큰사진보기 ▲경기 이천시가 경기도의 2027년 말산업특구 사업계획서 평가에서 1위를 차지해 최대 지원 규모인 국비 1억원을 배정받았다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천시가 경기도의 2027년 말산업특구 사업계획서 평가에서 1위를 차지해 최대 지원 규모인 국비 1억원을 배정받았다.이번 평가는 경기도 말산업특구에 속한 이천·화성·용인시를 대상으로 사업계획의 특화성과 타당성, 파급효과, 지자체의 사업 추진 의지 등을 종합적으로 평가해 순위에 따라 국비를 차등 배정하는 방식으로 진행됐다.이천시는 승마인구 확대와 말복지 증진을 목표로 지역축제와 연계한 말 문화체험, 농촌관광승마, 찾아가는 승마 등 기존 사업의 활성화 방안을 제시했다.시는 이번에 확보한 국비를 활용해 승마 기반시설을 보강하고 이용객과 말 모두에게 안전한 승마환경을 조성할 계획이다.특히 경마공원 유치를 위한 지자체 간 경쟁이 본격화되는 가운데 이천시는 이번 평가 결과가 지역의 말산업 육성 역량과 정책 경쟁력을 알리고 경마공원 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.성수석 이천시장은 "이번 평가 결과는 이천시가 지속적으로 추진해 온 말산업 육성 노력의 결실"이라며 "앞으로도 승마 대중화와 말복지 증진을 통해 시민과 함께하는 말산업 발전 기반을 마련하고, 경마공원 이천 유치에도 최선을 다하겠다"고 말했다.