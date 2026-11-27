큰사진보기 ▲2027년도 전국 광역단체 생활임금 순위. ⓒ AI 이미지 관련사진보기

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대구시가 내년도 생활임금을 시간당 1만 2479원으로 올리고 적용 대상을 민간위탁 사업 노동자까지 확대하기로 했다. 생활임금을 올해보다 3.9% 인상했지만 전국 광역자치단체 가운데 가장 낮은 금액이다.생활임금은 법정 최저임금을 넘어 주거비와 교육비, 문화비 등 실질적인 생활비를 반영해 노동자의 생활 안정과 삶의 질 향상을 보장하기 위해 지방자치단체가 정하는 임금이다.대구시는 지난 20일 고시한 '2027년 대구광역시 생활임금'을 통해 내년도 생활임금은 올해 1만2011원보다 468원(3.9%) 오른 1만 2479원으로 결정했다. 월 209시간 근무를 기준으로 환산하면 260만 8111원이다.전국 16개 광역자치단체의 내년도 생활임금을 비교하면 대구가 가장 낮다. 전남광주통합특별시가 1만 3440원으로 가장 높고, 경기도(1만 2995원), 전북특별자치도(1만 2869원), 충북도(1만 2837원), 서울시(1만 2757원) 등이 뒤를 이었다.대구 다음으로 생활임금이 낮은 지역은 경북(1만 2497원)과 제주(1만 2569원)다. 대구와 전남광주의 생활임금 격차는 시간당 961원으로 월 209시간 근무를 기준으로 하면 20만 849원, 연간으로는 241만 원가량 차이가 난다.다만 적용 대상을 민간 부문까지 확대했다는 점에선 진전이 있다. 대구시는 기존 시 소속 노동자와 공공기관 및 공공기관 자회사 소속 노동자에 더해 시로부터 사무를 위탁받은 기관이나 업체에 소속돼 시 업무를 직접 수행하는 노동자에게도 생활임금을 적용하기로 했다.시비가 전액 지원되는 민간위탁 사업에 한정되지만 공공부문에 국한됐던 생활임금 제도가 민간부문으로 확대되는 계기가 마련된 셈이다.대구시의 생활임금 발표에 지역 노동계는 민간 부문 적용 확대를 환영하면서도 생활임금 제도를 시행하지 않는 대구 9개 구·군도 제도 도입에 나설 것을 촉구했다.민주노총 대구지역본부는 "대구시의 결정은 기존에 공공기관에 한정된 생활임금제도를 민간 부문까지 확대했다는 의미를 가진다"며 "이번 결정을 시작으로 지역 민간 부분에 생활임금이 자리 잡을 수 있도록 공사, 용역까지 확대해 나가길 기대한다"고 환영했다.하지만 "기초지방단체인 9개 구·군은 생활임금 조례조차 제정하지 않고 있다"며 "더 심각한 문제는 구·군 소속 비정규직에 대한 차별이 만연하고 있다"고 지적했다. 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률은 고용형태를 이유로 한 차별을 금지하고 있지만 대구 구·군들은 소속 기간제 노동자에게 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 상여금 등을 지급하고 있지 안다는 것이다.또 달서구가 일부 수당을 지급하고 있지만 이마저도 절반 수준에 그치고 최근 2년간 수성구와 달성군, 달서구에서 기간제 노동자가 큰 폭으로 증가하는 등 비정규직 고용은 늘고 있지만 차별적 처우는 해소되지 않고 있다고도 했다.민주노총은 "대구시가 생활임금 제도 시행을 통해 기간제 노동자의 임금 하한선을 높이고 복리후생 차별을 개선한 것처럼 구·군도 생활임금 제도를 통해 비정규직 차별 해소에 나서야 한다"고 요구했다.민주노총 대구본부는 "각 구·군들도 기간제 비정규직 노동자들을 양산하고 차별할 것이 아니라 생활임금 조례 제정 및 시행으로 적극적으로 차별 해소에 나서야 한다"며 "재정을 이유로 법 위반과 차별을 방치할 것이 아니라 의회의 행보에 발맞춰 생활임금 조례를 제정하고 시행해야 한다"고 강조했다.