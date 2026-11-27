큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.11.27 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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대법원의 한덕수 전 국무총리 판결을 계기로 여당이 대법원장 탄핵을 추진하는 가운데,이재명 대통령이 "12.3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 합당한 책임을 물을 때, 완전한 내란 종식이 이루어질 것"이라고 27일 말했다.이 대통령은 이날 청와대에 국무총리 소속 자문기구인 '사회대개혁위원회' 출범 1주년 기념 간담회에서 "빛의 혁명을 이뤄낸 광장의 목소리는 민주주의를 지켜내는 것을 넘어, 대한민국을 근본적으로 바꾸자는 열망이기도 하다"며 "12.3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 합당한 책임을 물을 때, 완전한 내란 종식이 이루어질 것"이라고 했다.이 대통령은 또 "광장에서 확인된 것처럼 민주주의 회복을 위해 우리 사회의 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소하고, 사회 전반의 구조적인 변화를 만들어 내는 것이야말로 진정한 빛의 혁명의 완성이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "중요한 것은 광장의 요구를 국민이 체감하는 변화로 만들어가는 것"이라며 "위원회가 발굴한 194개 개혁 과제에는 우리 사회의 변화를 위한 깊은 고민이 담겨 있다"고 짚었다.이 대통령은 "위원회가 시민사회의 목소리를 정부 정책으로 연결하는 가교 역할을 넘어 빛의 혁명을 완성하는 주체로서의 역할을 해주시기를 부탁드린다"고 했다. 그는 "시민사회는 국정 운영의 중요 동반자이자 정부를 일깨우는 죽비이면서, 올바른 방향을 제시해주는 나침반"이라며 "정부는 시민사회의 목소리를 국정에 충실히 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.최근 대법원은 한덕수 전 총리의 내란중요임무종사 혐의 일부를 무죄로 판단해 파기환송했다. 이 대통령이 '정치·경제·사회·문화의 개혁'을 목표로 한 자문위원회에서 "헌정 유린에 대한 합당한 책임"을 강조한 것은 대법원 판결에 대한 아쉬움을 우회적으로 표현한 것으로 풀이된다.