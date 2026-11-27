큰사진보기 ▲27일 오후 청주오스코에서 열린 '2026년 2차 충청권 교육감 정책협의회'에서 이병도 충남교육감이 발언하고 있다. ⓒ 충남교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲27일 오후 청주오스코에서 '2026년 2차 충청권 교육감 정책협의회'가 개최됐다. ⓒ 충남교육청 관련사진보기

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이병도 충남교육감이 충청권 교육감 정책협의회에서 인공지능(AI) 교육은 학생 개개인의 성장과 공정한 교육 기회를 뒷받침하는 방향으로 추진해야 한다고 강조했다. 충청권 4개 시·도 교육청은 각자의 교육정책과 플랫폼 운영의 자율성을 존중하면서 교원 공동연수와 교육자료 공유, 정보보안 등에서 협력하기로 했다.충남교육청은 27일 청주오스코에서 열린 '2026년 2차 충청권 교육감 정책협의회'에 이병도 교육감이 참석해 대전·세종·충북교육청과 AI 교육 공동협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 협의회에는 이 교육감과 오석진 대전교육감, 강미애 세종교육감, 윤건영 충북교육감이 참석했다.이번 4개 시·도 교육감의 만남은 지난 10월 충청권 교육감들이 AI 교육을 공동의제로 선정한 뒤 이를 실천과제로 구체화하기 위해 마련됐다. 충북교육청이 주관하는 '2026 AI ONE FESTIVAL'과 연계해 정책토크와 공동협력 선언도 진행됐다.이날 이병도 교육감은 "AI 시대의 교육은 단순히 새로운 기술을 교육 현장에 도입하는 것을 넘어, 학생 한 명 한 명의 성장과 배움을 지원하고 모든 학생에게 공정한 교육 기회를 제공하는 방향으로 나아가야 한다"고 강조했다.이어 "충청권 교육청이 각자의 경험과 강점을 공유하고 협력한다면 지역의 한계를 넘어 공교육의 새로운 가능성을 만들어 갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.특히 이 교육감은 교사의 전문성과 학생의 자기 주도성을 AI 교육의 주요 과제로 제시했다. '우리 아이 AI 선생님'과 AI 교육 특화 미래배움터, AI 직업교육 체험센터 등을 통해 학생이 스스로 배움을 이끌고 자신의 교육데이터에 대한 권리를 이해하도록 지원하겠다는 구상이다.교육청 간 협력 역시 교원 공동연수와 교육자료 공유 등 학교 현장에서 필요한 분야부터 시작하자고 제시하고, 지역별 여건과 보안·데이터 주권 기준이 다른 만큼, 실현 가능한 과제부터 협력 경험을 쌓아야 한다고 덧붙였다.4개 시·도 교육감은 이날 발표한 'AI로 연결하는 지속가능한 미래교육'을 주제로 한 공동선언문에서 "학생의 배움과 성장을 위해 각 교육청의 자율성과 특성을 존중하면서, 서로의 경험과 역량을 연결하고 공동협력을 확대해 나갈 것"을 선언했다.공동선언은 네 가지 약속으로 구성됐다. 첫째는 AI 윤리교육과 책임 있는 활용을 위한 협력이다. AI를 사용하는 능력뿐 아니라 그 결과를 판단하고 책임 있게 활용하는 디지털 시민성을 기르겠다는 내용이다.둘째는 AI 교수·학습 협력과 교육자원의 공동 활용이다. 네 교육청은 "AI 교수·학습 협력과 교육자원의 공동 활용을 확대하여, 학생 맞춤형 배움을 지원하겠다"고 밝혔다. 각 지역에서 축적한 교육자료와 운영 경험을 다른 지역의 수업에서도 활용할 수 있도록 협력 범위를 넓히는 방향이다.셋째는 정보보안과 교육데이터 보호다. AI를 활용한 맞춤형 교육이 확대되는 과정에서 학생의 개인정보와 학습데이터를 보호하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 교육환경을 조성하기로 했다.넷째는 교원의 AI 교육 전문성 강화다. 네 교육감은 "교원 공동연수와 교육자료 공유를 통해 AI 교육 전문성을 높이고, 교실의 변화를 이끌겠다"라고 약속했다.이러한 협력은 교육청별 독자적인 AI 플랫폼을 하나로 통합하는 방식이 아니라, 각자의 정책과 운영 자율성을 유지하면서 공동 추진 효과가 있는 분야를 찾는 방식으로 진행한다.이를 위해 이날 출범한 'AI 광역 공동협력 TF'는 교육청별 총괄책임자 1명과 실무위원 2명씩 모두 12명으로 구성한다. 12월부터 중점 협력과제와 세부 추진 방안을 논의하고, 소관 부서 검토와 협의를 거쳐 2027년부터 가능한 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.