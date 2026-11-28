큰사진보기 ▲안태현 노무사와 학생들이 노동인권을 주제로 대화를 나누고 있다. 이어 학생들은 아르바이트 현장에서 마주할 수 있는 노동 문제와 근로자의 기본 권리를 질문하고 답하며, 사회에 첫발을 내딛기 전 알아야 할 노동법의 의미를 살폈다. ⓒ 당진시청 관련사진보기

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대학수학능력시험을 마친 고등학교 3학년 학생들이 사회생활을 시작하기 전 알아야 할 노동자의 권리를 배웠다. 아르바이트를 비롯해 다양한 형태의 노동을 경험하게 될 청소년들에게 근로계약서 작성과 임금 지급, 청소년 고용 기준 등 일상에서 필요한 노동법 지식을 전하는 자리였다.당진시는 지난 26일 당진문예의전당 대공연장에서 고등학교 3학년 학생 900여 명을 대상으로 '청소년 노동인권 토크콘서트'를 개최했다고 27일 밝혔다.이번 행사는 수능 이후 청소년들에게 문화·교육 프로그램을 제공하는 '수능 후 문화사업'의 하나로 마련됐다. 당진청소년문화의집과 당진시 노동권익센터가 협력해 청소년들이 노동의 의미와 권리를 자연스럽게 이해할 수 있도록 대화와 참여 중심으로 진행했다.무엇보다 토크콘서트에는 청소년 노동인권 교육 경험이 풍부한 안태현 노무사와 청소년 2명이 패널로 참여했다. 안 노무사는 현장에서 경험한 노동 관련 사례를 들려주며 노동자의 권리가 실제 일터에서 어떻게 다뤄지는지 설명했다.진행자가 노무사로 활동하면서 가장 기억에 남는 사건을 묻자, 안 노무사는 외국인 노동자의 퇴직금 체불 사례를 소개했다. 해당 노동자는 3년 동안 열악한 환경에서 일하고도 퇴직금을 받지 못해 어려움을 겪었다. 안 노무사는 체불된 퇴직금 문제를 해결했던 경험을 전하며, 노동 현장에서 자신의 권리를 알고 이를 지키는 일이 얼마나 중요한지 짚었다.청소년들이 아르바이트 현장에서 마주할 수 있는 상황도 구체적으로 다뤄졌다. 최저임금과 청소년 고용 가능·금지 업소, 임금 지급 방법 등을 퀴즈로 풀어보며 노동 관련 지식을 익혔다. 법률 용어와 제도를 일방적으로 전달하기보다 학생들이 질문에 답하고 내용을 확인하는 방식으로 참여를 이끌었다.특히 근로계약서를 작성하고 교부받는 일, 임금을 받을 때 임금명세서를 확인하는 일 등은 노동을 시작하기 전 알아야 할 기본적인 권리로 강조됐다. 근로계약서는 사용자와 노동자가 근로조건을 확인하는 기준이 되고, 임금명세서는 실제 지급된 임금의 구성과 공제 내역을 살펴볼 수 있는 자료다. 노동에 관한 기본적인 절차를 이해하는 것만으로도 부당한 대우를 예방하고 문제 발생 시 대응하는 데 도움이 된다.안태현 노무사는 "학생들이 성인이 되면 회사에 다니거나 사업을 할 텐데 어떤 사회생활을 하든지 무조건 노동법을 적용받게 되어 있다"며 "우리 청소년들이 사회에 나가기 전에 기본적인 노동상식을 알아둬 피해를 겪는 일이 없기를 바란다"고 말했다.한편, 당진시 노동권익센터는 이날 행사에 참석한 학생들에게 고용노동부 지원으로 제작한 청소년 노동인권 안내서 '청소년이 알아야 할 노동상식 시크릿 노트'를 배부했다.