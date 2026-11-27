큰사진보기 ▲원주영 남양주시의원은 25일 교통정책과 행정사무감사에서 교통유발부담금의 징수 현황과 교통사업특별회계 운영 실태를 점검했다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

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경기 남양주시가 교통유발부담금을 징수하면서도 교통량 감축과 교통수요 관리를 위한 정책사업에는 충분히 활용하지 못하고 있다는 지적이 나왔다.원주영 남양주시의원은 25일 교통정책과 행정사무감사에서 교통유발부담금의 징수 현황과 교통사업특별회계 운영 실태를 점검했다.남양주시는 지난해 교통유발부담금으로 약 19억 6천만 원을 부과해 18억4천만 원가량을 징수했다.교통유발부담금은 교통혼잡을 유발하는 일정 규모 이상의 시설물에 부과하는 부담금으로 교통환경 개선 등에 활용된다.원 의원은 관련 법령에 따라 부담금의 일정 비율을 교통수요 관리사업에 사용하도록 규정하고 있지만 남양주시의 특별회계 지출은 주차장 조성과 관리사업에 집중돼 있다고 지적했다.승용차 공동이용 활성화와 보행·자전거·대중교통 연계체계 구축 등 교통량을 줄이기 위한 정책사업이 부족하다는 것이다.특별회계 운영체계에 대한 개선 필요성도 제기됐다. 원 의원은 교통유발부담금과 주차 관련 수입 등이 통합 관리되면서 교통정책사업에 실제로 얼마가 투입되는지 파악하기 어렵다고 지적했다.교통국은 시민들의 주차장 확충 요구가 많아 관련 사업에 투자가 집중돼 왔다고 설명했다. 이어 교통정책과를 중심으로 교통수요 관리사업에 재원을 활용하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.원 의원은 교통유발부담금의 본래 목적에 부합하는 사업을 확대하고 특별회계의 세입·세출 관리체계도 개선할 것을 주문했다.