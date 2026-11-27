큰사진보기 ▲최현덕 경기 남양주시장이 민주유공자 예우에 관한 법률 제정안의 국회 본회의 통과를 환영하며 마석 모란공원 민주열사묘역의 국가관리묘역 지정과 국립묘지 승격을 위한 협력 의지를 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 경기 남양주시장이 민주유공자 예우에 관한 법률 제정안의 국회 본회의 통과를 환영하며 마석 모란공원 민주열사묘역의 국가관리묘역 지정과 국립묘지 승격을 위한 협력 의지를 밝혔다.최 시장은 27일 "민주유공자법의 국회 통과를 진심으로 환영한다"며 "남양주시가 경기도에 제안한 단계별 추진계획과 정부의 국가관리묘역 지정 검토 방향이 맞닿아 있다는 점에서 더욱 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.이어 "모란공원 민주열사묘역은 대한민국 민주주의와 인권의 역사가 살아 숨쉬는 소중한 공간"이라고 강조했다.앞서 최 시장은 지난 7월 10일 모란공원에서 반헌법행위자열전 헌정식을 열고 민주열사 묘소를 참배했다.지난 9월에는 모란공원 민주열사묘역의 국가관리묘역 지정과 국립묘지 승격 방안을 경기도에 제안하는 등 단계적인 국가 차원의 관리 방안을 추진해 왔다.남양주시는 모란공원을 민주주의 역사 보존과 교육의 공간으로 활용하는 방안도 마련하고 있다.모란공원을 경기도 민주헌법교육 거점으로 활용하기 위한 민주헌법교육센터 조성과 민주열사묘역 및 교육공간을 연계한 탐방·체험형 교육 동선 구축 등이 주요 사업이다.최 시장은 "민주유공자법 제정안의 국회 통과에 맞춰 마석 모란공원 민주열사묘역의 국가관리묘역 지정 및 국립묘지 승격이 단계적으로 이뤄질 수 있도록 관계기관과 긴밀하게 협력해 나가겠다"고 말했다.