큰사진보기 ▲중국 하이테크페어에서 씨너렉스 관계자가 자율주행 시스템 기술을 설명하고 있다. ⓒ 대전TP 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일 중국 심천에서 열리는 중국 하이테크페어에 참가하고 지역기업과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대전TP 관련사진보기

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대전테크노파크가 중국 선전에서 열리는 '제28회 중국 하이테크페어'에 지역기업 4곳의 참가를 지원하며 현지 판로 개척에 나섰다.대전테크노파크(원장 박민범·이하 대전TP)는 지난 26일부터 오는 28일까지 진행되는 이번 전시회에서 대전창업성장캠퍼스 입주기업들의 기술과 제품을 소개하고, 현지 바이어와의 협력 기회를 마련하고 있다고 27일 밝혔다.참가기업은 린솔·에브리심·씨너렉스·마이링크다. 린솔은 AI 기반 산업현장 통합 안전 플랫폼을, 에브리심은 AI 기반 공학 엔지니어링 시뮬레이션 소프트웨어를 선보인다. 씨너렉스는 자율주행 무인이동체용 고정밀 항법·제어 시스템을, 마이링크는 제조기업의 생산 일정과 자원을 통합해 최적화하는 관리 솔루션을 소개한다.대전TP는 기업별 영문·중문 홍보자료 제작과 현지 바이어 사전 연결, 전시부스 운영, 통역 등을 지원하고 있다. 기업 수요에 맞춘 비즈니스 상담을 연계해 기술 협력과 후속 사업화 가능성도 살필 계획이다.전시회에 앞서 지난 24일에는 KOTRA 심천무역관과 함께 중국 경제 동향과 AI 산업 현황, 현지 시장 진출 전략을 다루는 설명회를 열었다. 25일에는 현지 바이어와의 비즈니스 상담회를 진행했다.박민범 대전TP 원장은 "기술력을 갖춘 지역기업이 해외 시장에서 성장하기 위해서는 현지 수요에 대한 이해와 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너 확보가 중요하다"며 "이번 전시회 참가를 계기로 지역기업의 기술과 제품이 중국 시장에서 새로운 사업 기회로 이어질 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.대전TP가 운영하는 대전창업성장캠퍼스는 기술창업 기업에 입주 공간을 제공하고 사업화와 투자 연계, 해외 진출 등을 지원하는 창업·벤처 보육시설이다.