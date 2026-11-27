큰사진보기 ▲기획예산처가 올린 유튜브 동영상. ⓒ 예산처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기획예산처가 만들어 올린 유튜브 동영상의 끝부분. 검은 색 악당 로봇은 곧 가루가 된다. ⓒ 예산처 관련사진보기

지방교육재정교부금(교육교부금)에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지를 주도한 기획예산처. 이 부처가 만든 홍보 유튜브 동영상이 논란이다. 420개 단체가 모인 교육교부금 개편 긴급행동은 "교육재정 축소에 반대하는 국민을 때려잡는 모습을 연상시키는 예산처 영상을 당장 지우고 사과하라"고 요구했다.27일, <오마이뉴스>가 확인해 보니 예산처는 마징가Z와 닮은 예산처 로봇을 주인공으로 한 애니메이션 동영상을 지난 23일 유튜브에 올렸다. 제목은 '교부금은 쓰러지지 않아'이다.이 동영상에서 예산처 로봇은 검은색 악당 로봇에 맞서 싸운다. 이때 "영유아, 고등교육, 평생교육 교부금은 쓰러지지 않아"란 노래가 흘러나온다. 예산처 로봇이 영유아, 고등교육, 평생교육 재정을 지키기 위해 싸우는 모습을 보여주는 것이다. 정작 기본이 되는 유초중고 교육재정에 대해서는 언급이 없다. 예산처의 교육교부금 개편안은 유초중고 교육재정을 빼내 다른 곳에 쓰려는 방안이기 때문이다.1분 45초 분량으로 된 이 영상은 예산처 로봇이 검은색 악당 로봇을 주먹 한 방으로 때려 가루가 되게 만드는 것으로 끝난다.이 영상에 대해 예산처는 유튜브 설명 글에서 "학생 수가 줄어도 교육의 힘은 줄어들지 않도록 교부금 개편 이야기를 애니메이션 뮤직비디오로 담았다"라고 밝혔다.하지만, 긴급행동의 박은경 상임집행위원장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "영상 내용을 보면, 예산처 로봇이 때려눕힌 악당 로봇은 결국 예산처의 교육재정 축소에 반대해 온 국민들"이라면서 "국민 혈세로 이런 비열하고 유치한 국민 공격 동영상을 만들다니, 예산처가 제정신이냐?"라고 따졌다. 그러면서 "예산처는 당장 해당 동영상을 내리고, 국민 앞에 사과하라"라고 요구했다.이 단체는 해당 동영상에 항의하는 내용을 담은 서신을 27일 예산처 담당자에게 보냈다.서울시교육청 관계자도 긴급행동 소통방에 올린 글에서 "추운 날 모인 시민들의 분노에도 정부의 교부금 개편안은 쓰러지지 않는다는 내용"이라면서 "교육계를 뭐로 보는 것인지..."라고 적었다.해당 동영상에 달린 10개의 댓글 가운데 9개가 예산처를 비판하는 내용이다. 누리꾼들은 댓글에서 "세금으로 이런 동영상을 만드는 것이 부끄럽지도 않나?", "로봇 전투 상대방은 과연 누구를 지칭하나? 너무 부끄럽다"라고 비판했다.<오마이뉴스>는 해당 동영상에 대한 설명을 듣기 위해 예산처 담당자에게 여러 차례 전화를 걸고 문자도 남겼지만, 답변을 들을 수 없었다.