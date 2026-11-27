큰사진보기 ▲내란 선동과 특수공무집행방해 혐의로 재판받는 황교안 전 총리가 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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"지지자들을 처음 불러 모은 것도, 날마다 집결하라고 독려한 것도, 주민들의 불편도 무시하고 장기간에 걸쳐 주민 공통으로 이용하는 공간을 지지자들의 공무집행방해 장소로 내어준 것도, 영장을 불법이라 부르며 법관의 이름을 공개한 것도 모두 황교안이 한 일입니다.



좁은 계단과 복도에 20여 명이 들어차 열쇠공을 끌어내리고 수사관들을 밀쳤으며, 경찰의 세 차례 해산 경고에도 물러서지 않다가 세 사람이 현행범으로 체포되었습니다. 이것이 다중의 위력이 아니면 무엇입니까? (중략) 황교안은 40분 내내 잠긴 문 안에 있었습니다. 문을 열기만 하면 끝날 일이었음에도 끝내 문을 열지 않았습니다."

내란특검이 내란선전·선동 혐의를 받는 황교안 자유와혁신 대표에게 징역 10년을 구형했다.27일 오후 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사) 심리로 황교안 대표 내란선동·특수공무집행방해 사건 결심공판이 열렸다. 내란특검(특별검사 조은석)은 "법을 아는 자가 법을 무시하고 짓밟으면 어떻게 되는지 만천하에 보여달라"며 징역 10년을 구형했다.황 대표는 2024년 12월 3일 윤석열씨의 비상계엄 선포 직후 자신의 페이스북을 통해 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다", "우원식 국회의장과 한동훈 국민의힘 대표를 체포하라"는 등의 글을 게시해 내란을 선전·선동한 혐의를 받는다. 이 과정에서 황 대표가 김주현 대통령실 민정수석비서관과 연락한 사실도 확인됐다.이후 특검은 법원이 발부한 황 대표 자택 압수수색 영장 집행을 시도했는데, 황 대표는 문을 걸어 잠근 뒤 자택 인근에 모인 자신의 지지자들로 하여금 수사관들을 폭행하게 하는 방법으로 영장 집행을 방해한 혐의도 받는다.특검은 "대법원은 내란선동이 주로 말과 글을 통해 이뤄지므로 ① 국헌을 문란하게 할 목적의 폭동을 목표로 하며 ② 그 내용이 내란에 이를 수 있을 정도의 폭력 행위를 선동하고 ③ 피선동자에게 '내란 결의를 유발·증대시킬 위험성을 요구'했다"며 "황교안의 글은 의견 표명이 아니라 대법원 판례에 부합하는 내란선동"이라고 말했다.이어 "황교안은 (비상계엄을 해제할 수 있는 유일한 헌법기관인) 국회의 활동까지 전면 금지한 포고령 아래, 무장 병력이 국회를 침탈 하려고 이동하던 순간 헌법기관 수장(우원식)을 체포하라고 했다"며 "그것은 이미 진행 중이던 폭동의 한 부분을 실행하라는 요구였다"라고 강조했다.특검은 황 대표가 박근혜 정부 시절 법무부 장관으로서 이석기 내란음모 사건 수사·기소를 감독한 이력을 강조했다. "내란선동죄는 선동함으로써 성립하는 독립 범죄로 내란이 실제 일어나야 처벌할 수 있는 범죄가 아닌데, 그 예시가 바로 이석기 사건"이라며 "그 사건에서 내란은 일어나지 않았고 내란음모마저 무죄였으나 내란선동은 유죄로 확정됐다"는 것이다.특검은 "황교안은 '비상계엄의 외형상 적법한 대통령 권한 행사를 지지·응원하며 정치적 신념을 드러낸 것에 불과하다'고 주장하나 황교안은 내란선동죄 수사를 감독한 당사자"라며 "법무부 장관을 지낸 법률가가 국회의장을 체포하라는 주장이 위법한 줄 몰랐다는 말은 아무도 곧이곧대로 듣지 않는다. 내란선동이 무엇인지 잘 알면서 선을 넘은 것"이라고 비판했다.특검은 수사 대상으로 전환된 뒤 황 대표가 보인 태도도 꼬집었다. "공직에 있는 동안 누구보다 법질서에 대한 존중과 법치주의를 강조하던 황교안이 정작 수사 대상이 되자 법관이 발부한 영장 집행을 노골적으로 방해하고 지지자들을 동원해 저지했다"며 "이는 비난 받아 마땅한 위선이 아니라 그 자체로 중대한 범죄"라고 했다.특검은 "황교안은 국민이 위임했던 공직에서 얻은 국민 신뢰를 헌법기관 기능 정지를 선동하는 일에 악용했다"며 "황교안의 선동은 윤석열 등 내란 세력이 필요로 했던 것이며 자신의 정치적 입지를 되찾고자 선동하고도 자신의 범행에 대해 반성하지 않고 있다"고 질타했다.그러면서 "황교안의 행위는 국법 질서를 훼손한 중대 범죄로 내란선동을 단죄한 자가 스스로 내란을 선동했으므로 법이 허용하는 가장 단호한 벌을 내려달라"며 재판부에 징역 10년을 선고해달라고 요청했다.