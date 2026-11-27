큰사진보기 ▲11월 27일 서울 강남구 파크루안에서 열린 재경울산향우회 제27회 태화광장 토론회에서 김상욱 시장이 특강을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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서울에서 활동하는 울산 출신 향우인들의 모임인 재경울산향우회는 중앙 인적 연결망(네트워크) 구축과 교류를 통한 화합과 친목 도모, 그리고 궁극적으로 지역의 발전을 기하는 것을 목적으로 한다.재경울산향우회의 주요 활동 중 하나는 태화광장 토론회(포럼)다. 다양한 분야의 전문가와 명사를 초청해 특강을 진행하면서 울산 향우인회원들을 돕고자 한다. 김상욱 울산시장이 27일 서울에서 진행된 재경울산향우회 태화광장 토론회에서 향후 자신의 시정 방향을 알렸다.11월 27일 서울 강남구 파크루안에서 열린 재경울산향우회 제27회 태화광장 토론회에는 향우인 50여 명이 참석해 김상욱 시장의 특강을 경청했다.재경울산향우회의 초청으로 특강에 나선 김상욱 울산시장은 '산업 인공지능 전환(AX)과 에너지의 중심, 울산'을 주제로 울산의 주요 시정 방향과 미래 성장 전략을 소개했다.김 시장은 이 자리서 울산이 나아갈 방향에 대해 "시민과의 소통을 강화하는 시민주권 도시, 인공지능(AI)을 기반으로 주력산업의 혁신을 이끄는 산업 인공지능 전환(AX) 선도 도시, 미래 에너지 산업을 선도하는 동북아 에너지 거점(허브) 도시"라고 제시했다.김 시장은 특히 "조선·자동차·석유화학 등 기존 주력산업에 인공지능과 디지털 기술을 접목해 산업 경쟁력을 높이는 한편, 미래 에너지와 첨단산업을 새로운 성장동력으로 육성해 대한민국의 산업 혁신과 에너지 전환을 이끌겠다"라는 구상을 밝혔다.김 시장은 "산업 인공지능 전환과 에너지 혁신을 통해 울산의 새로운 도약을 이끌고, 대한민국의 미래 성장과 국가 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"라며 "앞으로도 울산을 위해 재경울산향우들의 변함없는 관심과 성원을 부탁드린다"라고 말했다.한편 김 시장은 이날 특강에 앞서 오찬을 겸한 간담회에서 재경향우인들과 울산의 주요 현안을 공유하고 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.울산시 관계자는 "지난 1월 신년교례회 행사에 이어 이번 토론회를 계기로 재경울산향우회와의 교류를 확대하고, 향우들의 관심과 역량이 고향 울산의 발전에 보탬이 될 수 있도록 협력 기반을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.