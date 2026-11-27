큰사진보기 ▲전국 교원들이 27일 전남광주를 찾아 국립5·18민주묘지를 참배하고 있다. 2026. 11. 27 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청은 26~28일 광주에서 전국 초·중·고 교사와 교육전문직원 등 24명을 대상으로 '5·18민주화운동 교육 전국 교원 역량 강화 연수'를 운영한다. 전국 교원들의 5·18에 대한 이해를 높이고 학교 현장에서 활용할 교육 방법을 모색하기 위해 마련됐다.참가자들은 27일 국립5·18민주묘지를 참배하고 5·18자유공원에서 법정·영창 상황 재현극과 주먹밥 나눔 등 역사 체험에 참여했다. 이어 김정호 변호사의 '5·18 광주정신과 오늘날 민주주의' 특강을 듣고 전일빌딩245와 5·18민주화운동기록관을 탐방했다. 법무법인 이우스 소속 김 변호사는 전두환 회고록 출판·배포 금지 소송 등을 맡아 5·18 진상 규명과 역사 왜곡 대응에 앞장선 인물이다.치평중학교 강남진 교사와 상일중학교 김만성 교사는 5·18 교육의 방향과 우수 수업 사례를 소개했다. 참가자들은 28일 5·18민주광장과 옛 전남도청을 탐방할 예정이다.김대중 교육감은 "5·18민주화운동은 대한민국 민주주의의 소중한 역사이자 미래세대가 함께 기억하고 계승해야 할 가치"라며 "앞으로도 전국 시·도교육청과 협력해 5·18 교육이 강화될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.