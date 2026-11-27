큰사진보기 ▲진보당 노혜령 대변인이 27일 국회 소통관에서 브리핑을 하고 "내란의 책임을 끝까지 추궁해야 할 사법부가 오히려 잇따라 책임을 덜어주는 판단을 내놓고 있다"라며 "내란청산의 시대적 과제를 외면하는 사법부를 강력히 규탄한다"라고 밝혔다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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최근 대법원의 잇딴 판결에 진보당이 27일 "내란세력 다 풀어주려고 하나"라며 "조희대 대법원의 내란 봐주기를 규탄한다"라고 밝혔다.대법원은 지난 26일 윤석열의 한덕수 내란 재판 위증 혐의에 무죄를 확정했고, 앞서 한덕수 내란 사건에서도 내란 중요임무종사 혐의 일부를 무죄 취지로 파기환송했다.이에 진보당 노혜령 대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 하고 "내란의 책임을 끝까지 추궁해야 할 사법부가 오히려 잇따라 책임을 덜어주는 판단을 내놓고 있다"라며 "내란청산의 시대적 과제를 외면하는 사법부를 강력히 규탄한다"라고 밝혔다.진보당은 이어 "도대체 어디까지 면죄부를 줄 작정인가"라고 묻고 "한덕수에 이어 윤석열까지, 이러다 내란세력을 모두 풀어주겠다는 것인가"라고 비판했다. 이어 "내란의 진상을 밝히고 책임자를 단죄해야 할 사법부가 오히려 내란 청산의 걸림돌이 되고 있다"라고 덧붙였다.진보당은 그러면서 "이 모든 사태의 중심에 조희대 대법원장이 있다"라며 "조희대 대법원장이 이끄는 사법부에서 내란세력에 대한 온전한 단죄를 기대할 수 없다"라고 강조했다.또한 "조 대법원장이 그 자리를 지키는 한 내란의 책임을 제대로 규명하고 단죄하는 일은 요원하다"라며 "조희대 대법원장 체제로는 내란 청산을 한 발짝도 진전시킬 수 없다"고 덧붙였다.이에 따라 진보당은 "조희대 대법원장을 더 이상 한시라도 대법원장 자리에 앉혀둘 수 없다"라며 "진보당은 조희대 대법원장 탄핵을 더 이상 미룰 수 없음을 분명히 밝힌다. 내란을 심판해야 할 사법부가 내란청산을 가로막고 있다면, 그 책임을 물어야 한다"라고 촉구했다.끝으로 진보당은 "12·3 내란은 아직 끝나지 않았다"라며 "내란의 진상을 밝히고 책임자를 단죄해야 무너진 헌정질서와 민주주의를 바로 세울 수 있다"라고 제언했다.이어 "조희대 탄핵은 헌정질서 회복의 책임을 방기하고 내란청산을 가로막는 사법부에 대한 국민의 준엄한 요구"라며 "내란청산을 가로막는 사법부를 더 이상 방치할 수 없으며, 조희대 탄핵은 멈춰선 헌정질서 회복을 다시 진전시키기 위한 돌파구"라고 강조했다.