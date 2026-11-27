"재판장님, 비밀을 가슴에 묻고 살다가 이제야 여기서 어렵게 말합니다. 이 기억을 오랫동안 피해로 말하지도 못하고 여전히 아픈 상처로 살아갑니다. 이 피해는 저 말고도 남편과 우리 아이들 모두를 힘들게 했습니다. 국가의 사과를 받고 싶습니다. 불행했던 시간, 일하지도 못하고 누워있던 시간, 손가락질 당할까 봐 숨어있던 시간을 모두 배상해주시기를 바랍니다."
5·18 성폭력 피해자 최아무개씨가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원 법정에서 자신의 피해를 증언하며, 국가의 사과와 46년간의 고통에 대한 배상을 요구했다. 이날은 5·18 광주민주화운동 당시 계엄군 등이 저지른 성폭력 피해를 겪은 당사자와 가족들 18명이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송의 마지막(6차) 변론 기일이었다. 최씨 외에도 이날 법정에서 3명의 피해자가 차례로 5분씩 진술을 이어갔다.
최씨는 이날 최후 진술에서 손글씨로 쓴 진술서를 읽어내려가며 "재판부의 정의로운 판결을 부탁드린다"고 호소했다. 그는 1980년 당시 계엄군 2명에 의해 성폭력 피해를 겪은 뒤 뱃속에 있던 아이를 유산하며 추가 피해를 겪었다.
박정호 재판장(서울중앙지방법원 민사22부)은 피해자들의 진술을 차례로 모두 들은 뒤 "건강들 하시면 좋겠다. 수고하셨다"고 말했다. 재판장의 발언 직후 법정은 이들에 연대하기 위해 온 시민들과 활동가들의 박수소리로 가득 찼다.
원고대리인, "구속될 선례 없어 자유로운 판단 가능" 재판부 독려
최씨처럼 1980년 성폭력 피해를 겪은 김아무개씨는 계엄군의 폭행으로 장애인이 됐다. 김씨는 "국가는 국민을 유린하고 제 엄마가 보는 앞에서 짐승만도 못한 행동을 했다. 46년을 부끄럽다고 숨기면서 살았다"며 "여생이나마 평범한 삶을 살 수 있도록 도와달라. 그래야 하늘에 계신 부모님이 제가 고생했다고 마음 편히 계실 수 있을 것 같다"고 밝혔다.
또 다른 피해자인 김아무개씨 또한 재판부를 향해 "우리는 법을 논하기 이전에 사람"이라면서 "다른 피해자들이 볼 수 있는 첫 판례니 길이길이 남을 교과서 같은 판결을 부탁드린다"고 당부했다. 그는 20살에 성폭력 피해를 입고, 2014년 자궁경부암 진단을 받았다.
"배상이 이뤄진다고 해도 지옥 같은 삶이 갑자기 좋아지지 않을 것이다. 병든 몸뚱어리를 낫게 해달라는 것도 아니다. 진술서를 한 줄 한 줄 진심으로 읽고 판결해주시기를 바란다." (김아무개씨)
이아무개씨 또한 김씨처럼 암 투병을 겪었다. 피해를 입고도 자신보다 더 많이 다친 환자를 도왔던 이씨는 집에 돌아왔지만 아버지의 요구로 한국을 떠나야 했던 상황을 재판정에서 진술했다. 그는 "한국에 돌아가고 싶었지만 아버지가 반대해서 그러지 못했고 결국 몸이 아팠다. 한국에 들어오니 난소암 진단 받고 몇 년 후에 직장암 걸리고, 또 담낭암, 췌장암, 간으로 전이돼서 간암이 걸리고 9월 말일날 항암이 끝났다"고 밝혔다.
"우리가 원하는 배상도 중요하지만 내가 처음으로 웃고 울었을 때는 국가가 폭력을 인정해주었을 때다. 나는 그날 죽어도 원이 없다고 생각했다. 그렇지만 한편으로 나 혼자 울고 웃어서 될 게 아니라 국가가 나를 책임져줘야 한다고 생각했다. 우리가 겪었던 모든 일을 기억해주고 다신 누구도 이런 피해가 없도록 좋은 판결 내려주시길 바란다." (이아무개씨)
이날 피고인 국가 측 대리인은 별도로 발언을 하지 않았다.
재판에 앞서 '과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 열매(대표 김복희)' 회원들과 연대 시민들은 서울 서초구 법원삼거리서 기자회견을 열고 사법부에 "피해자의 관점에서 증언과 증거를 살펴달라"고 요청했다.
원고 소송대리인인 하주희 변호사는 이 재판이 판례가 없는 재판이라는 점을 주목했다. 하 변호사는 "국가폭력과 성폭력이 중첩적이 된 피해 사실은 우리 현대사에 많이 있지만, 공식적으로 진상이 규명되고 피해로 인정된 예가 없다. 그렇기에 법원은 구속될 선례가 없고 한편으로는 자유롭게 판단할 수 있다"고 말했다.
또한 "피해자 진술을 우리 사회가 어떻게 책임질지를 법원 판결을 통해 확인하는 것"이 이번 재판의 핵심이라고 밝혔다. 피해자의 진술이 법정에서 얼마나 무게 있게 받아들여지느냐가 중요하다는 뜻이다.
이날 방청 연대를 위해 법원에 온 신소현(32)씨는 <오마이뉴스>에 "5·18 성폭력에 대한 사회적 공론화가 있었을 때부터 어떻게 진행되는지를 좇고자 했는데, 마침 (재판 방청으로) 연대할 수 있어 참여하게 됐다"고 소감을 밝혔다. 일부 시민들은 사진 촬영이 허가되지 않는 법정 안의 풍경을 기록하기 위해 그림을 그리기도 했다.
1심 선고는 2027년 2월 12일 오후 2시 서울중앙지방법원에서 이뤄진다.
[5차 변론] "이 판결문, 과거사 성폭력 첫 판례 될 것"... 법정 가득 찬 눈물
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