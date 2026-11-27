▲27일 오후 2시 50여분부터 서울중앙지방법원에서 5·18 광주민주화운동 당시 계엄군 등이 저지른 성폭력 피해자들의 국가 상대 손해배상 청구 소송 6차 변론 기일이 열렸다. 이날 재판에 앞서 과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 '열매' 회원들과 연대 시민들은 서울 서초구 법원삼거리서 기자회견을 열고 사법부에 "피해자의 관점에서 증언과 증거를 살펴달라"고 요청했다. ⓒ 유지영 관련사진보기