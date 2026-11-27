큰사진보기 ▲경기 용인시는 경기도가 주관한 ‘2026년 주택행정 우수 시군 평가’에서 3년 연속 대상을 받았다고 27일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 경기도가 주관한 '2026년 주택행정 우수 시군 평가'에서 3년 연속 대상을 받았다고 27일 밝혔다.경기도는 도내 31개 시군의 주택행정 역량을 높이고 도민의 주거환경을 개선하기 위해 매년 주택행정 평가를 하고 있다.올해는 지난해 10월부터 올해 9월까지 각 시군이 추진한 주택공급 및 품질 향상, 공동주택 관리, 주거복지 등 5개 분야 64개 지표를 종합적으로 평가했다. 시는 체계적인 주택정책 수립과 부서 간 긴밀한 협력을 바탕으로 평가 전반에서 고른 성적을 거뒀다.이상일 시장은 신축 공동주택을 직접 찾아 입주민들의 의견을 듣는 등 현장 소통을 통해 시민들이 일상에서 겪는 불편을 파악했다.시는 시민들의 불편함을 해소하기 위해 자치법규 정비와 지역 특성에 맞는 새로운 사업 발굴에 힘쓴 점에서 높은 평가를 받았다.시는 올해 공동주택 주요 시설의 보수와 교체에 필요한 장기수선충당금이 적정하게 적립·사용될 수 있도록 '공동주택 장기수선충당금 바로 세우기' 사업을 추진했다.공동주택 공용시설에 설치되는 냉방기 실외기의 소음과 진동으로 인한 주민 불편과 분쟁을 예방하기 위해 소음 저감시설 설치 기준도 마련했다.반도체 산업단지 조성 등 대규모 개발사업에 따른 근로자들의 주거 수요에도 선제적으로 대응했다. 시는 임대형 기숙사의 1인실 최소 면적을 18㎡로 정하고 공용공간과 주차시설 등에 대한 건축계획 기준을 마련해 근로자들의 주거 여건을 개선하고자 했다.또 주택 임대차 신고 기한 등을 문자로 미리 안내해 신고 누락에 따른 시민 피해를 예방하는 사업도 도입했다.공동주택 감사에 필요한 입주민 동의를 온라인으로 받을 수 있도록 절차를 개선하고, 공동주택 관리 자문단 운영을 강화하는 등 입주민의 편의를 높이고 공동주택 관리의 투명성을 확보하기 위한 노력도 이어왔다.시민의 안전과 재산권을 보호하기 위한 노력도 좋은 평가를 받았다.시는 26년간 사유지로 남아 있던 기흥구 언동초등학교 통학로의 소유권을 토지소유자와의 협의와 소송 절차 등을 거쳐 확보했다. 이에 따라 학생들이 이용하는 통학로와 안전시설을 시가 체계적으로 관리할 수 있게 됐다.이와 함께 노후 주택의 안전사고를 예방하기 위해 무료 구조안전점검을 지원하는 '우리집 튼튼관리 지원사업'을 추진했다.전국 최초로 '지역주택조합 피해사례집'을 발간하고 무료 법률상담과 연계해 시민들이 지역주택조합 가입 과정에서 발생할 수 있는 피해를 예방할 수 있도록 했다.이상일 시장은 "3년 연속 대상을 받은 것은 시민들의 생활 속 불편과 어려움을 세심하게 살피고 이를 해결하기 위해 제도를 개선하고 새로운 사업을 발굴해 온 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 시민의 안전과 소중한 재산권을 보호하고 시민들이 더욱 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.