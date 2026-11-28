큰사진보기 ▲이재월 화순군아이돌봄센터장과 직원이 성평등가족부 장관상 수상 이후 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군아이돌봄센터(센터장 이재월)가 지난 26일 아이돌봄서비스의 전문성과 이용자 만족도, 기관 운영 등 전반적인 성과를 인정받아 전라남도 농촌 유형 평가에서 1위를 차지하며 성평등가족부 장관상을 수상했다.이번 수상은 2025년 한 해 동안의 아이돌봄서비스 제공기관 운영 실적을 종합적으로 평가한 결과로, 화순군아이돌봄센터는 서비스 제공의 전문성과 이용자 및 아이돌봄 인력의 만족도, 효율적인 예산 운용 등 기관 운영 전반에서 우수한 평가를 받았다.화순군아이돌봄센터는 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정에 전문 교육과 훈련을 받은 아이돌봄사가 직접 방문해 아동의 연령과 발달 상태, 개별 상황에 맞춘 돌봄서비스를 제공하고 있다.특히 양육 공백 해소뿐만 아니라 다자녀, 쌍둥이 양육 등 돌봄 부담이 큰 가정의 양육 부담을 덜어주는 데에도 힘쓰고 있다.이재월 센터장은 "이용자의 만족도뿐만 아니라 아이돌봄사와 센터 종사자들이 보람과 기쁨을 느끼며 일할 수 있는 환경, 효율적인 예산 운용 등 기관 운영의 모든 부분이 평가에 반영됐다."고 했다.또한 "이번 수상은 아이돌봄사와 센터 종사자들이 각자의 자리에서 최선을 다해 노력한 결과로, 그 결실을 함께 나눌 수 있어 더욱 뜻깊다. 앞으로도 아이들은 안전하고 행복하게 성장하고 부모들은 안심하고 자녀를 맡길 수 있도록 지역사회 돌봄서비스의 질적 향상에 최선을 다하겠다."고 했다.이번 수상은 아동의 개별 특성을 고려한 맞춤형 돌봄서비스와 안정적인 기관 운영을 바탕으로 지역사회 돌봄의 질적 향상에 힘써 온 화순군아이돌봄센터의 성과를 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.