 지난 24일 서울시청에서 열린 기념식에서 박찬구 정무부시장이 대독한 축사를 통해 "노동이사의 전문성 향상을 위한 교육을 지원하고, 세부 운영지침에 따른 권한이 현장에서 실질적으로 보장될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 같은 날 토론회에 나선 정은진 서울시 공기업지원팀장도 정무부시장 간담회와 교육을 이어가고, 정보열람권과 안건제출권이 현장에서 충실히 활용되도록 살피겠다고 말했다.공노이협은 이 약속이 선언에 그치지 않으려면 절차가 구체화돼야 한다고 봤다. 전국에서 처음 제도를 도입한 서울시가 조례 개정 논의에 적극 협력하고, 이사회 자료를 언제 제공할지와 노동이사가 어떤 절차로 안건을 제출할지를 구체적으로 정해 제도가 현장에서 실제로 작동하도록 앞장서야 한다는 것이다.공노이협은 서울시의회를 향해 허윤정 의원이 대표발의한 '서울특별시 노동이사제 운영에 관한 조례 일부개정조례안'(의안번호 12-00264)의 조속한 처리를 요구했다. 11대 서울시의회는 2024년 조례 개정으로 노동이사제 의무 도입 기준을 정원 300명 이상으로 높였다. 이번 개정안은 이 기준을 다시 정원 100명 이상으로 복원하고, 노동이사의 정보 열람 요구권과 안건 제출 절차를 명문화하는 내용을 담고 있다.조례 개정의 여파는 현장에서 이미 나타나고 있다. 박경은 공노이협 상임의장은 10주년 기념식에서 "조례 개정으로 300인 미만 기관의 소중한 동지 절반이 사라졌다"며 "작은 기관이라고 해서 노동자의 경영참여 목소리가 작아야 되는 건 아니다"라고 말했다. 토론회에서 발제한 김수정 전 서울디자인재단 노동이사도 "규모가 작은 기관일수록 노동이사의 경영참여를 더욱 명확한 제도적 절차로 보장해야 한다"고 했다.서울디자인재단은 조례 개정으로 적용 대상에서 빠져 노동이사를 두지 않게 된, 이른바 노동이사제 '일몰' 기관이다. 2024년 의무 도입 기준이 상향되면서 현재 서울시 투자·출연기관 가운데 노동이사제가 일몰된 곳은 서울디자인재단을 비롯해 서울관광재단, 서울문화재단, 서울시립교향악단, 서울에너지공사, 서울복지재단, 서울여성가족재단 등 7곳이다. 개정안대로 기준이 정원 100명 이상으로 돌아가면 이들 7곳은 모두 다시 의무 도입 대상이 된다.공노이협은 개정안이 조속히 심사·통과돼 노동이사제가 사라진 기관에서 제도가 다시 시행되기를 기대한다고 밝혔다.한편 공노이협은 25일 오전 4분기 중앙협의회 회의를 열었다. 서울·전남광주·부산·충북·인천 등 지역협의회 대표들은 지역 현안과 공동 대응 과제를 논의하고, 2027년 공노이협이 주관할 노동이사 역량강화 교육의 추진 방향을 정리했다.