더불어민주당 대구시당이 내년도 대구로페이 발행 규모를 2조 원으로 확대할 것을 요구한 것을 두고 대구시의회 여야 의원들이 공방을 벌였다(관련 기사 : 민주당 대구시당 "지역화폐 '대구로페이' 2조 원으로 확대해야"
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국민의힘 소속 시의원들은 대구로페이 확대 필요성에 공감한다면서도, 구체적인 재원 조달 방안 제시를 요구했다. 민주당 시의원들은 재원 마련은 의회 공동의 숙제라며 예산안 심사 과정에서 함께 해법을 찾자고 제안했다.
대구시의회 국민의힘 소속 의원 33명은 27일 공동 입장문을 내고 전날 민주당 대구시당이 기자회견을 통해 요구한 대구로페이 2조 원 발행을 두고 "재원 조달 대책 없는 대구로페이 2조 원 발행 요구는 미래세대에 대한 무책임한 정치 선동"이라고 비판했다.
이들은 "지역 경제 활성화와 소상공인 지원을 위한 대구로페이 확대 필요성에 공감한다"면서도 "정책을 요구하는 것만큼 재원을 마련하고 그 결과에 책임지는 것도 중요하다"고 강조했다. 국민의힘 의원들은 현행 할인율 10%인 대구로페이를 2조 원 발행하려면 국비와 시비로 5대 5로 분담해야 하므로 대구시가 편성한 내년도 예산 150억 원에 더해 850억 원을 추가로 확보해야 한다고 주장했다.
이어 내년도 대구시 예산안이 전년 대비 9973억 원 증가했지만, 증가액의 93.8%가 국비 매칭 사업비와 법정·의무경비 증가분이고, 자체 재량 사업비 증가액은 620억 원에 불과해 추가 시비 850억 원에도 미치지 못한다고 설명했다.
이들은 특히 대구시가 재정 여건 탓에 약 8900억 원의 사업비를 본 예산에 반영하지 못했고, 1680억 원의 지방채 발행도 예정하고 있다는 점을 들어 "민주당 대구시당은 시민의 복지와 안전, 청년 일자리 예산을 줄일 것인가. 아니면 지방채를 추가로 발행해 그 부담을 시민과 미래세대에게 떠넘길 것인가"라고 말했다.
이들은 그러면서 "집권 여당인 민주당이 중앙 정부를 상대로 국비 지원 확대와 국비·시비 분담 비율 조정에 나서야 한다"고 요구했다. 국비와 시비 분담 비율을 현행 5대 5에서 8대 2로 조정하면 2조 원 발행에 필요한 대구시 부담을 1000억 원에서 400억 원으로 줄일 수 있다는 것이다. 국민의힘 소속 의원들은 올해 대구시의 지역 화폐 국비 반납 경위와 추경호 시장의 대구로페이 확대 공약 이행 계획도 검증하고 추가 국비 확보와 단계적 발행 확대 방안도 검토하겠다고 밝혔다.
민주당 소속 박정희·최완식 시의원도 이날 국민의힘 의원들의 입장문에 화답하는 공동 입장문을 내고 국민의힘 시의원들이 대구로페이 확대 필요성에 공감한 것을 환영했다. 이들은 "국민의힘 시의원들이 요구한 재원 조달과 예산 조정안, 국비 확대와 매칭 비율 조정, 미래세대 부담 완화 대책은 민주당만의 숙제가 아니라 대구시의회 모두의 숙제"라고 강조했다.
두 의원은 대구시가 대구로페이 예산 대신 소비 진작 특별 대책 예산을 50억 원에서 100억 원으로 늘리기로 한 것을 언급하며 "같은 돈을 대구로페이에 넣으면 국비가 1대1로 붙는다. 행사성 예산과 효과가 불분명한 사업을 함께 살펴 국비가 붙는 사업으로 돌리고 본 예산에서 다 채우지 못하면 추경으로 단계적으로 반영하자"고 제안했다.
이들은 이어 "국비 지원 확대와 분담 비율 조정 역시 대구시의회 여야가 함께 정부와 국회에 건의하자"며 "국비 확대를 요구하는 일과 시비를 확보하는 일은 함께 가야 한다"고 강조했다. 두 의원은 "지방채를 더 내자는 것이 아니다. 2027년부터는 비수도권 지역 화폐에 쓴 시비의 20%가 보통교부세 재정수요에 반영된다"며 "같은 시비로 국비를 더 끌어오는 것이 재정 부담을 덜어 미래세대를 위하는 길"이라고 설명했다.
그러면서 "대구로페이 1조 원은 추경호 시장의 공약이기도 하다"며 "이번 예산 심사에서 대구로페이 확대를 위한 재원을 함께 찾고 시장의 증액 동의를 함께 이끌어 내자"고 제안했다.