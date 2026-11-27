큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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더불어민주당 윤리심판원이 최민희 최고위원에게 중징계 처분을 내렸다. 다만 당원자격정지 등 구체적 징계 수위는 밝히지 않았다. 또한 신천지 의혹 발언으로 징계 청원된 김민석 당대표 안건을 회부해 징계 여부를 심사하기로 했다.