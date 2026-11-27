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큰사진보기 ▲이순신 광장이순신광장에 세워져있는 안내석 ⓒ 김희정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲거북선 내부 사진여수 이순신광장에 복원되어 전시되어 있는 거북선 내부에서 찍은 사진 ⓒ 김희정 관련사진보기

"그럼 당신 전쟁 나면 격군으로 차출되는 거야?"

"아니, 나는 육군 나왔어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통에도 실립니다.

여수여해재단에서 운영하는 이순신학교에 등록해 공부하고 있다. 나도 대부분의 사람들처럼 임진왜란 때 이순신 장군이 거북선을 만들어 일본 수군과 싸워 승리했다는 정도로 알고 있었다.그런데 강의를 듣다 보니 실제 해전에서 주력으로 사용했던 배는 거북선이 아니라 판옥선이었다. 그보다 더 놀라웠던 것은 이순신 장군이 해전에서 승리할 수 있었던 데에는 이 지역 남자 어른들의 공이 크다는 이야기였다.판옥선에는 전투를 하는 군사들과 노를 젓는 사람들이 타고 있었다. 배의 위층에서 군사들이 활을 쏘고 화포를 발사하는 동안 아래층에서는 사람들이 노를 저었다. 이렇게 배에서 노를 젓는 사람들을 격군(格軍)이라고 한다.강의에서는 이 지역의 성인 남성들과 나이 든 남자 어른들이 격군으로 참여했다고 한다. 전투를 하는 군사들은 전투가 벌어지는 동안 싸우지만 격군은 전투하러 가는 길에도, 전투 중에도, 전투가 끝나고 돌아오는 길에도 노를 저어야 했다.생각해 보니 보통 고단한 일이 아니었을 것 같다. 그 큰 배를 움직이는 것도 힘든 일인데 전투 중에는 명령에 따라 배의 방향을 바꾸기도 하고 속도를 조절하기도 해야 하지 않는가.그렇다고 힘 좋은 젊은 사람이라고 해서 아무나 할 수 있는 일도 아니었다.강의 중에 재미있는 이야기를 들었다. 진해에서 복원된 군선에 해군사관학교 생도들이 올라가 노를 저어 보았는데 배가 아주 조금 움직이고 말았다고 한다. 건장한 사관생도들이 노를 젓기 위해 따로 훈련까지 했는데도 그 큰 배를 제대로 움직이지 못했다는 것이다.노를 젓는 데에는 힘도 필요하지만 여러 사람이 호흡을 맞춰야 하고 바람의 방향과 물살의 흐름도 읽을 줄 알아야 한다. 그런데 이 지역에서 평생 배를 타고 살아온 사람들은 그런 것을 느낌으로 안다고 한다.바닷가에서 태어나 고기를 잡고 노를 저어 섬과 섬을 오가며 살았던 사람들에게는 굳이 어디서 배우지 않아도 일상생활 속에서 자연스럽게 익히게 되는 기술이었던 것이다.집으로 돌아와 섬 출신인 남편에게 그 이야기를 했다. 남편은 자신도 어릴 때 바로 옆 섬 정도는 노를 저어 다녀오곤 했다고 한다. 섬 아이들에게는 그게 일상이었단다.바람이 어느 방향으로 불고 물살이 어떻게 흐르는지 그런 걸 그냥 느낌으로 아는 것이지, 어디서 이론으로 배웠겠느냐고 한다.그 말에 내가 물었다.내 물음에 남편이 웃으며 대답한다.여수에 살면서 이순신 장군에 관한 이야기를 참 많이도 들었다. 그런데 그 많은 이야기를 들으면서도 정작 그 배의 노는 누가 저었을까 하는 생각은 한 번도 해 본 적이 없었다.훌륭한 지휘관 이순신과 그의 명령에 따라 싸웠던 전라좌수영 수군, 그리고 평생 바다에서 살아오며 익힌 기술로 배를 움직였던 격군. 이 세 요소가 잘 맞아떨어졌기에 임진왜란 당시 해전에서 승리할 수 있었던 것이 아닐까.그동안 이순신 장군의 승리를 자랑스럽게 이야기하면서도 그 배의 노를 저었던 우리 지역 남자 어른들의 노고는 미처 생각하지 못했다.