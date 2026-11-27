큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 도시철도건설본부 관계자들이 10월 21일 오전 서구 유촌동 도시철도 2호선 차량기지 검수고에서 하차작업을 마친 전동차 외부를 점검하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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광주경제정의실천시민연합이 광주 도시철도 2호선 사업비 1조5000억 원 증액을 검증하기 위한 주민감사를 청구한다.광주경실련은 27일 전남광주 동구 전일빌딩245에서 기자회견을 열고 "도시철도 2호선 총사업비가 애초 1조7394억 원에서 3조2430억 원으로 1조5036억 원 늘었다"며 "애초 사업비의 약 1.9배에 달한다"고 밝혔다.이어 "시민의 세금이 투입되는 대규모 공공사업의 사업비가 이처럼 급증했다면 시민들에게 그 이유와 책임을 명확하게 설명해야 한다"며 "사업비 산정부터 설계변경과 공사 추진, 예산 집행까지 전 과정을 객관적인 감사를 통해 확인할 것"이라고 말했다.이를 위해 시민들과 주민감사 청구를 추진한다.광주경실련은 "위법이나 비리가 있었다고 미리 단정하지 않지만 1조5000억 원이 넘는 시민의 혈세가 추가로 투입된 만큼, 그 과정에 문제가 없었는지 철저히 확인하는 것은 행정의 의무이자 시민의 정당한 권리"라고 강조했다.그러면서 "건설비 증액뿐 아니라 향후 운영과 유지 관리에 따른 장기적인 재정 부담까지 투명하게 공개해야 한다"며 "국토교통부에 주민감사를 청구하기 위해 이날부터 시민 서명운동에 들어간다"고 덧붙였다.