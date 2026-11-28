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1994년 SK이노베이션의 전신인 유공(대표 조규향, 이후 SK케미칼이 사업을 이어받았다)은 바이오텍 사업팀의 주도로 살균제와 방부제 원료로 널리 쓰이던 '케톤CG'(Kathon CG / 성분명CMIT/MIT)를 이용해 세계 최초로 가습기살균제를 개발했다.
어느새 그 살균제로 <가습기 메이트>를 출시하고 판매한 지 32년이 지났다.(SK유공은 신문에 크게 광고했다. "내 아기를 위하여! 가습기엔 꼭 가습기메이트를 넣자구요.")
(관련기사 : 가습기살균제가 죽인 딸... 저는 '4등급' 아버지입니다
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1996년, 옥시가 가습기살균제 '옥시싹싹 가습기당번'을 출시하여 판매한 지 30년이 지났고, 1997년, LG생활건강에서 '119가습기세균제거'를, 애경산업에서 '파란하늘 맑은가습기'를 판매한 지 29년이 지났으며, 이마트가 애경에서 납품받은 제품에 '이마트가습기살균제'라는 자체 상표를 붙여 2006년부터 판매한 지 20년이 지났다.
또한 GS의 '함박웃음가습기살균제'가 2007년부터 판매된 지 19년이 흘렀다.(이후 가습기살균제를 제조·판매한 기업은 총 68개로 늘었고, 가습기살균제 제품은 총 49종이 팔려 나갔다.)
2011년 8월 31일, 마침내 가습기살균제의 유해성이 세상에 알려졌다. 질병관리본부가 '원인 불명의 폐 손상'에 대한 역학조사 결과를 발표했고, 그해 11월 11일 가습기살균제 제품 수거 명령을 내렸다. 그로부터 15년이 지났다.
1999년 12월부터 2000년 2월까지 겨울 3개월 동안, '인체에 무해'하다는 광고를 보고 '내 아기를 위하여' '옥시싹싹 가습기당번'을 사서 가습기에 넣었다. 겨울이 지나고 봄이 오는 길목에서 딸 여원이가 '원인 불명의 폐 손상'으로 어이없게 떠난 지도 26번째 겨울이 지나고 있다.
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2000년 이후에는 가정, 사무실, 병원, 공공장소를 가리지 않고 가습기를 많이 사용했다. 그에 따라 가습기살균제도 다양하게 출시돼 판매됐다. 세퓨 브랜드를 내건 버터플라이이펙트도 이런 추세에 따라 염화올리고에톡시에틸구아니딘(PGH)이 들어간 <세퓨 가습기살균제>를 팔았다. 안성우씨는 임신한 아내가 <세퓨 가습기살균제>를 2010년 10월부터 3개월 동안 사용하다 급성호흡부전으로 숨지면서 아내와 태아를 한꺼번에 잃었다.
가습기살균제 피해 규모를 추산한 결과(사회적참사 특별조사위원회가 2019년 전국 5000가구를 조사한 결과를 분석한 논문 참고), 1994년부터 2011년까지 18년에 걸쳐 전국에서 우리 국민 5명 중 1명꼴인 약 900만 명(894만 명)이 가습기살균제에 노출됐다.
이 가운데 건강 피해자는 95만 명, 병원 이력자는 80만 명으로 추산됐고, 사망자는 2만 명이 넘는 것으로 추산됐다. 이는 전대미문의 사회적 대참사이며 환경재난이다. 그러나 이처럼 대규모 참사였음에도 피해를 신고한 사람은 노출자의 0.1%에도 못 미치는 8098명뿐이었다. 그만큼 '소리 없는' 참사요, '보이지 않는' 재난이었다.
질병관리본부는 2011년 8월 31일 가습기살균제의 위해성을 발표하기 전에 SK케미칼, 옥시레킷벤키저, 애경산업과 사흘간 비공개 간담회를 열었다. 장소는 코리아나호텔 2층 커피숍이었다. 8월 31일 발표 때는 시민들에게 사용 자제를, 업체들에는 판매 자제를 권고하는 데 그쳤고, 수거 명령은 11월 11일에야 내렸다.
수거 명령을 두 달 넘게 미루는 동안 제품을 계속 사용하다 숨진 피해자가 무려 198명, 다친 피해자가 342명이다. 8월 31일에 가습기살균제가 원인으로 의심된다고 발표해 놓고 왜 곧바로 수거 명령을 내리지 않았는가. 이는 기업의 가해와 더불어 명백한 정부의 가해다.
이러했던 질병관리본부는 2012년 조사위원회를 구성해 피해조사에 들어갔고, 2014년 3월 1차 조사에서 361명을 피해자로 판정했다. 그러나 이들 중 1·2등급 168명만 피해자로 인정됐고, 3·4등급 등 193명은 피해자로 인정받지 못했다. 가습기살균제라는 독성물질이 인체를 어떻게 손상시키는지 충분히 살펴보지 않은 채 폐 섬유화만을 기준으로 한 판정이었다. 3·4등급으로 제외된 피해자들은 절망했고, 이러한 피해자 갈라치기는 정부의 2차 가해나 마찬가지였다. 이후 피해구제법에 따른 인정까지 더해도 피해자로 인정받은 사람은 5971명(2026년 1월 기준)에 그친다.
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질병관리본부의 은폐와 축소만이 아니었다. 환경부는 가습기살균제에 쓰인 화학물질의 유해성 심사를 부실하게 했다. 산자부는 가습기살균제 제품에 'KC마크'를 찍어 주었다. '국가 인증 참사'가 되게 한 것이다. 공정거래위원회는 '아이에게도 안심, 자연에서 유래된 성분'이라는 광고를 허용하고 18년간 방치했다. 피해자들이 세 차례나 고발했지만 공정위는 끝내 외면했다.
한국소비자원은 가습기살균제를 '안심제품'으로 권장했다. 참사가 드러난 뒤 고발장이 접수됐는데도 검찰은 선택적으로 수사했고, 기업과 국가기관의 범죄를 덮거나 축소했다. 더욱이 법원은 국가와 기업의 범죄에 무죄를 선고해 면죄부를 주었으며, 특히 대법원은 SK·애경·이마트 형사재판에서 항소심의 유죄 판결을 파기하고 사건을 돌려보냈다. 입법 책임을 다하지 못한 국회부터 책임 회피에 급급했던 청와대까지, 국민의 생명과 재산을 보호해야 할 국가기관이 '유기적으로' 책임을 방기했다. 가습기살균제 국가 범죄에 대한 진상규명과 피해 회복이 더욱 절실한 이유다.
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SK케미칼 홈페이지에 들어가 보면 이런 문안이 있다.
1969년 선경합섬으로 출범한 이래 SK케미칼은 국내 화학/생명과학 분야의 변화와 혁신을 이끌어왔습니다. <인류의 건강을 증진시키고 지구의 환경을 보호한다>는 미션을 정립하고 그린케미칼과 라이프사이언스 양대 분야로 사업구조를 재편했습니다.
또 <친환경 소재와 헬스케어의 토탈 솔루션을 제공하는 글로벌 리딩 컴퍼니로의 도약>을 비전으로 설정하고 인류에게 꼭 필요한 화학/생명과학 제품과 솔루션을 제공하고 있습니다.
유공이 개발하고 SK케미칼이 이어받아 판매·보급한 가습기살균제 '가습기 메이트'는 세계 최초, 세계 유일의 제품이었다. 이러한 독성 제품을 만들고 판 SK케미칼은 가습기살균제 참사에서 가장 중요한 기업임에 틀림없다. 그러나 SK케미칼은 단 한 번도 가습기 메이트의 위해성을 인정한 적이 없다.
환경 참사의 '주범 중의 주범'인 SK케미칼은 자신들이 판 독성물질에 쓰러져 간 수많은 피해자에게 깊이 사죄해야 한다. 그런데 사죄는커녕 <인류의 건강을 증진시키고 지구의 환경을 보호한다>는 미문을 버젓이 내걸고 있으니 얼마나 통탄할 일인가.
SK가 반도체 특수로 세계적인 기업의 반열에 올라 직원들에게 성과급 잔치를 벌일 수 있었던 그 이면에는 아직도 현재진행형인 가습기살균제 피해자들의 죽음과 고통이 있다. 이는 SK그룹과 최태원 회장이 반드시 걷어 내야 할 그늘이다. 다른 공범 기업들은 말해 무엇하겠는가.
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2025년 12월 24일 이재명 대통령은 SNS에 "정부는 가습기살균제 피해를 사회적 참사로 명확히 하고, 피해를 온전히 배상하겠다"는 글을 올렸다. 정부는 가습기살균제 참사로 인한 손해배상 책임을 기업이 단독으로 지던 방식에서 기업과 국가가 함께 지는 방식으로 바꾸기로 했다. 아울러 특별법 개정을 통해 가습기살균제 사건을 '참사'로 명확히 규정하고, 국가 주도의 추모 사업도 추진하겠다고 발표했다.
얼핏 진전된 대책처럼 보인다. 그러나 2026년 3월 민주당과 국민의힘은 합의를 거쳐 '가습기살균제 참사 구제특별법 전부개정안'을 충분한 의견 수렴 없이 졸속으로 통과시켜 버렸다. 이 개정안은 이재명 대통령이 밝힌 '사회적 참사 규정', '국가배상체계 전환과 온전한 배상' 원칙을 제대로 담지 못했다. 피해자연대가 이 법안의 독소조항을 알리고 대안 법조문을 제시했는데도 이를 무시한 것이다.
이 법안의 가장 큰 문제는 가해 주체인 국가가 피해 배상을 심사하는 주체가 되어 참사 피해자들을 단순 수혜자로 취급하는 구조라는 점이다. 이는 주객이 전도된 것이다. 배상과 함께 기업과 국가 범죄의 실체를 밝히는 작업도 병행해야 한다. 또한 인체의 유기적 복합성을 무시하고 피해 인정 범위를 호흡기 계통으로만 좁히면 피해자들은 또다시 '증명 불가능' 앞에서 좌절할 수밖에 없다. 나아가 사망자 배상 기준을 교통사고 기준으로 정해 대법원의 '영리적 불법행위' 기준이 배제됐기 때문에 온전한 배상으로 이어지기 어렵다.
신청 기간을 6개월로 짧게 잡아 마감하려는 것은 앞으로도 이어질 수 있는 참사의 후유증을 외면하는 일이다. 부당하게 피해 인정을 받지 못한 2천 명과 등급을 받지 못한 피해자 수천 명을 배제하는 장치로 작동할 수 있을 뿐 아니라, 국가가 기업과 국가의 범죄에서 발을 빼고 손을 털려 한다는 오해를 살 수도 있다.
실제로 개정 피해구제법에 따라 2026년 10월 8일부터 2027년 4월 8일까지 6개월간 한시적으로 피해 신청을 받고 있다. 사회적 참사를 대하는 배상심의위원회의 태도가 전향적으로 바뀌지 않는 한, 등급을 벽처럼 나누고 피해 범위를 축소해 가해 기업을 보호하며 피해자들을 갈라치기해 눈물 흘리게 한 지난 배상 심의가 되풀이될 가능성이 없지 않다. 여기에 참사 피해자들의 불안이 있다.
김민석 국무총리도 제8회 국가정책조정회의에서(2025년 12월 24일) '가습기살균제 참사 피해자 종합지원대책'을 확정하며 정부의 책임 이행을 강조했고, "오랜 세월 고통과 불안을 견뎌내셔야 했던 약 6000명에 이르는 피해자와 가족분께 다시 한 번 깊은 위로와 사과의 말씀을 전한다"고 말했다.
그러나 김 총리가 명시한 '약 6000명'은 가습기살균제 참사의 특성을 무시한 채 축소 인정된 피해자 수에 불과하다. 부당하게 인정받지 못한 2000명과 알게 모르게 일어난 실제 피해, 앞으로 일어날 수 있는 잠재적 피해는 빠진 수치다. 사과해야 할 피해자가 어찌 6000명뿐이겠는가.
총리의 이러한 언급이 새로 구성된 배상심의위원회의 피해자 판정 범위에 가이드라인으로 작용하지 않을까 염려된다. 피해자가 6000명이 아니라 95만 명이라는 인식으로 배상 심의를 진행해야 한다. 단 한 사람이라도, 마지막 한 사람까지 피해자를 찾아내 위로하고 배상해 참사의 고통을 만분의 일이라도 덜어 주겠다는 진정성으로 다가서야만 이 기가 막히고 가슴 아픈 참사를 해결할 수 있을 것이다.
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가습기살균제 피해를 '참사'로 규정했으니 피해자도 마땅히 '희생자'로 불러야 한다. 흔히 가습기살균제 참사를 '안방의 세월호'라고 한다. 추산 사망자가 2만 명으로 규모는 세월호 참사를 훨씬 뛰어넘지만, 관심도와 주목도는 그에 비해 매우 떨어진다. 이태원 참사나 제주항공 참사와 비교해도 마찬가지다. 세월호·이태원·제주항공 참사는 발생 당시 전 국민이 뉴스로 생생하게 지켜봤지만, 가습기살균제 참사는 '안방'에서, 오랜 시간에 걸쳐, 전국 곳곳에서 일어났기에 그 참혹한 장면이 가려졌다. 이것이 가습기살균제 참사의 특수성이다.
가습기살균제 참사는 가족이 자기도 모르게 가족을 죽음에 이르게 한 비극적 참사다. 왜 죽었는지, 왜 몸이 망가졌는지도 모른 채 살아온 17년의 세월이 따로 있는 참사이며, 원인이 밝혀진 뒤에도 살균제와의 인과관계를 모른 채 수많은 이들이 세상을 떠난 참사다. 그래서 가습기살균제와 관련한 구체적 증거가 매우 빈약한 참사이기도 하다. 희생자 조순미씨가 "내 몸이 증거다"라고 울부짖었던 것도 그 때문이다. 이 또한 가습기살균제 참사의 특수성이다.
그러다 보니 희생자들의 응집력은 약할 수밖에 없다. 지난 11월 18일 가습기살균제 피해자연대 서영철 대표 사망 100일을 맞아 광화문광장에서 청와대까지 사망자들의 영정을 들고 행진한 영정 시위에 참여한 사람은 30명에도 못 미쳤다.
그날 광화문광장에서 열린 '빵지순례' 행사에 모여든 인파만 해도 수천 명에 달했는데, 죽은 가족의 영정을 안고 걷는 행진의 초라함은 이루 말할 수 없었다. 게다가 몸이 망가진 희생자들이 많아 그 짧은 거리를 여러 번 쉬어 가야 했으니, 참으로 속 터지고 애 터지는 참사가 아닐 수 없다.
기업의 이윤 추구 탓에 억울하게 생목숨을 잃은, 세계에서 유례없는 대규모 참사였지만 이렇게 관심 밖으로 밀려나 있는 것이다. 청와대에 초청돼 국정 최고 책임자의 사과와 위로를 받은 세월호·이태원·제주항공·오송 지하차도 참사 유가족과 달리, 가습기살균제 참사 희생자들은 심리 치료 한 번 받지 못하고 그저 차가운 광장에 서 있다.
무릇 세상의 모든 길은 앞선 이들이 열어 놓은 길을 뒤따르는 사람들이 걷게 마련이다. 가습기살균제 참사 희생자들이 있었기에 우리 사회는 이후 더 안전한 길을 갈 수 있었다. 지금 모두가 누리는 생명의 안전은 그냥 주어진 것이 아니라 앞선 희생자들의 죽음과 아픔 위에 세워진 것이다. 말하자면 죽은 자가 산 자를 살린 것이다. 이렇게 세상은 연결되어 있으며, 누구의 고통도 남의 일이 아니다. 피해자연대가 화학물질 문명의 독을 막아 낼 '국가독성센터' 설립을 주장하는 이유이기도 하다.
가습기살균제 참사 희생자들에게 먼저 공감과 연대의 손길을 내밀어야 한다. 가해 기업과 국가는 진심으로 사과해야 한다. 그리고 따뜻한 위로를 건네야 한다. 참사 희생자들은 결코 초라하지 않으며, 죽음으로, 평생의 폐 손상으로 우리 사회의 더 큰 희생을 막아 낸 영웅이라고 말이다.
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가습기살균제 참사 희생자와 유족들이 요구하는 것은 단순하다. 가습기살균제 참사는 기업뿐 아니라 국가의 범죄가 없었다면 일어날 수 없었던 참사이므로, 진상을 낱낱이 규명하고 배상 책임도 국가가 져야 한다. 호흡기 질환뿐 아니라 파생되고 전이된 질환도 모두 인정해 희생자의 범위를 축소하지 말아야 한다.
병든 희생자들과 분노한 유가족들이 피해 인정 투쟁을 하지 않게 해야 한다. 증거주의에 매달려 희생자들에게 등급이라는 낙인을 찍지 말아야 한다. 가해 기업의 입장을 옹호하지 말고, '국민'을 보호해야 한다.
영화 <가능한 사랑>에서 해고 노동자들의 심리 치료 모임에 나온 한 해고 노동자의 말이 가슴에 남는다.
우리는 싸워서 졌어요. 우리가 뭐에 진 줄 아세요? 대기업? 외국 자본?
그런 거 아니에요. 우리는 정의한테 진 거예요.(…) 경찰에게 밟히고 찍히고 맞았지만, 경찰이 우리 밟은 거 아니에요. 우리는 정의한테 밟힌 거예요.
영화에서 그 해고 노동자는 그것이 너무나 억울하다며 울었다. 사회적 약자의 눈물은 가슴 아프다. 이 눈물을 닦아 주는 일이야말로 가장 공적인 영역인 국가가 해야 할 일이다. 가습기살균제 참사 문제를 해결하는 데서도 결코 정의에 패배해서는 안 된다. 정의는 너무나 단순하고 쉬우며 이롭다. 또한 지극히 당연하고 마땅한 것이 정의다. 그 정의가 온전히 구현되지 않을 때 우리는 믿었던 정의에 패배하는 것이다. 가습기살균제 희생자 영령과 유족들, 그리고 병고와 싸우고 있는 생존 희생자들을 배반하지 않는 정의가 반드시 실현되기를 바란다.
덧붙이는 글 | 이 글은 가습기살균제로 피어나지 못하고 떠난 딸 여원이의 27번째 생일을 맞이하여 썼다. 글의 많은 내용을 류이 작가의 책 <숨:X 죽음은 하얗게 다가왔다>와 천지영 작가의 소설 <하얀 손님>, 그리고 환경보건시민센터(소장 최예용)의 자료들을 참고하고 인용하였다.