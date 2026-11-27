큰사진보기 ▲『2027 대한민국 미래 교육 트렌드』 표지.현장 교육전문가 30인이 대한민국 교육의 오늘을 진단하고 미래 교육의 방향을 제시한다. ⓒ 뜨인돌 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 『2027 대한민국 미래 교육 트렌드』의 공동 저자로, 2부 '배움의 가장자리에 선 아이들을 위하여'에서 포용적 과학문해력을 주제로 집필했습니다.

한 해가 저물어갈 무렵이면 서점에는 다음 해를 전망하는 책들이 하나둘 등장한다. 올해도 <트렌드 코리아 2027>과 <머니 트렌드 2027>이 출간돼 소비와 경제의 변화를 전망했다. 교육 분야에서도 <대한민국 교육트렌드 2027>이 출간돼 우리 교육이 직면한 여러 쟁점과 앞으로의 과제를 짚었다.그렇다면 매일 학생들을 만나고 수업을 고민하는 교사들은 2027년의 교육을 어떻게 바라보고 있을까.지난 25일, 현장 교육전문가 30명이 함께 집필한 < 2027 대한민국 미래 교육 트렌드 >(뜨인돌)가 출간됐다. 인공지능(AI)이 가져온 교실의 변화부터 기초학력과 교육격차, 교사의 전문성, 고교학점제와 대입 개편에 이르기까지 각자의 교육 현장에서 발견한 문제와 고민을 한 권에 담았다. 나 역시 현직 과학교사로서 교실에서 경험한 변화와 고민을 담아 집필에 참여했다.미래 교육을 주제로 어떤 이야기를 쓸 것인지 고민하면서 자연스럽게 그동안 학교에서 만났던 학생들과 동료 교사들의 얼굴이 떠올랐다. 새로운 기술을 활용해 수업을 바꾸어가는 교사들, 그 수업을 즐거워하는 학생들, 그리고 여전히 배움에 어려움을 겪고 있는 아이들이다. 모두 지금 우리 교육 현장에서 만날 수 있는 모습이다.최근 교사들과 이야기를 나누다 보면 인공지능에 관한 이야기가 빠지지 않는다. 새로운 교육 도구를 소개하고, 직접 만든 수업 프로그램을 공유하며, 인공지능을 활용한 수업과 평가 방법을 고민한다. 불과 몇 년 전만 해도 전문가의 도움을 받아야 했던 일들을 이제는 교사가 직접 시도할 수 있게 됐다.나 역시 이러한 변화에 관심이 많다. 동료 과학교사들과 인공지능을 활용한 탐구수업을 설계하고, 가상 실험실과 데이터 분석 프로그램을 만들어보면서 새로운 교육적 가능성을 발견하고 있다.한편 학생들도 인공지능을 활용하는 데 점점 익숙해지고 있다. 궁금한 것을 물어보고, 긴 글을 요약하고, 어려운 문제의 풀이 과정도 확인한다. 학생들이 수행하던 여러 활동을 인공지능이 대신할 수 있게 되면서 학교에서 이루어지는 배움의 과정에도 변화가 필요해졌다.책의 1부 '타인과 세계를 향한 맥락의 교육'에서는 이러한 시대에 필요한 문해력과 사고력을 다룬다. 수많은 정보 속에서 맥락을 파악하는 능력, 스스로 판단하는 힘, 대학에서의 과제와 사고 과정에 관한 이야기가 담겼다. 인공지능 시대의 글쓰기와 천천히 읽는 슬로 리딩, 문학·역사·철학의 가치도 함께 살펴본다.인공지능이 제공하는 답을 이해하고 활용하려면 학생 스스로 읽고 생각하고 판단할 수 있어야 한다. 새로운 기술이 발전할수록 그동안 학교에서 중요하게 여겨왔던 읽기와 쓰기, 질문하고 토론하는 경험의 가치도 다시 생각해 보게 된다.공동 저자로서 내가 특히 주목한 부분은 2부 '배움의 가장자리에 선 아이들을 위하여'다. 미래 교육을 전망하는 책에 기초학력과 학교 이탈, 특수교육, 학생들의 교육 기회에 관한 이야기가 비중 있게 담겼다는 점이 반가웠다.기초학력 진단 이후 학생들의 성장을 어떻게 지원할 것인지, 고등학교를 떠나는 학생들을 위해 공교육은 무엇을 해야 하는지 살펴본다. 학령인구 감소에 따른 학교 체육의 변화와 한자교육, AI 시대의 특수교육과 예술교육에 관한 이야기도 담겼다. 마이스터고등학교와 공동교육과정을 통해 학생들의 진로와 배움의 기회를 넓혀가는 방안도 다룬다.내가 집필한 '과학의 언어를 읽지 못하는 아이들-첨단과학실을 넘어 포용적 과학문해력으로'도 이곳에 담겼다.과학을 가르치다 보면 실험에는 성실하게 참여하지만 그 결과를 해석하고 설명하는 과정에서 어려움을 겪는 학생들을 만난다. 측정값을 기록하고 그래프까지 그렸지만 그 그래프가 무엇을 의미하는지 설명하기 어려워한다. 과학교사에게 익숙한 '변인', '경향', '근거'라는 말이 어떤 학생에게는 언어적 장벽이 되기도 한다.올해 이주배경학생의 교과 학습을 지원하기 위한 교육정책 연구를 진행하면서 그림과 다국어 어휘, 기초 개념 설명을 활용한 과학 도움자료를 개발하고 실제 수업에 적용했다. 한국어가 익숙하지 않은 학생들은 그림과 다국어 자료에서 도움을 받았고, 이미 한국어에 익숙한 학생 중에는 조금 더 어려운 내용을 배우고 싶다는 의견을 전한 학생도 있었다.같은 교실에서 같은 내용을 배우더라도 학생마다 필요한 도움은 달랐다. 각자의 출발선에서 과학 개념을 이해하고, 자료를 해석하고, 자신의 생각을 표현할 수 있도록 배움의 발판을 마련하는 일. 이번 책에서 내가 이야기하고 싶었던 '포용적 과학문해력'의 핵심이다.교육 환경은 빠르게 발전하고 있지만 학생들이 그 변화를 경험하는 모습은 저마다 다르다. 학교의 규모와 지역적 여건에 따라서도 차이가 있고, 학생의 언어적 배경이나 학습 경험에 따라서도 차이가 생긴다. 미래 교육을 이야기할 때 이러한 현실에도 조금 더 관심을 기울였으면 한다.책의 3부 'AI 시대, 왜 교사가 더 중요해지는가'에서는 변화하는 교육 환경 속에서 교사의 역할을 살펴본다. 교권과 교사교육자로서의 새로운 정체성, 교사와 학부모의 관계, 사회정서학습, 학교급에 따른 교육의 역할 등 교사들이 마주하고 있는 여러 과제를 다룬다. 교육과 사회 속에서 불안이 불평등하게 작용하는 문제와 미래형 사고를 기르기 위한 교육 방법도 함께 소개한다.4부 'AI 시대가 선물한 새로운 교육'에서는 피지컬 AI 교육과 바이브 코딩을 활용한 수학수업, 공모전 프로젝트를 통한 디지털 교육, AI 스마트 글라스 등 교육 현장의 새로운 가능성을 살펴본다. 바이브 코딩 시대에 필요한 교사의 전문성과 책임, 고교학점제와 대입 개편이 함께 풀어가야 할 과제도 담았다.30명이 함께 집필한 책인 만큼 저자들이 바라보는 교육의 풍경도 다양하다. 과학교사인 나에게는 다른 교과와 학교급에서 이루어지는 교육적 실천과 고민을 함께 살펴볼 수 있다는 점에서도 의미가 있었다. 평소 내가 가르치는 교과와 학생들을 중심으로 교육을 바라보다 보면 미처 생각하지 못했던 부분들도 있기 때문이다.앞으로 교사들이 활용할 수 있는 교육 도구는 더욱 다양해질 것이다. 교사가 학생들의 특성에 맞게 학습자료를 만들고, 인공지능의 도움을 받아 개별 학생에게 필요한 피드백을 제공하는 일도 지금보다 수월해질 것으로 기대한다.이러한 가능성이 실제 배움으로 이어지기 위해서는 교사들이 새로운 기술을 충분히 익히고 수업을 설계할 수 있는 시간과 여건도 필요하다. 학생들의 다양한 학습 환경을 고려한 교육적 지원과 교사들이 서로의 경험을 나누고 협력할 수 있는 기회도 함께 마련되어야 한다.2027년에도 새로운 교육정책과 기술이 학교에 들어올 것이다. 나 역시 교사로서 그 변화에 관심을 갖고 새로운 수업을 고민해 나가려고 한다. 그 과정에서 배움에 어려움을 겪고 있는 학생들도 새로운 교육적 기회를 얻고, 저마다의 속도로 성장할 수 있기를 기대한다.미래 교육을 함께 이야기하면서 우리가 가르치는 아이들과 그 아이들이 살아갈 세상을 다시 생각해 볼 수 있었다. 30명의 교육전문가가 각자의 자리에서 발견한 문제와 고민, 실천을 담은 이 책이 교사와 학부모, 교육에 관심을 가진 독자들에게 우리 교육의 내일을 함께 생각해 보는 계기가 되었으면 한다.