큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 27일 순천 마리나웨딩컨벤션에서 열린 ‘제5회 전남광주 경영자 포럼’에서 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. 2026. 11. 27 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장은 27일 순천에서 열린 '제5회 전남광주경영자포럼'에 참석해 지역 주력산업의 경쟁력을 지키고 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 의지를 밝혔다.전남경영자총협회가 주관한 이날 포럼에는 지역 기업 대표와 경제·노동계, 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석해 교류와 협력 강화를 다짐하고 지역 산업 발전과 경제 현안을 논의했다.민형배 시장은 축사를 통해 반도체·재생에너지 중심으로 지역 산업구조가 변화하는 상황에서 그동안 지역경제를 일군 기업이 새로운 성장의 주역이 돼야 한다고 강조했다.특히 석유화학·철강 등 어려움을 겪는 주력산업의 기업과 기술, 인력은 지역의 소중한 자산이라며 기존 산업의 경쟁력을 지키면서 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 뜻을 밝혔다.아울러 민 시장은 "전남광주통합특별시의 압도적 성장은 기업의 일감과 매출이 늘고, 고용이 확대돼야 실감이 날 것"이라며 "기업이 뛰는 속도에 행정도 보조를 맞추겠다"고 말했다.이날 전남경영자총협회는 민 시장에게 ▲석유화학·철강 협력기업 위기 극복 지원 ▲반도체 투자 지역경제 환원·협력기업 육성 ▲지역 중소기업 공공조달 참여 기회 확대 ▲산업단지 소규모 사업장 산업안전 강화 ▲노사상생을 위한 노무관리 지원 등 5개 분야 건의사항을 전달했다.