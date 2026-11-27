"의원총회가 열린다 하더라도, 의원총회에 가서 제가 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다."
오는 12월 2일 의원총회를 앞두고 국민의힘에 전운이 감돌고 있다. 이른바 '조작 징계' 의혹의 당사자인 장동혁 국민의힘 당 대표가 27일 오전 사실상 의원총회 불참을 선언했다. 한동훈 무소속 국회의원에 대해서도 법원에서 징계의 부당성이 인정되더라도 다시 징계할 수 있다고 공언했다.
당내에서는 장 대표의 의총 출석 요구는 물론, 최고위원들이 전원 사퇴해 지도부를 해체해야 한다는 목소리까지 나왔다. 전직 중앙윤리위원들은 장 대표가 우재준 청년최고위원을 제명하려다가 징계 대상을 바꿨다는 의혹을 추가로 제기했다.
장동혁, 의총 불참 시사... 한동훈 재징계까지 예고
장동혁 대표는 이날 오전 뉴데일리TV <배추도사의 새벽배송>에 출연해 한동훈 의원의 징계 및 복당에 대한 자신의 입장에 전혀 변화가 없다고 강조했다.
그는 한 의원이 방송이나 소셜미디어를 통해 메시지를 내놓을 때마다 친한계 국회의원들이 당내 논란을 키우고 있다고 주장했다. 조작기소 특검법과 조희대 대법원장 탄핵 추진에 맞서 싸워야 할 시점에 "대여 투쟁의 동력을 떨어뜨린다면 누가 좋아하겠나"라고 반문했다. 전직 윤리위원들의 폭로도 사실관계가 맞지 않는다고 일축했다.
장 대표는 한 의원이 제명 처분에 불복해 효력정지 가처분을 신청할 경우, 법원이 이를 인용하더라도 불복 절차를 밟고 본안 소송까지 다투겠다고 예고했다. 징계 무효가 확정되더라도 재징계할 수 있다는 것이다.
특히 추경호 대구광역시장의 내란 관련 재판에서 안철수 의원의 증언을 한 의원이 반박한 점을 문제 삼았다. 추 시장의 유죄 판결을 바랐다는 것은 국민의힘의 정당 해산을 바란 것과 마찬가지라는 주장이었다. 장 대표는 "추가적인 징계 사유가 있다고 보고 그런 것들을 묶어서 저는 다시 징계를 할 수 있다고 생각한다"라고 밝혔다. 윤석열 전 대통령의 제명·출당을 요구했던 한 의원의 과거 행보도 거론했다.
그러자 '친한동훈계' 배현진 국민의힘 국회의원은 페이스북에 "일단 한 대표의 가처분은 인용될 거라 예상하나 보다"라고 꼬집었다. 그는 "당연히 장 대표의 대통령 꿈도 이런 방식으로는 모두의 말과 생각처럼 '장동혁이? 언감생심'이 될 것"이라고 쏘아붙였다. 이어 "의총에 나와 의원들에게 소상히 고해 인정하고 책임지는 모습을 보여준다면 실낱같은 기회가 다시 생길 수도 있지 않을까"라며 "반드시 출석하기 바란다"라고 요구했다.
"우재준을 날린다"... "만만한 상대인 진종오와 조경태로 가자"
전날 최고위원회의에서 장 대표의 징계 개입 의혹을 따져 물었던 우재준 최고위원은 이날 오전 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 "그런 허황된 자료를 기반으로 우리는 최고위에서 의결을 했는데 이거는 사실상 최고위원들을 속인 것이기도 하다"라고 지적했다(관련 기사: 국민의힘 '조작 징계' 공개 충돌... "당 꼬라지하고는" https://omn.kr/2kojl)
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우 최고위원은 특히 최규동 전 윤리위원이 작성한 문건에 "'우재준을 날린다'라는 이런 계획도 있더라"라고 밝혔다. 그는 그런 계획이 최 전 위원 개인 생각일 가능성을 열어두면서도, 최 전 위원과 장 대표가 긴밀한 관계였다는 여러 정황 중 하나라고 주장했다.
우 최고위원은 전날 열린 최고위원회의가 자신의 문제제기 뒤 비공개로 전환된 이후에도 관련 토론이 이어지기는커녕 급히 마무리됐다고 밝혔다. 그는 자신에 대한 "성토"만 있었고 편을 들어주는 사람은 없었다면서, 자신에게 '탈당과 창당'을 거론한 장 대표의 발언은 결국 탄핵 찬성파와 함께하지 않겠다는 정치적 선언으로 해석했다.
이날 황경성·최규동 전 윤리위원도 보도자료를 통해 추가 폭로에 나섰다. 6.3 지방선거 패배 이후 장 대표에게 책임을 물었던 우 최고위원을 제명하고, 보궐선거를 통해 친장동혁계 청년최고위원을 선출해 최고위원회 붕괴를 막으려 한 계획이 있었다는 것이다.
두 사람은 윤민우 중앙윤리위원장의 요청으로 최 전 위원이 장 대표와 이 방안을 상의했고, 장 대표도 "좋은 아이디어"라며 실행에 동의했다고 주장했다. 하지만 우 최고위원의 발언 강도가 약해지고 법원에서 가처분이 인용될 가능성이 높아지자 장 대표가 "만만한 상대인 진종오와 조경태로 가자"라고 해 징계 대상이 바뀌었다는 주장이다.
조경태 국민의힘 국회의원은 자신의 이름이 거론된 보도자료를 페이스북에 공유하며 "캐비닛 열렸다. 장동혁 지도부 총사퇴!"라고 적었다.
"모든 최고위원 사임하면 일거에 정리"... 친한계 외에도 반발
애초 긴급 의원총회 소집을 제안한 사람은 친한계가 아닌 4선의 한기호 국회의원이었다. 지난 25일 당 소속 의원들의 단체 대화방을 통해서였다. 재적 의원 10분의 1 이상의 요구에 따라 원내지도부는 30일 의원총회를 열기로 했다가 한일의원연맹 총회 일정을 고려해 12월 2일로 순연했다.
한 의원은 일정이 잡힌 뒤 26일 오후 페이스북에 "의원총회에서 추태를 부리면 국민의 웃음거리가 될 것이 뻔하다"라며 "모든 최고위원이 사임하면 일거에 정리된다"라고 제안했다. 지금의 상황을 더 끌고 간다면 "정치생명이 끝나고 아예 매장될 것"이라며 주말 동안 자신들의 거취를 고민하라고 주문했다.
5선의 윤상현 의원 역시 27일 오전 페이스북에 "의견이 다른 동료를 설득하지 못하면서 어떻게 당 밖의 국민을 설득할 수 있겠는가?"라고 반문했다. 특히 "지금 우리 당 지도부는 강성 지지층 일각에서 나오는 '중도는 없다'는 주장에 너무 경도되어 있는 것은 아닌가?"라며 최근 장외집회 일정을 최고위원조차 사전에 알지 못했다는 이야기를 전했다.
김용태 의원은 같은 날 오전 KBS 1라디오 <전격시사>에 출연해 폭로 당사자들이 징계 가담에 대한 사과 없이 자료를 조금씩 공개해 의원들도 제보를 신뢰하기 어려워한다고 전했다. 그러면서도 "당 지도부가 그런 분들한테 농간이라고 할까? 그런 것에 놀아났다는 사실 자체가 사실 너무 부끄럽다"라고 말했다.
그는 윤리위원회가 독립된 기구라며 지도부와 무관한 듯 설명해 온 장 대표의 기존 입장과 최근 폭로 내용이 정반대라고 지적했다. "대표가 거짓된 행동을 했다고 추측이 되는 것이니까 왜 그런 행동을 했는지에 대해서 의원들과 당원들, 또 국민들께 설명할 필요가 있겠다"라는 것이다. 김 의원은 장 대표의 의총 불참 가능성에 대해서도 "안 나온다면 어쨌든 갈등이 더 야기되고 증폭될 것이니까 피할 수만은 없을 것이라고 생각한다"라고 말했다.
이런 상황에서 의원총회 소집요구를 받아들인 정점식 원내대표 이하 원내지도부는 말을 아끼고 있다. 김태규 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의 직후 기자들과 만나, 의원총회 관련 언급이 있었느냐는 질문에 "오늘 (비공개) 원내대책회의에서 특별한 발언은 없었다"라고 전했다. 이어 "제가 나서서 어떤 분이 어떤 말씀하실지 예측할 수는 없다"라고 구체적인 답을 피했다.