▲ 2022년 8월 31일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 가습기 살균제로 인해 목숨을 잃은 희생자 가족이 가습기 살균제와 살균제 제조 기업에서 생산한 물건을 전시하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

▲ 2026년 8월 31일 서울 광화문 광장에서 열린 가습기살균제 참사 희생자들을 위한 4대 종단 추모제에서 유가족이 고인의 영정을 어루만지고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

▲ 가습기살균제 피해자연대 서영철 대표 사망 100일에 맞춰 진행한 영정시위 청와대로 가고 있는 시위자들. 맨 앞 행진자는 3개월간 가습기살균제를 사용하고서 태어난 지 110일만에 숨진 정여원(영정사진)과 엄마 김미정이다. ⓒ 류이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 가습기살균제로 피어나지 못하고 떠난 딸 여원이의 27번째 생일을 맞이하여 썼다. 글의 많은 내용을 류이 작가의 책 <숨:X 죽음은 하얗게 다가왔다>와 천지영 작가의 소설 <하얀 손님>, 그리고 환경보건시민센터(소장 최예용)의 자료들을 참고하고 인용하였다.