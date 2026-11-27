큰사진보기 ▲여주시는 지난 26일 농촌인적자원개발센터에서 열린 ‘제1회 신규농업인 베스트 멘토링 경진대회’에서 최우수상인 농촌진흥청장상을 수상했다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 신규농업인의 안정적인 영농 정착을 지원하는 현장실습교육 성과를 인정받았다.여주시는 지난 26일 농촌인적자원개발센터에서 열린 '제1회 신규농업인 베스트 멘토링 경진대회'에서 최우수상인 농촌진흥청장상을 수상했다고 밝혔다.이번 대회는 신규농업인 현장실습교육을 통한 우수 멘토링 사례를 발굴·확산하고 신규농업인의 안정적인 영농 정착을 지원하기 위해 마련됐다.여주시에서는 멘토 정효숙 농업인과 멘티 김유라 농업인이 시설부추 재배를 중심으로 현장실습교육을 진행했다.김유라 농업인은 이번 대회에서 '멘토라는 나침반을 따라 여성농업 CEO를 꿈꾸다'를 주제로 우수사례를 발표했다.특히 선도농가의 영농 경험과 재배기술 전수 과정, 현장실습을 통한 신규농업인의 영농 역량 향상과 성장 과정 등을 소개해 좋은 평가를 받았다.신규농업인 현장실습교육은 영농 경험이 풍부한 선도농가와 신규농업인을 연계해 품목별 재배기술과 농업경영 노하우 등을 전수하는 사업이다.여주시는 "귀농아카데미와 신규농업인 현장실습교육 등 다양한 교육사업을 통해 신규농업인의 영농 역량 강화와 안정적인 농촌 정착을 지속적으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.