큰사진보기 ▲백현마이스 조감도 ⓒ 성남도시개발공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당시 신 후보는 백현마이스 컨벤션 시설을 아레나 복합시설로 조성할 경우 비용 대비 편익(B/C)이 1.0 이상으로 나올 수 있다는 용역사의 검토 결과를 전해 들었다는 취지의 글을 게시했다. ⓒ 신상진 시장 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲서은경 성남시의원(더불어민주당·수내1·2동·정자1동)은 지난 20일 열린 제315회 제2차 정례회 본회의 5분 자유발언에서 백현마이스역 경제성 중간 검토자료의 전달 경위와 성남시의 자료 부존재 답변 문제를 지적하며 신 시장의 구체적인 설명을 요구했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

백현마이스역 신설 사전타당성조사 용역의 경제성 중간 검토 결과와 관련해 지난 6·3 지방선거를 앞두고 당시 신상진 성남시장 후보가 관련 정보를 어떤 경로로 입수했는지 둘러싼 논란이 이어지고 있다.성남시의회에서 관련 행정자료의 관리 과정과 정보 입수 경위를 밝혀야 한다는 요구가 제기된 가운데 성남시는 이와 관련한 본지의 취재 질의에 답변을 준비할 시간이 부족하다는 입장을 밝혔다.서은경 성남시의원(더불어민주당·수내1·2동·정자1동)은 지난 20일 열린 제315회 제2차 정례회 본회의 5분 자유발언에서 백현마이스역 경제성 중간 검토자료의 전달 경위와 성남시의 자료 부존재 답변 문제를 지적하며 신 시장의 구체적인 설명을 요구했다.논란의 발단은 지난 6·3 지방선거를 26일 앞둔 5월 8일 당시 신상진 후보가 자신의 페이스북에 올린 게시글이다.당시 신 후보는 백현마이스 컨벤션 시설을 아레나 복합시설로 조성할 경우 편익·비용 비율(B/C)이 1.0 이상으로 나올 수 있다는 용역사의 검토 결과를 전해 들었다는 취지의 글을 게시했다.서 의원에 따르면 백현마이스역 신설 사전타당성조사 용역은 2024년 11월 29일 착수했으나 올해 2월 11일 백현마이스 건축계획과 역 신설 예정 부지 간 간섭 문제로 일시 중지됐다.서 의원은 지난 10월 30일 시정질문을 통해 용역이 중지된 상황에서 신 시장이 언급한 경제성 검토 결과의 근거와 정보 입수 경위를 물었다.이에 신 시장은 당시 총괄답변에서 지난 5월 4일 시장 직무에서 벗어나 선거운동에 나섰으며, 페이스북 게시글은 B/C가 1.0 이상으로 나올 수 있다는 이야기를 전해 들었다는 취지였을 뿐 확정적인 수치를 발표한 것은 아니라고 설명했다.정보 입수 경위에 대해서는 "그 선거 아주 정신없는 경황에서 누구한테 들었는지 제가 솔직히 기억을 잘 못 하겠다"고 답했다. 신 시장은 선거운동 기간 공무원이나 부시장과 통화한 사실이 없다며 공무원을 통한 정보 입수를 부인했다. 다만 주변 참모나 선거캠프 관계자 등을 통해 관련 이야기를 들었을 가능성을 언급했다.또 선거 이후인 6월 시장 직무에 복귀한 뒤 담당 부서에 확인한 결과, 지난 5월 6일 용역사가 B/C 1.02라는 중간 검토 결과를 대외비로 담당 부서에 이메일로 전달했다는 사실을 알게 됐다고 설명했다. 선거운동 기간에는 시장으로서 업무 지시를 하거나 보고를 받을 수 없는 상태였다는 설명도 덧붙였다.서 의원은 이후 지난 20일 5분 자유발언에서 담당 부서에 경제성 중간 검토 결과가 전달된 지 이틀 만에 당시 신 후보의 SNS에 관련 내용이 게시된 경위에 대해 의문을 제기했다.이어 B/C 1.02는 확정된 결과가 아닌 민간사업자의 변경안을 전제로 한 중간 검토 결과였다며 당시 정보의 입수 경위를 명확히 밝혀야 한다고 강조했다.서 의원은 백현마이스역 관련 행정자료에 대한 성남시의 답변 과정도 문제 삼았다. 신 시장의 페이스북 게시글과 관련한 근거자료를 요구했으나 당초 성남시로부터 자료 부존재 답변을 받았다는 것이다.그러나 이후 신 시장의 시정질문 답변을 통해 용역사의 경제성 중간 검토자료가 담당 부서에 전달됐다는 사실을 알게 됐다고 설명했다.지난 24일 본지의 추가 취재에서 서 의원은 성남시 해당부서에서 백현마이스역 B/C 1.02와 관련해 지난 5월 6일 용역사로부터 이메일과 보고서를 받았다는 사실을 확인해 줬다고 밝혔다. 서 의원은 해당 자료의 제출을 요구했으나 성남시가 약속한 제출 기일이 지났음에도 자료를 받지 못했다고 설명했다.당초 서 의원이 요구한 페이스북 게시글의 근거자료와 담당 부서가 수신한 중간 검토자료가 동일한 자료인지, 자료 부존재 답변이 어떤 범위에서 이뤄졌는지, 자료 제출이 지연되는 이유는 무엇인지 등이 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.용역이 일시 중지된 기간에 경제성 중간 검토자료가 담당 부서에 전달된 만큼 추가 검토의 요청 주체와 업무 수행 경위도 이번 사안의 쟁점이다.서 의원은 5분 자유발언을 통해 용역사가 보낸 이메일 원본과 검토자료 제출, 당초 자료 부존재 답변이 이뤄진 경위에 대한 설명, 당시 신 후보가 페이스북에서 언급한 정보의 입수 경위 공개 등을 요구했다. 그러면서 신 시장에게 기억이 아닌 기록을 근거로 답변할 것을 촉구했다.신 시장은 지난 10월 30일 총괄답변에서 백현마이스역 신설에 필요한 경제성을 확보하기 위해 공사비 절감과 이용인구 확대 방안 등을 검토해 왔다고 설명했다. 다만 아레나 복합시설 조성에 따른 이용인구 증가를 반영하려면 교통영향평가를 다시 실시해야 한다며 B/C 1.02는 발표할 수준의 결과가 아니었다는 취지로 답변했다.선거 당시 페이스북에서는 경제성 확보 가능성을 언급했지만, 의회 답변에서는 중간 검토 결과의 한계와 추가 절차의 필요성을 설명한 것이다.B/C는 사업에 투입되는 비용과 사업으로 발생하는 편익을 비교하는 경제성 분석 지표다. 1.0 이상이면 산정된 편익이 비용과 같거나 더 크다는 의미다. 중간 검토 결과로 거론된 B/C 1.02는 일반적인 경제성 판단 기준인 1.0을 근소하게 웃도는 수치다.개발계획과 사업비, 예상 이용수요 등에 따라 경제성 분석 결과가 달라질 수 있는 만큼 해당 수치의 산정 근거와 실제 사업계획에 적용할 수 있는지는 백현마이스역 신설을 기대하는 시민들에게도 중요한 정보다.신 시장은 백현마이스 사업시행자와 협의해 조속한 시일 내에 용역을 재개할 예정이라고 밝혔다.본지는 서 의원의 발언 등에 제시된 사실관계 확인을 위해 지난 25~26일 서면과 전화 등을 통해 성남시에 용역사의 이메일 및 검토보고서 수신 여부, 당초 자료 부존재 답변 경위, 신 시장의 정보 입수 경로 등에 대한 공식 입장을 요청했다. 백현마이스역 신설 사전타당성조사 용역의 현재 진행 상황과 향후 추진 일정에 대해서도 질의했다.이에 성남시 담당 부서는 26일 답변을 준비할 시간이 부족하다는 입장을 밝혔다. 구체적인 답변 시점은 제시하지 않았다. 27일 정오까지 답변을 요청하고 이후에도 성남시의 추가 설명이나 입장이 전달될 경우 기사에 반영하겠다는 뜻을 전했다.28일 현재 기준 질의사항에 대한 구체적인 답변은 전달되지 않았다. 향후 성남시의 답변이 오는 대로 관련 내용을 반영할 예정이다.