울산광역시 유일 대학병원인 울산대병원의 간호사들이 병원 측의 '간병통합병동 축소'와 '병동보조업무와 미화 업무 혼합' 등에 항의하고 있는 가운데 전국의 전공의들이 간호사들 투쟁을 지지하고 나섰다.
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전국전공의노동조합과 전국전공의노동조합 울산대병원지부는 27일 성명을 내고 "병동에서 우리는 한 팀이므로 동료가 줄어드는 것을 보고만 있을 수는 없다"며 "울산대병원은 인력구조조정을 즉각 중단하라"고 촉구했다. 그러면서 "울산대병원분회(간호사들)의 투쟁을 지지하며 함께하겠다"고 밝혔다.
전공의들은 성명을 통해 ▲간호·간병통합서비스 병동 축소 중단 ▲보조인력 콜제 전환 철회와 상주인력 충원 ▲간호사에 대한 보조업무 전가와 보안업무 외주화 철회 ▲노동조합과 성실히 교섭할 것을 촉구했다.
이들은 "울산대학교병원이 인력을 줄이고 있다"며 "2021년 17개였던 간호·간병통합서비스 병동을 내년 1 월 9개까지 축소하고, 병동 보조인력은 콜제로 돌리려 한다"며 이같이 촉구했다.
전공의들은 "간호사에게는 보조원 업무를 떠넘기고 보안업무는 외주화하겠다면서, 팀장 성과급제는 밀어붙이고 있다"며 "이에 맞서 울산대병원분회는 지난 18일 무기한 투쟁에 들어갔다"고 지적했다.
전공의들이 울산대병원 간호사 투쟁 지지하는 이유
전공의들은 "우리 전공의는 매일 밤 병동에서 당직을 서며, 한 명이 여러 병동을 맡는다"며 "환자 상태가 바뀌면 가장 먼저 알아채고 우리를 부르는 사람은 간호사와 보조인력인데, 이들과 함께여야 환자를 제대로 돌볼 수 있다"고 밝혔다.
이어 "보조인력이 다른 병동에 불려 가면 그 공백은 남은 사람 모두가 나눠 질 수밖에 없다"며 "간호사도, 전공의도 환자 곁에 있어야 할 시간에 빈자리를 메우느라 뛰어다니고, 지친 의료진이 놓친 것은 환자가 감당하게 된다"고 지적했다.
특히 이들은 "울산대병원은 울산의 유일한 상급종합병원이자 권역책임의료기관이며 수련병원이다"며 "수백억 원의 흑자를 내는 병원이 돈이 없어서 인력을 줄이는 게 아니라, 환자 안전보다 비용을 먼저 따진 것"이라고 강조했다.