큰사진보기 ▲27일 열린 제372회 정례회 보건복지환경위원회 회의에서 의료·돌봄·응급안전·노인복지·디지털 포용 등 도민 생활과 직결된 조례안 5건과 건의안 1건을 심의·의결했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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충남도의회가 도민의 일상 속 안전과 건강, 복지 사각지대 해소를 위한 전방위적 민생 입법 활동에 속도를 내고 있다.도의회는 27일 열린 제372회 정례회 보건복지환경위원회 회의에서 의료·돌봄·응급안전·노인복지·디지털 포용 등 도민 생활과 직결된 조례안 5건과 건의안 1건을 심의·의결했다.가장 눈에 띄는 대목은 도민의 생명과 직결된 지역 완결형 의료체계 강화다.위원회는 이지윤 의원(아산5·더불어민주당)이 대표 발의한 <충남지역 중증·필수의료 강화 및 상급종합병원 확대 지정 촉구 건의안>을 채택했다. 충남은 고령화로 중증·필수의료 수요가 급증하고 있음에도 북부권 170만 명을 담당하는 상급종합병원이 1개소로 축소됐다. 중증응급환자 전원율 역시 전국에서 두 번째로 높은 실정이다.도의회는 제6기 상급종합병원 지정 시 충남의 의료 수요와 접근성을 반영해 상급종합병원을 확대 지정할 것을 정부와 국회에 강력히 촉구했다.가정의 간병비 부담을 덜고 의료취약지역의 서비스 격차를 줄이기 위한 근거도 마련됐다. 심우성 의원(청양·국민의힘)이 대표 발의한 <충청남도 간호·간병통합서비스 지원에 관한 조례안>은 4년 단위 기본계획 수립과 함께 병동 시설·장비 개선, 제공인력 양성 및 처우 개선 내용을 담았다. 특히 공공보건의료기관과 의료취약지역 기관을 우선 지원할 수 있도록 명시해 지역 간 의료 불균형 해소에 기여할 전망이다.도민의 일상 공간을 더욱 안전하고 따뜻하게 만드는 생활 밀착형 조례도 대거 통과됐다. 박유경 의원이 대표 발의한 <충청남도 응급의료 지원에 관한 조례 일부개정조례안>은 법정 의무시설 외에도 버스정류장, 도시공원, 숲길, 공영주차장, 어린이놀이시설 등 도민 이용이 잦은 옥외 공공장소와 공동주택에 자동심장충격기(AED) 설치를 권장·지원하도록 했다. 또한 관리책임자 지정과 정기점검, 안내표지판 설치 지도 등 사후관리 기준을 보완해 골든타임 확보 역량을 높였다.김현이 의원(비례·국민의힘)이 대표 발의한 <충청남도 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 조례 일부개정조례안>은 시·군별 돌봄 자원의 수요·공급을 분석해 지역 간 서비스 격차를 해소하는 데 초점을 맞췄다. 기존 서비스로 채워지지 않는 새로운 돌봄 사업을 개발·지원하고 주민자치단체 등의 협의체 참여를 확대해, 도민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보내는 '충남형 통합돌봄 체계'를 한층 공고히 했다.초고령사회와 디지털 전환기에 발맞춘 사회적 약자 보호 장치도 강화됐다. 민병희 의원(부여1·더불어민주당)이 대표 발의한 <충청남도 대한노인회 충청남도연합회 지원에 관한 조례안>은 노인 권익 신장과 사회참여 활성화를 위해 연합회의 조직·운영과 복지사업에 예산을 지원하고, 투명한 집행을 위한 지도·감독 근거를 명확히 규정했다.아울러 이선 의원(비례·더불어민주당)이 대표 발의한 <충청남도 정보격차 해소를 위한 디지털 취약계층 지원 조례 일부개정조례안>은 무인단말기(키오스크)나 모바일 앱 확산으로 소외되는 고령자·장애인·농어민을 보호하기 위한 것이다.개정안은 디지털 활용 교육뿐만 아니라 전화·방문·서면 신청 및 현장 대면 안내 등 '비디지털 대체수단' 제공 근거를 마련해 모든 도민의 평등한 공공서비스 접근권을 보장했다.충남도의회 관계자는 "이번에 상임위를 통과한 안건들은 도민이 일상에서 가장 절실하게 체감하는 의료, 돌봄, 안전, 정보격차 문제를 해결하기 위한 현장 중심 의정활동의 결실"이라며 "앞으로도 도민의 목소리에 귀 기울이며 실질적인 삶의 질 향상을 이끄는 입법 활동에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이날 보건복지환경위원회를 통과한 조례안과 건의안은 오는 12월 15일 열리는 제372회 정례회 제4차 본회의에서 최종 심의·의결될 예정이다.