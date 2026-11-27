큰사진보기 ▲왼쪽부터 김만배, 정영학, 남욱, 정민용, 유동규. ⓒ 권우성 이희훈 이정민 사진공동취재 관련사진보기

검사하고 피고인 간 싸움이 아니라 피고인들끼리 싸우는 모양새가 계속되고 있어서요.

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"딱 어느 날 조사를 받으러 들어갔더니 '그 저수지 이야기 들었다면서?' 하면서 시작해요. 이게 나중에 다 사실이 되는 거예요."

큰사진보기 ▲특정범죄가중처벌등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 남욱 변호사가 27일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 대장동 개발 비리 의혹 사건 항소심 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲특정범죄가중처벌등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 27일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 대장동 개발 비리 의혹 사건 항소심 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 유동규 "본인 증언을 이야기하는 거야."

- 남욱 "답변을 들어요. 본인이 설명해서 내가 그렇게 증언한 거잖아요."

"형님을 조사했을 때 그걸 버틸 수 있는 사람은 많지 않은 것 같습니다."

"별건으로 수사를 받게 되면 자포자기하게 됩니다."

"다른 피고인들의 진술은 시류와 정권에 따라 수시로 바뀌어 왔습니다."

"이제라도 저는 사실을 밝히려고 있는 그대로 말씀드렸습니다. (...) 모든 것을 후회합니다. 남의 꼬봉짓하고 다녔던 그것이 너무 부끄럽습니다."

큰사진보기 ▲특정범죄가중처벌등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 김만배 화천대유자산관리 대주주가 27일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 대장동 개발 비리 의혹 사건 항소심 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

27일 서울고등법원 302호 법정. 대장동 개발사업 항소심 결심공판을 진행하던 재판장이 공소청 검사에게 한 말이다. 검찰이 공소사실의 근거로 삼았던 진술들이 결심공판에서도 도마 위에 올랐다.남욱과 정영학은 검찰이 진술을 바꾸게 했다고 주장했다. 유동규 측은 정권이 바뀌자 다른 피고인들이 진술을 바꿨다고 반박했다. 검찰이 공소사실을 뒷받침하는데 사용했던 진술의 형성 경위와 신빙성이 공방의 대상이 됐다.다툼은 진술에 그치지 않았다. 민간업자들이 2015년 예상했다는 택지 분양가격을 검찰이 2021년 수사 과정에서 계산한 경위도 쟁점이 됐다. 김만배 측은 공사가 확보했어야 할 개발이익의 기준마저 사후적으로 설정됐다고 주장했다.이날 서울고법 형사6-3부(민달기·김종우·박정제 고법판사)는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 화천대유자산관리 대주주 김만배씨, 남욱 변호사, 정영학 회계사, 정민용 변호사 등 5명의 업무상 배임 등 혐의 항소심 결심공판을 진행했다. 공소청은 원심 판단이 정당하다며 피고인들의 항소를 모두 기각해달라고 요청했다.이날 오전 피고인신문에 나선 남 변호사는 이재명 대통령과 관련한 과거 검찰 진술의 형성 경위를 설명했다. 직접 확인한 사실과 다른 피고인에게 들은 이야기, 검찰 조사 과정에서 더해진 추측이 뒤섞였다는 주장이다. 이른바 '저수지'와 이재명 당시 성남시장의 선거자금·노후자금 이야기가 검찰 2차 수사팀의 조사 과정에서 등장한 것이냐는 질문에 남 변호사는 답했다.천화동인 1호 지분도 마찬가지였다. 유 전 본부장이 김용 전 민주연구원 부원장에게 정치자금을 전달했다고 진술하자 검찰이 자신에게도 이재명 당시 시장과 관련한 이야기를 요구했다는 것이다.남 변호사에 따르면 김씨의 발언은 해당 지분이 모두 자신의 것은 아니라는 취지였다. 여기에 자신의 추측과 검찰 요구에 대한 동조가 더해져 이재명 당시 시장 측 지분이라는 진술로 이어졌다고 했다.정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장의 20억 원 요구 의혹에 대해서도 담당 검사가 녹음파일에 관련 내용이 있다고 해 받아들였지만 직접 확인했을 때는 찾지 못했다고 주장했다. 2014년 11월 5일자 정영학 녹취록에 등장하는 '4000억 원'의 의미 역시 반복된 조사 과정에서 기억이 바뀌었다고 밝혔다.민간사업자 사전 내정에 대해서도 2014년 8월 말까지 환지방식으로 사업이 추진될 것으로 믿었다며 수용방식을 전제로 한 원심의 사실인정을 반박했다.공소청 검사가 반대신문을 생략하자 유 전 본부장이 직접 나섰다. 두 사람은 비료사업 명목으로 지급된 35억 원의 성격부터 다퉜다. 검찰이 뇌물로 판단한 돈에 대해 남 변호사는 사업이익의 50%를 받기로 한 투자금이었다고 주장했다. 유 전 본부장은 사업 지분을 받은 사실이 없고 10억 원을 빌렸을 뿐이라고 반박했다.공방은 김 전 부원장에 대한 정치자금 전달 문제로 이어졌다. 유 전 본부장은 남 변호사가 과거 법정에서 쇼핑백의 종류까지 설명하지 않았느냐면서 검사가 말하라는 대로 증언한 것이냐고 추궁했다. 남 변호사는 진술이 달라졌다는 지적을 인정하면서도 직접 목격한 사실과 유 전 본부장의 설명을 듣고 증언한 내용을 구분해야 한다고 맞섰다.최후진술에 나선 남 변호사는 검찰 재수사 당시 배우자까지 소환되면 미국에 있는 자녀들을 돌볼 사람이 없다는 생각에 검찰에 다시 협조했다고 밝혔다. 가족 이야기를 꺼내며 울먹인 그는 검찰에 협조하는 과정에서 없는 이야기까지 만들었다며 자신의 잘못을 인정했다. 그러면서도 결론을 정해놓고 허위진술을 받아내는 것은 정당한 수사가 아니라며 자신의 잘못은 책임지되 잘못된 수사 관행이 확인된다면 판결에 반영해달라고 재판부에 요청했다.정 회계사는 배임 혐의의 핵심 증거인 택지 예상 분양가 관련 엑셀파일의 생성 경위를 문제 삼았다. 검찰은 민간업자들이 택지 분양가격을 평당 1500만 원 이상으로 예상하고도 사업계획서에는 1400만 원으로 기재해 개발이익을 축소했다고 판단했다. 공사의 확정이익이 전체 개발이익의 절반 이상인 것처럼 꾸몄다는 것이다.그러나 정 회계사는 2021년 수사 당시 검사가 원본 엑셀파일에 새로운 숫자를 입력해 만든 자료를 제시할 것으로 예상하지 못했다고 밝혔다. 검찰의 취지에 맞춰 진술한 것이냐는 질문에도 그렇다는 취지로 답했다.앞서 <오마이뉴스>는 평당 1500만 원을 적용한 시뮬레이션 자료가 정 회계사의 관련 피의자신문보다 24일 앞서 작성된 검찰 수사보고서에 이미 포함돼 있었다고 보도했다. 2021년 검찰이 산출한 숫자로 2015년 민간업자들의 배임 고의를 입증할 수 있느냐는 것이 쟁점이다.정 회계사는 전체 사업이익이 8000억 원대이며 성남시와 성남도시개발공사가 확보한 이익은 5500억 원 이상이라고도 밝혔다.남 변호사는 정 회계사에게 진술을 번복하고 다시 번복한 이유를 물었다. 정 회계사는 검찰이 배우자에 대한 수사를 거론하고 친형까지 실제 조사하면서 압박을 받았다고 밝혔다.법정에서 증언하고 돌아오면 검찰 조사가 진행됐고 특정 발언을 바꾸라는 요구가 반복됐다고 주장했다. 하나은행의 무이자 대출 관련 수사와 엔씨소프트 관련 수사 가능성도 거론했다.유 전 본부장 측은 업무상 배임 혐의를 인정하면서도 일부 뇌물수수와 증거인멸교사 혐의는 다퉜다. 변호인은 남 변호사로부터 받았다는 2000만 원과 1억 원의 수수 사실을 부인했다. 현금을 준비한 영상만으로 실제 전달까지 입증되지는 않는다는 주장이다. 수령 사실을 인정한 일부 금원도 윗선에 전달하기 위한 돈이었다며 뇌물수수죄가 아닌 증뢰물전달죄에 해당하고 공소시효도 완성됐다고 주장했다. 다른 피고인들의 진술 번복에 대해서는 정반대의 해석을 내놨다.검찰이 항소를 포기하자 다른 피고인들이 자신에게 유리한 진술을 하면서 유 전 본부장에게 책임을 떠넘기고 있다는 것이다. 변호인은 유 전 본부장도 수사 초기 윗선에 대한 의리 때문에 거짓말을 했지만 그것이 '짝사랑'에 불과했다는 사실을 깨달은 이후에는 진실만 이야기했다고 주장했다.최후진술에 나선 유 전 본부장은 공직자로서 하지 말아야 할 일을 했다며 사과했다. 다만 받은 돈 대부분은 윗사람들에게 전달하기 위해 마련한 것이고 개인적으로 사용한 것은 극히 일부라고 주장했다.김만배씨 측은 공사가 확보했어야 할 개발이익의 기준부터 문제 삼았다. 변호인은 지난 4월 국회 국정조사에 출석한 호승진 전 검사의 발언을 인용하며 수사와 재판 과정에서 제시된 개발이익 배분 기준을 비교했다. 90%는 사업 이후 개정된 도시개발법, 70%는 공사 직원의 의견, 원심이 판단한 50%는 공사의 지분율에 근거했다는 게 변호인의 설명이다.김씨 측은 모두 사후적으로 설정된 기준이라고 반박했다. 사업협약 체결 당시 예상할 수 있었던 이익과 공사가 실제 확보할 수 있었던 몫부터 입증해야 한다는 주장이다. 1공단 공원 조성비 2561억 원을 공사의 이익에서 제외한 원심 판단도 다퉜다. 공사는 확정이익을 우선 확보한 반면 민간사업자는 사업 실패 위험을 부담했다는 점도 강조했다.최후진술에 나선 김씨는 민간사업자로서 이익을 추구했지만 공사에 손해를 끼치기 위해 공모하거나 사업자로 사전 내정된 사실은 없다고 밝혔다. 천화동인 1호 지분에 대해서는 공통비를 자신에게 유리하게 정리하려고 유 전 본부장 등의 몫이 있는 것처럼 말했다고 설명했다. 유 전 본부장이나 정 전 실장에게 지분을 주거나 428억 원을 약속한 사실은 없다고 부인했다. 유 전 본부장에게 건넨 4억 원은 남 변호사에게 전달할 돈이었고 현금 1억 원은 개인적인 친분으로 지급한 것이라고 주장했다. 자신의 역할을 실제보다 크게 보이려고 말을 보탰고 상대방의 오해를 바로잡지 않았다며 사과했다. 구속 중 어머니를 떠나보낸 이야기를 하면서는 울먹였다.공소청 검사는 1심에서 190회의 공판기일이 진행됐고 증인 48명이 약 150회에 걸쳐 증언했다는 점을 강조했다. 엑셀파일에 대해서는 원심 판결문의 각주를 인용했다. 정 회계사가 원본 파일에 비밀번호를 설정해 관리했고 직접 검사에게 비밀번호를 알려준 만큼 검찰이 숫자를 입력해 산출한 결과라는 사실도 알고 있었을 것으로 원심은 판단했다는 설명이다.남 변호사 측이 새로 제출한 녹음파일에 대해서는 원본과의 동일성을 문제 삼으며 인공지능을 이용한 음성 편집 가능성도 거론했다. 실제 조작이 확인된 것은 아니다. 검사는 항소심에서 추가 제출된 내용을 봐도 원심을 뒤집을 상황은 아니라며 피고인들의 항소를 모두 기각해달라고 요청했다.지난해 10월 31일 1심은 유 전 본부장과 김씨에게 각각 징역 8년, 정 변호사에게 징역 6년, 정 회계사에게 징역 5년, 남 변호사에게 징역 4년을 선고했다. 업무상 배임은 유죄로 판단했지만 구체적인 손해액을 산정하기 어렵다며 특정경제범죄가중처벌법상 배임은 무죄로 봤다. 이해충돌방지법 위반 혐의도 무죄로 판단했다. 이후 피고인 5명은 모두 항소했지만 검찰은 항소하지 않았다.재판장은 이날 오후 7시 47분 피고인들의 최후진술을 끝으로 변론을 종결했다. 이어 "이 사건이 복잡하다"며 항소심 선고기일을 2027년 2월 3일 오후 2시로 지정했다. 피고인들과 변호인들은 "고생했다"는 말과 함께 악수를 나눈 뒤 법정을 떠났다.