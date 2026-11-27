정치 26.11.27 17:31ㅣ최종 업데이트 26.11.27 17:34 [속보] 최민희 중징계 처분... 김민석 징계 안건 심사하기로 이주영(imjuice) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기 더불어민주당 윤리심판원이 최민희 최고위원에게 중징계 처분을 내렸다. 다만 당원자격정지 등 구체적 징계 수위는 밝히지 않았다. 또한 신천지 의혹 발언으로 징계 청원된 김민석 당대표 안건을 회부해 징계 여부를 심사하기로 했다. (*자세한 기사 이어집니다.) #최민희 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이주영 (imjuice) 내방 아이콘구독하기 국회팀에서 일합니다. 이 기자의 최신기사민주당 윤리심판원이 밝힌 '최민희 중징계' 사유 갤러리 오마이포토 임웅순 외교부장관 후보자, 인사청문회 사무실 도착 1/12 이전 다음 이전 다음 민주유공자법 26년 만 국회 통과... 유가협 회장 "역사적인 날" 국민의힘 "조작기소 특검법 처리로 표결권 침해" 권한쟁의심판 청구 진보당, 전시작전권 즉각 반환 촉구 민주노총·한국노총 "65세 정년 연장 당장 입법하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.