큰사진보기 ▲서울특별시교육청이 11월 26일 학부모에게 보낸 지방교육재정교부금 개편 관련 가정통신문. ⓒ 서울특별시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울의 한 중학교 학생들이 만든 도시락 소개 카드와 카드 편집 화면, 실습에서 완성한 연어구이 도시락. ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 보통교부금 기준재정수요액시·도교육청에 필요한 경비를 산정할 때 교직원 수를 기준으로 한 인건비는 63.3%를 차지한다. (출처:국회예산정책처 '2027년도 예산안 총괄 분석Ⅱ') 제작 ChatGPT. ⓒ 임은희 관련사진보기

자료 출처

교육부·기획예산처, '지방교육재정교부금 개편 방안', 2026년 8월 21일

국회입법조사처, '학생 1인당 교부금'만 늘면, 교육현안 해결할 수 있나?, '이슈와 논점' 제2522호, 2026년 9월 2일

국회예산정책처, '2027년도 예산안 총괄 분석Ⅱ', 151쪽

정부와 국회 분들께저는 중학생과 고등학생을 둔 학부모입니다. 지난 11월 26일 서울특별시교육청이 보낸 가정통신문을 받았습니다. 제목은 '우리 아이들의 오늘과 대한민국의 미래를 함께 지켜주세요'였습니다. 55년간 이어 온 지방교육재정교부금의 내국세 연동 방식을 바꾸려는 정부 계획에 대한 우려가 담겨 있었습니다. 이튿날인 27일에는 학교에서 급식과 돌봄을 맡은 비정규직 노동자들이 처우 개선과 교부금 개편 중단을 요구하며 총파업에 나섰습니다.교부금이 어떻게 정해지고 학교에서 어디에 얼마나 쓰이는지 저는 잘 모릅니다. 자료를 찾아봤지만 정부와 교육감들의 전망이 달라 어느 쪽 계산이 더 타당한지 판단하기 어려웠습니다. 다만 학교 예산을 논의할 때, 학생들이 학교에서 무엇을 배우고 선생님들이 수업에 얼마나 많은 시간과 노력을 들이는지도 함께 살펴 주셨으면 합니다.3주쯤 전이었습니다. 중학생 아이가 시금치를 잘 데치는 법을 물었습니다. 무슨 일이냐고 되묻자, 또래에게 권할 만한 건강한 한 끼를 모둠별로 기획해 만드는 게 2학기 수행평가라고 했습니다. 아이가 속한 모둠은 연어구이에 시금치 반찬을 곁들이기로 했습니다.수업 시간마다 학생들이 식단을 놓고 의견을 나누면 선생님은 모둠별로 보완할 점을 짚어 주었습니다. 학생들은 온라인 쇼핑몰에서 필요한 재료를 골라 예산을 짰고, 선생님은 각 모둠이 고른 재료를 한꺼번에 주문했습니다. 도시락 소개 카드에 전문가 설문용 QR코드를 넣고 시식 평가단을 꾸려 보자는 제안도 했습니다.실습을 앞두고 평가단을 섭외하는 일은 학생들이 맡았습니다. 맛을 생생하게 표현해 줄 국어 선생님들이 가장 인기가 많았다고 합니다. 실습 날 아이와 같은 모둠 학생들은 연어를 직접 굽고 밥과 반찬을 담아 내놓았습니다. 평가를 맡은 선생님들은 수업이 비는 시간에 조리실을 찾아와 학생들이 만든 도시락을 맛보고 의견을 들려주었습니다. 유튜브에서 조리법을 보고 재료비를 알아본 뒤 식단표를 내는 과제였다면 수업 준비는 한결 간단했을 겁니다. 하지만 시간과 비용만 따졌다면 수업에서 빠졌을 이 과정이 제 아이에게는 배움이었습니다.매체 분석 수행평가에서는 학생마다 다른 영상을 받았습니다. 아홉 문항 중 여섯 문항은 각자 받은 영상을 분석하는 문제였습니다. 학생들은 영상의 내용이 믿을 만한지 판단하고, 어떤 표현 방식이 쓰였는지 살펴 답을 썼습니다. 나머지 세 문항은 교과서에서 배운 매체 분석의 기준을 묻는 공통 문제였습니다. 선생님은 답안을 하나씩 읽으며 학생들이 어떤 근거로 판단했는지 살피고, 각자 보완할 점을 짚어 주었습니다.두 수행평가 모두 한 달 넘게 이어졌습니다. 교과서 내용을 기억하는지 확인하는 데는 객관식 시험으로도 충분했을 겁니다. 학생이 어디까지 이해했고 무엇을 더 생각해 보면 좋을지 함께 짚어 가는 수업은 시간만 따지면 비효율적입니다. 저는 학생들에게 그런 경험을 마련해 준 교사의 시간을 돈으로 환산하기 어렵다고 생각합니다.정부는 앞으로 경제성장률과 학령인구 변화를 반영해 교부금 총액을 정하겠다고 합니다. 정부 전망대로라면 학생 한 명당 교부금은 2026년 1330만 원에서 2030년 1950만 원으로 늘어납니다. 처음에는 학교가 학생 한 사람에게 해 줄 수 있는 일도 그만큼 많아지겠구나 싶었습니다. 그런데 국회입법조사처는 이 기간 1인당 교부금의 연평균 증가율 가운데 절반 가까이가 학령인구 감소에서 비롯된다고 분석했습니다. 교부금 총액이 그대로여도 학생 수가 줄면 학생 한 명당 금액은 커지니까요.우리 집 두 아이는 1950년대 이전에 개교한 학교에 다닙니다. 학생 수가 줄어도 학교는 낡은 건물을 고쳐야 하고 도서실과 보건실도 운영해야 합니다. 국회예산정책처의 '2027년도 예산안 총괄 분석Ⅱ'에 따르면, 교육부가 시·도교육청에 필요한 경비를 산정할 때 가장 큰 몫을 차지한 항목은 교직원 인건비였습니다. 학생 수와 학급 수가 줄어도 학생이 배워야 할 내용까지 줄어들지는 않습니다. 과목별로 수업을 준비하고 학생 한 사람 한 사람을 지도할 선생님들이 여전히 필요합니다.아이에게 두 수행평가 이야기를 들으며 가장 반가웠던 건 그렇게 공들인 수업에 학년 전체가 참여했다는 점입니다. 정규 수업이어서 성적이나 가정 형편에 관계없이 누구에게나 기회가 돌아갔습니다. 학교는 가정과 더 넓은 세상을 잇는 작은 사회입니다. 적어도 학교에서만큼은 누구나 서툰 일에도 마음 놓고 도전해 볼 수 있었으면 합니다.예산이 부족하다는 이유로 수업 시간에 누구나 할 수 있던 활동에 몇 명만 뽑아 참여시킨다면, 학생들은 배울 기회를 얻기 위해서도 경쟁해야 하지 않을까요? 학교에서 실습이 줄면 학원에서라도 직접 해 볼 기회를 마련해 주려는 부모도 있을 겁니다. 그러면 같은 교실에서 모두가 누리던 배움의 기회가 가정 형편에 따라 달라집니다.지방교육재정교부금법 개정안의 국회 상임위 심사 기한이 30일로 다가왔습니다. 정부와 국회에 한 가지 부탁드립니다. 교부금을 조정하더라도 교사 수와 학생 지도에 필요한 인건비만큼은 줄이지 말아 주십시오.학생 수가 줄어든 만큼 선생님과 학생들이 함께 이야기를 나눌 시간이 더 늘어나면 좋겠습니다. 학생들이 훌륭한 선생님들과 충분한 시간을 보내는 데 드는 비용까지 낭비로 계산하지 말아 주십시오.두 아이의 학부모 드림