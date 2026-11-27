오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑.

큰사진보기 ▲퇴장하는 최민희최민희 더불어민주당 최고위원이 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 마친 뒤 퇴장하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

[17:28]

'중징계'

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"최민희 최고위원의 징계 요구의 건에 대해서는 최민희 의원의 문제된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고, 제반 사정을 종합적으로 고려하여 중징계 처분을 의결했습니다."

최민희 더불어민주당 수석 최고위원(경기 남양주갑)에 대한 민주당 윤리심판원의 징계 심의 의결 결과는였습니다. 다만 이창환 민주당 윤리심판원장은 당직자격정지인지 당원자격정지인지 구체적인 중징계 양형을 밝히진 않았습니다.민주당 윤리심판원은 27일 오후 5시 17분께 민주당 당사 앞에서 이같은 결정을 내렸다고 알렸습니다. 최민희 의원 징계에 대한 심의는 장장 7시간 넘게 진행됐습니다.이창환 윤리심판원장은 직접 브리핑에 나섰습니다. 핵심 내용은 이렇습니다.이창환 원장의 설명에 따르면 경고까지가 경징계라고 합니다. 당직자격정지, 당원자격정지, 제명이 중징계라고 합니다.한편 오늘 윤리심판원에 올라온 또다른 안건인 '김민석 대표 징계 청원 심사 회부의 건'은 "전체회의에 회부해서 당원 당규에 정해진 절차에 따라 조만간 심사하여 처리할 예정"이라고 합니다.민주당 윤리심판원의 '최민희 의원 중징계'의 세부 내용이 공개되지 않음에 따라 이를 두고 정치권에서 여러 반응이 나올 것으로 예상됩니다. <오마이뉴스>는 여의도 정치권의 반응을 집중해 전합니다.