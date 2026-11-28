큰사진보기 ▲세종통합상담소는 27일 한국영상대학교에서 폭력 예방에 대한 사회적 관심과 인식을 높이는 캠페인을 전개했다. ⓒ 뉴스피치 장유주 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종통합상담소는 27일 조치원역 일대에서 세종시민에게 여성폭력추방주간의 의미를 알리고 상담소 활동을 홍보했다. ⓒ 뉴스피치 장유주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종가정폭력·성폭력통합상담소(소장 정혜련, 이하 세종통합상담소)가 27일 2026년 여성폭력추방주간을 맞아 한국영상대학교와 조치원역 일대에서 시민들과 함께하는 폭력 예방 캠페인을 진행했다.'평등이 일상이 되는 곳, 폭력이 멈추는 도시 세종'이라는 슬로건 아래 열린 이번 캠페인은 세종 시민과 대학생들에게 여성폭력추방주간의 의미를 알리고, 폭력 예방에 대한 사회적 관심과 인식을 높이기 위해 마련됐다.이날 상담소는 현장에서 시민들에게 팝콘을 나누어 주며 자칫 무거울 수 있는 여성폭력 문제를 보다 친근하고 자연스럽게 접할 수 있도록 도왔다. 캠페인에 참여한 시민들은 평등이 일상이 되는 안전한 세종시를 만드는 데 한목소리로 공감과 응원을 보냈다.정혜련 세종통합상담소장은 "여성폭력 없는 안전한 사회를 만들기 위해서는 지역사회 모두의 지속적인 관심과 실천이 필요하다"며 "앞으로도 시민들과 함께 호흡하며 폭력 예방과 피해자 보호를 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 전했다.세종통합상담소는 가정폭력, 성폭력, 디지털성범죄, 교제폭력 피해자를 위한 전문 상담과 지원을 비롯해 폭력 예방 교육 및 인식 개선 캠페인 등 지역 내 안전망 구축을 위한 활동을 꾸준히 펼치고 있다. 도움이 필요한 경우 세종통합상담소(☎044-866-1366, 010-4343-1366) 또는 세종디지털성범죄피해자지원센터(☎044-850-3096~7, 010-5246-1366)를 통해 상담받을 수 있다.한편, 이번 캠페인은 세종특별자치시와 (사)한국피해자지원협회가 주최하고 세종여성연대가 주관하는 '2026 여성폭력 추방주간' 연계 행사로 진행됐다. '2026 여성폭력 추방주간' 공식 기념식은 28일 오후 2시 조치원 문화정원 커뮤니티 공간 '뜰'에서 열린다.