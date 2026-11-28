큰사진보기 ▲27일, 산수유열매가 익어가는 구례 반곡마을 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국에서 가장 아름다운 마을인 반곡마을 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲산수유열매가 익어가는 반곡마을 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빨간 산수유열매와 서시천 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

11월의 끝자락, 지리산 자락에 자리한 전남 구례군 산동면 반곡마을을 찾았습니다. 화려했던 단풍이 하나둘 자취를 감추고 있지만 이곳의 가을은 아직 끝나지 않았습니다.나뭇가지마다 주렁주렁 매달린 붉은 산수유 열매가 또 다른 가을 풍경을 선물하고 있기 때문입니다.봄이면 노란 산수유꽃으로 마을 전체가 물드는 반곡마을은 늦가을이 되면 붉은빛으로 옷을 갈아입습니다. 잎을 떨군 나뭇가지마다 매달린 산수유 열매가 청명한 파란 하늘과 어우러져 한 폭의 그림을 만들어냅니다.마을에는 '2014년 한국에서 가장 아름다운 마을 선정 기념비'가 세워져 있습니다. 기념비 뒤편으로 펼쳐진 붉은 산수유 열매를 바라보니 아름다운 마을이라는 이름이 더욱 잘 어울립니다.마을의 고즈넉한 풍경과 오래된 산수유나무에는 자연과 더불어 살아온 주민들의 시간이 고스란히 담겨 있습니다. 붉게 익은 산수유 열매는 자연이 선물한 아름다운 풍경이자 한 해 동안 정성을 쏟은 주민들의 소중한 결실이기도 합니다.봄의 산수유꽃이 새로운 시작에 대한 설렘을 안겨준다면, 늦가을의 산수유 열매는 한 해를 충실히 살아온 시간의 아름다움을 보여주는 듯합니다.오는 12월 5일 토요일에는 구례산수유열매축제가 열릴 예정입니다. 봄철 산수유꽃축제와는 또 다른 계절의 매력을 느끼고, 붉게 익은 산수유 열매와 산동면의 정취를 함께 즐길 좋은 기회입니다.구례에 살면서 해마다 만나는 풍경이지만, 겨울의 문턱에서 마주하는 붉은 산수유 열매는 언제나 새로운 감동을 줍니다.단풍이 모두 떨어졌다고 가을 여행을 포기하기에는 아직 이릅니다. 천천히 마을길을 걸으며 붉은 산수유 열매를 감상하는 것도 이 계절에 누릴 수 있는 특별한 즐거움입니다.봄의 노란 꽃만큼이나 아름다운 늦가을의 붉은 열매. 지금 구례 반곡마을에서는 가을이 남기고 간 마지막 선물을 만날 수 있습니다.