큰사진보기 ▲2027학년도 KAIST 모집요강 개요한국과학기술원(KAIST) 학부 입학전형 요강을 살펴보면, 일반대학의 '정시전형'에 해당하는 수능우수자전형으로 선발하는 인원은 15명밖에 안 된다. 이는 정원내 총모집 인원 880명의 1.7%에 불과하다. ⓒ 신정섭(KAIST 누리집 자료 가공) 관련사진보기

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지난 11월 26일, 2027학년도 한국과학기술원(KAIST) 학부 입학을 위한 수시전형 면접 고사가 치러졌다. 수험생은 'AI 커닝' 사태 여파로 앞치마를 입어야 했고, 가방 속에 넣어둔 간식이나 물도 잘 마시지 못하였으며, 화장실에 갈 때는 여지없이 금속탐지기 검사를 받아야 했다.생성형 AI가 단 몇 분 만에 수능에 '응시'하여 전 영역 100점을 맞는 시대에 KAIST 입학전형 시스템에 주목할 필요가 있다는 목소리가 나온다. KAIST는 과학기술정보통신부 소관 '특수법인'이라 교육부가 지도·감독하는 대학교에 당장 적용하기는 어렵겠지만, AI 주도로 패러다임이 바뀌고 있다는 점을 고려할 때 대학 입시 제도 근본적 재검토의 거울로 삼을 만하다는 것이다.2027학년도 KAIST 학부 입학전형의 개요는 아래와 같다. 여기서는 175명에 이르는 '정원외 전형'은 논외로 하고 880명을 뽑는 '정원내 전형'만을, 그중에서도 수시전형을 중심으로 논의를 전개한다는 점을 밝힌다.위 표에 따르면, KAIST는 수시전형으로 정원내 모집 총인원 880명의 98.3%에 해당하는 865명을 선발하고(외국고전형 포함), 그 가운데 470명은 구술면접을 통해 뽑는다. 1단계 서류평가를 통과한 학생은 (지난 26일 실시한) 2단계 면접평가에 응하게 된다. KAIST는 1단계 서류평가(40%) 점수와 2단계 면접평가(60%) 점수를 합산하여 합격자를 뽑는다.면접평가는 제시문을 기반으로 한다. 구체적으로 수험생은 전공 적합성 평가(10분), 과학 선택과목 평가(15분), 그리고 수학과 영어 평가(35분) 등 총 60분 동안 문제를 푼다. 이렇게 1시간 동안 시험을 치른 수험생은, 자신의 답안 내용을 바탕으로 다시 30분 동안 대면 구술면접을 보게 된다(자기소개서 포함).김용현 KAIST 입학처장은 이와 관련하여, "면접평가는 학교에서 배운 지식을 그대로 외운 학생이 풀기 어려운 제시문과 문항으로 이루어졌다"라며, "특히, 올해는 학생의 문해력을 측정하려고 최대한 노력했다. AI가 제시하는 정답이 아니라, 학생의 문제 풀이 과정과 사고력을 재는 데 초점을 두었다"라고 말했다.KAIST 학부 입학전형에서 눈여겨볼 점은 '정시전형' 즉, 수능우수자전형으로 선발하는 인원이 딱 15명밖에 안 된다는 사실이다. 이는 정원내 총모집 인원 880명의 1.7%에 불과한 수치다. KAIST는 이마저도 2028학년도 입시부터 폐지하고 학교장추천전형으로 흡수할 예정이다.그렇다면, 국립서울대학교는 어떨까? 2027학년도 모집요강에 따르면, 서울대는 정원내 전형으로 총 3607명의 신입생을 선발하는데 수시모집으로 2233명(61.9%), 정시모집으로 1374명(38.1%)을 뽑는다. (일부 지역균형전형과 교과 성적 반영 전형이 있으나) 수능 성적 위주로 뽑는 인원이 40% 가까이 된다. KAIST의 1.7%와는 극명한 대조를 이룬다.물론, 앞서 언급했듯이, KAIST는 과학기술정보통신부 소관의 특별법에 의해 설립된 과학기술원으로 교육부 소관 일반대학과는 법적 지위와 운영 체계가 다르다. 따라서 KAIST의 입학전형 시스템을 일반대학에 그대로 적용하기는 어려운 게 사실이다.하지만, 생성형 AI가 단 몇 분 만에 수능을 풀어 100점을 맞는 시대에, 수능 성적으로 신입생 모집 인원의 약 40%를 선발하는 제도를 유지하는 것이 과연 타당한지에 관한 논란은 불가피해 보인다. 서울대를 대학원 연구 중심 대학으로 바꿔야 한다는 목소리가 커지고 있다는 점을 생각하면 더욱 그렇다.올해 온 나라를 떠들썩하게 했던 'AI 커닝' 사태를 돌이켜보자. 언제까지 앞치마와 금속탐지기로 부정행위를 차단하는 데 급급할 것인가. 지금은 "생성형 AI가 수학계의 미해결 난제였던 리만 가설을 증명했다"라는 주장까지 나오는 시대다. 오지선다형 국가 표준화검사 도구인 수능을 더 이상 고집하기 어려워졌다는 데 동의하는 사람들이 늘고 있다.최은옥 교육부 장관 권한대행은 27일 국회 교육위원회 전체회의에서, 더불어민주당 고민정 의원의 관련 질의에 "스마트안경을 탐지하는 기술은 개발됐고 상용화하는 단계에 들어가 있다"라고 말했다. 그러면서 "내년 수능을 염두에 두고 기술 개발 일정을 역산해 준비하고 있다"라고 밝혔다.현 수능은 그대로 유지하되, AI를 활용한 부정행위를 더 진전된 기술로 차단한다는 목표를 제시한 것으로 보인다. 물론, 수능을 당장 폐지할 수는 없으니 시험의 공정성 확보를 위해 꼭 필요한 조치라고 할 수 있다. 하지만, 교육 당국이 여기에 머물러서는 안 된다는 지적이 끊이지 않고 있다.국가교육위원회(국교위)는 우리나라 교육 비전, 중장기 정책 방향, 학제, 대학 입학 정책 등 중장기 교육 제도 및 여건 개선 등에 관한 국가교육발전계획을 수립하는 곳이다. 국교위는 2028년부터 2037년까지의 미래 교육 방향을 정하는 '중장기 국가교육발전계획' 시안을 애초보다 많이 늦은 다음 달에 발표할 예정이다.이 시안에 어떤 내용이 담길지는 지켜봐야겠지만, 대학 입학 정책과 관련하여 현 수능 체제를 큰 틀에서는 그대로 유지하되, 논·서술형 평가 문항 도입 등 일부 대안을 제시하는 선에 그칠 가능성이 커 보인다. 하지만, 수능 성적으로 모집 정원의 약 40%를 선발하는 현 시스템을 그대로 둔다면 교육 개혁의 변죽만 울릴 우려가 크다.AI 시대의 대학 입시는 학생이 정답을 얼마나 빨리 찾아내는지를 평가하는 데 머물러서는 안 된다. 문제를 이해하고, 스스로 사고하며, 자신의 판단을 논리적으로 설명하고, AI를 검증하는 능력을 재야 한다. KAIST의 입학전형은 이러한 변화의 가능성을 보여주는 하나의 사례다. 국교위는 이를 비롯한 다양한 평가 모델을 검토하여 대학 입학전형의 근본적인 전환을 위한 중장기 청사진을 마련할 필요가 있다.