거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성인권]

큰사진보기 ▲룰루레몬 창업자가 또 다시 '문제적 발언'으로 질타를 받고 있다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

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"여성의 직장 생활과 리더십 진출을 가로막는 편견과 고정관념은 여전히 남아 있습니다." - 행사를 주최한 액시스 커넥츠의 최고경영자 누빈 피터스(Nuvyn Peters), <가디언>



"여성 옷을 파는 남자가 고객을 결함있는 출산 기계로 본다."

- 미국 총기폭력 반대 단체(Moms Demand Action) 창립자 섀넌 와츠(Shannon Watts), X(구 트위터)에 올린 글



"캘거리 여성 리더십 포럼에 오세요. 억만장자가 '우편 주문 신부' 얘기를 즉흥적으로 늘어놓는 것도 볼 수 있습니다. 칩 윌슨, 무패 행진."

- 캐나다 광산·자원투자 분야 플랫폼 CEO.CA의 창업자 토미 험프리스(Tommy Humphreys), X(구 트위터)에 올린 글

[여성경제]

[여성정치]

큰사진보기 ▲강금실 국가정보원장 후보자가 11월 26일 서울 강남구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"사회 내부에서는 여전히 성차별이 존재하지만 이를 해소할 수 있는 방법을 고민하는 것이 현실에서의 성평등이다." (강 후보자, 아주대 여성리더십 특강, 2007년 6월 13일 강연)



"조직에선 여전히 야근, 술자리 관행이 이어지면서 사고가 났어요. 변화의 조짐을 알아채고 조직 문화를 바꿔야 하는데 '여자는 골치 아프다'는 식으로 덮었죠."(강 후보자, <조선비즈> 인터뷰, 2021년 9월 25일)

[원더우먼]

큰사진보기 ▲청룡영화상 감독상을 수상한 윤가은 감독 ⓒ KBS 중계 갈무리 관련사진보기

너무 큰 상을 주셔서 좀 무섭기도 합니다.

단편부터도 계속 여자아이들 이야기를 해왔다. <우리들> 찍기 전에도 '장편도 계속 여자아이들 이야기를 할 거냐'라는 질문이 들어오는 거다. 아이들인데, 심지어 여자인 거지. 이게 상업적으로 소화가 안 된다는 조언을 여러 번 받았다. (중략)



'네가 여자니까 여성적인 이야기를 한다'는 프레임을 씌우고 나를 보고, 거기 매몰되어있다고 말하는 거다. 여자 감독이 영화를 만든다고 하면 아무렇지 않게 일단 '여자 감수성' 이렇게 생각해버리는 건데, 다들 그런 이야기를 많이 듣는다고 하더라. 늘 그걸 이해시켜야 한다는 강박이 있다.

이런 상을 받으면 너무 좋아서 동력으로 삼아 다음 작품을 잘 만들 수 있는 아티스트라면 좋겠는데 마음이 너무 무겁다. 영화는 감독 혼자 만드는 게 아니라 많은 분들의 도움을 받아 만든다. 이런 상을 받으면 저 혼자 만들었다는 오해를 받을까 봐 부담스럽다. 영화를 만드는 동안 저를 잡아주고 이끌어 주신 이 세상의 수많은 이주인(극중 주인공 이름)과 기쁨을 함께하고 싶다.

내가 창작자로 어떤 이야기를 어떻게 할지 깊게 들어가고 자신을 믿고 나아가볼 수 있는 게 영화다. 겁먹지 않았으면 좋겠다.

2025년 회계연도에서 여성 의류 매출로 약 9조 4000억 원(69억 9537만 달러)을 벌어 들인 기업이 있습니다. 전체 순매출의 63% 규모. 해당 기업의 창업자가 그런데, '22세 여성을 채용하는데 주저한다, 임신·출산휴가를 쓸 수 있기 때문'이라는 취지의 발언을 했다고 합니다. 또한 '남성이 여러 자녀를 원한다면 태국에서 신부를 데려와야 할 수도 있다'는 발언도 했다고 합니다.이런 발언을 한 사람, 룰루레몬 창업자 칩 윌슨입니다. 이런 발언을 한 자리, '여성의 리더십을 높이고 직장과 사회에서 여성이 마주하는 장벽을 논의'하기 위해 비영리단체인 액시스 커넥츠(Axis Connects)가 지난 23일 주최한 여성 리더십 포럼에서였다고 합니다. 참으로 놀랍죠. 또한 '여성복을 만드는 기업은 여성의 몸에 어떤 옷이 잘 어울리는지 아는 남성이 경영하는 편이 낫다'는 주장도 펼쳤다고 합니다.포럼 영상은 공개되지 않았습니다만, <가디언>은 참석자들을 인터뷰해 지난 25일 이 같은 발언을 보도했습니다. 가디언은 한 참석자가 "청중이 탄식했고 불편해하는 기색이 역력했으며, 일부는 자리를 떠났다"고 전했다고 적었는데요.더 큰 문제는 윌슨의 이 같은 문제적 발언이 이번이 처음이 아니라는 데 있습니다. 2013년 룰루레몬의 검은색 레깅스가 비친다는 소비자 불만이 제기되자 당시 그는 블룸버그 TV 인터뷰에서 "일부 여성의 몸은 실제로 우리 옷에 맞지 않는다. 허벅지 사이의 마찰이 문제"라며 "얼마나 큰 압력이 가해지는지, 얼마나 자주 입는지가 중요하다"고 밝힌 바 있습니다. 제품이 아닌 고객 체형에서 문제를 찾은 것이죠. 비판이 쏟아졌고, 윌슨은 같은 해 12월 이사회 의장직에서 물러났습니다. 윌슨은 현재 회사 경영에 참여하지 않지만, 주요 주주입니다. <가디언>은 그의 자산이 약 60억 캐나다 달러(약 6조 원)를 넘을 것으로 추정된다고 전했습니다.룰루레몬 창업자의 발언 이후, 촌철살인이 이어지고 있습니다.관리자가 자신의 목표 경력에 도달하지 못했을 때, 여성과 남성의 다음 행동에 차이가 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 남성은 사내 멘토 수를 늘리는 반면, 여성은 야근을 한다는 것이 골자인데요. 25일 한국여성정책연구원이 공개한 '2026년 여성관리자패널조사' 활용 연구 결과가 그것입니다.연구를 맡은 안신혜 한국여성정책연구원 부연구위원은 목표 직급-현재 직급 간 격차가 한 단계 커질 때 남성 관리자의 사내 멘토수는 약 0.15명 증가한다고 밝혔습니다. 반면, 여성 관리자에게서는 멘토 수에서 유의미한 변화가 없었다는데요.여성 관리자는 현 직급보다 한 단계 높은 직급을 목표로 할 때 주당 연장 근무시간(약 0.2시간)이 늘어나는 경향을 보였다고 합니다. 마찬가지로 남성 관리자에게서는 유의미한 통계적 변화는 없었다고 합니다.해당 조사는 전국 100인 이상 사업체에 근무하는 남녀 관리자를 2020년부터 2025년까지 매년 추적 조사한 여성관리자패널조사 자료를 활용한 것입니다. 과장급 이상 관리자를 대상으로 한 사내 멘토 수와 연장근무 시간 분석에는 각각 2872명과 2841명의 응답 자료가 쓰였습니다.여성 관리자가 추가 연장근무에 의존하지 않고 경력을 발전시킬 수 있도록 조직의 경력개발 지원을 점검해야 한다는 제언이 나왔습니다.김종숙 한국여성정책연구원장은 "경력 목표 달성을 위한 대응 방식에서 나타난 성별 차이는 조직 내 경력개발 기회와 지원체계를 점검할 필요가 있음을 보여준다"며 "여성 관리자가 추가적인 연장근무에 의존하지 않고 경력을 발전시킬 수 있도록 공정한 인사관리와 조직문화 개선, 체계적인 경력개발 지원이 이뤄져야 한다"고 강조했습니다.'최초' 여성 형사 단독판사. '최초' 여성 로펌 대표. '최초' 여성 법무부 장관. 거기에 '최초' 여성 국정원장까지 가능할까요. 지난 23일 국정원장 후보자로 지명된 강금실 후보자 얘기입니다.강 후보자는 지난 2003년 참여정부 초대 법무부 장관으로 임명됐습니다. 당시 강 후보자를 추천한 사람이 문재인 전 대통령(당시 청와대 민정수석)이라고 합니다. 문 전 대통령은 다른 부처 장관직으로 그를 추천했으나, 노무현 전 대통령은 "여성이 그런 부처 장관에만 임명되는 것은 고정관념"이라며 법무부 장관에 기용할 뜻을 밝혔다고 하네요.참여정부 출범과 동시에 탄생한 최초이자 최연소 법무부 장관. 검찰개혁을 추진했지만 순탄치만은 않았습니다. 검찰 개혁에 대한 여론의 지지는 얻었지만, 내부 반발이 거세 개혁을 밀어붙이진 못한 것인데요. 결국, 2004년 7월 개각 때 장관 자리에서 물러나게 됩니다. 2017년 <법률저널> 인터뷰에서 강 후보자는 장관 시절을 "미완의 개혁"이라고 회고하기도 했습니다.임기는 길지 않았지만, 소기의 성과는 있었습니다. 재임 당시 호주제 폐지를 추진했고, 여성 피해자를 배려하지 않는 법조계의 남성 중심 관행을 공개적으로 비판했습니다. 수사 과정에서 여성 피해자를 보호하기 위한 '수사절차상 여성인권 보호를 위한 TF팀'을 꾸리기도 했습니다.이제 그는 다시 시험대에 섰습니다. 인사청문회 등 검증을 거쳐 국정원장에 임명된다면, 첫 여성 수장으로서 어떤 변화를 만들어낼까요. 여성의 진출에 걸맞게 조직문화도 바뀌어야 한다고 강조해 온 그의 생각이, 국정원 운영에서는 어떻게 실현될지 지켜볼 일입니다.첫 장편 연출작 '우리들'(2016)로 제37회 청룡영화상 신인감독상을 받은 윤가은 감독의 수상 소감. 첫마디는 '무섭다'였습니다.혼자 되고 싶지 않았지만 외톨이인 선이와, 비밀을 간직한 전학생 지아의 여름을 그린 영화 '우리들'. 3년 뒤 윤 감독은 '우리집'(2019)을 통해 여자아이들을 중심에 두고 가족의 문제를 응시합니다. 또 6년 뒤 '세계의 주인'(2025)을 통해 성폭력을 경험한 소녀의 일상을 다뤘습니다. 세 편의 장편영화 모두 여자아이·여성 청소년을 주인공으로 삼아왔습니다."남자 캐릭터들이 떼로 나오는 영화에 피로감이 있고, 그런 이야기를 좋아하지도 않고 할 수도 없고 하고 싶지도 않다"는 윤 감독이지만, 지난 시간은 "늘 '내가 여자라서 이렇게 섬세한 영화만 만든다고 하면 어떻게 하지?'"(퍼블리, 2017년 인터뷰)라는 질문을 스스로 던지고 고민하던 시간이었다고 했습니다.2025년 4월 여성감독네트워크 인터뷰에서 그는 "평범한 사람 안에 있는 문제와 사건에 끌리며, 영화에서 잘 다뤄지지 않는 인물을 계속 보여주고 싶다"고 말하기도 했습니다.윤 감독은 '세계의 주인' 개봉 후 BBC코리아와의 인터뷰에서 "아무 말도 하지 않으면 우리는 각자의 섬에서 더 외롭게 고통스러울 것"(2025년 12월)이라며 성폭력 이야기를 영화로 다루기로 결심했다고 밝혔는데요. 여성 감독에게 따라붙는 질문과 편견 속에서도, 윤 감독은 자신이 보여주고 싶은 인물들을 계속 화면의 중앙에 두었습니다. 그리고 '세계의 주인'으로 제47회 청룡영화상 감독상을 받았습니다.신인감독상을 받은 지 꼭 10년 만에 거머쥔 감독상. 이번 수상 소감의 첫마디는 "큰일 났네요"였습니다.다시 9년 전, '영화 현장에서 일하고 싶어 하는 여성들, 영화감독을 꿈꾸는 후배들'에게 하고 싶은 말을 묻자 윤 감독은 "파이팅! 같이 울고 시작하자"며 응원했습니다.1963년부터 이어 온 청룡영화상에서 여성 감독이 감독상을 받은 건 이번이 처음입니다. 63년의 '벽'을 깬 윤 감독의 이번 수상이, 꿈을 꾸는 누군가에게 용기를 줄 것이라 생각합니다.