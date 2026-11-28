큰사진보기 ▲농성장 방문 연대26일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 공무원 노후 소득 공백 해소 및 정년 연장 촉구 단식농성장에 정춘생 조국혁신당 의원(왼쪽에서 3번째)과 신장식 의원(당 대표. 왼쪽에서 다섯번째)이 참석해 연대의 뜻을 밝히고 있다. ⓒ 정춘생 의원 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공노총 농성장대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 농성장을 찾아 연대의 뜻을 표하는 정춘생 의원(가운데) ⓒ 정춘생 의원 제공 관련사진보기

조국혁신당 정춘생 의원(사무총장)과 신장식 의원(당 대표)이 서울 여의도 국회 정문 앞에서 무기한 단식투쟁 중인 공주석 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 위원장의 농성장을 찾아 연대의 뜻을 전했다. 60세 정년퇴직 후 연금이 지급되는 65세까지 최대 5년간 발생하는 공직사회 '소득 공백' 문제 해결에 힘을 싣기 위해서다.앞서 정 의원은 지난 26일 국회 본관 앞 계단에서 조합원 300여 명이 모인 가운데 열린 '공무원 노후 소득 공백 해소·정년 연장 촉구 기자회견'을 더불어민주당 이용우 의원과 공동 주최하며 입법 해결의 물꼬를 트는 데 앞장선 바 있다.농성장을 찾은 정춘생 의원은 이 사태가 개인의 노후 준비 부족이 아니라 '국가가 설계한 구조적 모순'에서 비롯됐다고 봤다.2015년 공무원연금 개혁 이후 연금 지급 개시 연령은 단계적으로 늦춰져 오는 2033년에는 만 65세가 된다. 반면 법적 정년은 여전히 만 60세에 묶여 있다. 퇴직 후 연금이 나오기까지 최대 5년 동안 월급도, 연금도 없이 생계를 이어가야 하는 '소득 공백'이 제도적으로 강제된 셈이다.이로 인해 올해에만 퇴직 공무원 4095명이 생계 절벽에 내몰렸으며, 현행 제도가 유지될 경우 2032년에는 그 규모가 2만 명을 넘어설 것으로 추산된다.정 의원은 농성장 방문 직후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국가가 만든 소득 공백은 국가가 책임져야 한다"고 강조했다. 그는 "현재 공무원 정년은 60세에 머물러 있지만 연금 지급 개시 연령은 65세로 늦춰지면서 최대 5년간 생계를 걱정해야 하는 상황이 벌어지고 있다"며 현행 제도의 불합리성을 지적했다.공노총 측이 집행부 삭발과 위원장 단식이라는 배수진을 치며 요구하는 해법은 크게 세 가지다. ▲법적 정년의 65세 연장 ▲입법 과도기 공백을 메우기 위한 퇴직 후 재임용 제도 확대 ▲조기 연금 수급 시 적용되는 감액률(연 5%, 최대 25%) 완화 등이다.정춘생 의원은 이러한 공직사회의 요구가 외면받아서는 안 된다는 입장이다. 정 의원은 "공무원들의 정당한 요구를 정부와 국회가 더 이상 외면해서는 안 된다"며 "정년 연장과 소득 공백 해소를 위한 실질적인 대책 마련에 정부와 국회가 책임 있는 결단으로 답해야 한다"고 촉구했다.이어 "공직자의 헌신이 노후의 불안으로 돌아오지 않도록 조국혁신당이 함께 목소리를 내겠다"며 입법 과정에서의 적극적인 역할을 다짐했다.민간과 공공을 막론하고 정년 연장 논의가 연말 국회의 최대 쟁점으로 부상한 가운데, '국가의 책임'을 전면에 내세운 정춘생 의원과 조국혁신당의 행보가 지지부진하던 관련 입법 논의에 어떤 동력을 불어넣을지 주목된다.