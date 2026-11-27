22대 국회가 개원했습니다. 유권자의 소중한 한 표, 한 표를 읍소하며 당선된 300명의 국회의원이 과연 유권자를 위해 제대로 일하는지 지켜보고 감시해야 할 때입니다. 이들이 어떤 일을 하는지, 어떤 일을 해야 하는데 안 하는지에 따라 우리의 삶이 달라지니까요. 참여연대 의정감시센터는 칼럼을 통해 유권자의 시각에서 22대 국회와 정치를 비평합니다. 무엇보다 '중'요한 건 '꺾'이지 않는 '정'치개혁이니까요.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스에도 실립니다. 중꺾정 필자의 견해는 참여연대 공식입장이 아니며 다를 수 있습니다. 이 글은 강우진 경북대 교수가 작성했습니다.

이재명 정부는 스스로를 '국민주권 정부'라 부른다. '빛의 혁명'으로 집권하고 한국 민주주의가 세계의 표상이 되었다고 자부해 왔지만, 이제는 주요 정책의 방향과 결정 과정에서 국민주권이 실효적으로 작동하고 있는지 냉정히 물어야 할 때다.국민주권은 선거를 통해 권력을 위임받는다고 해서 자동으로 실현되지 않는다. 정치철학자 클로드 르포르와 샹탈 무페 등이 강조했듯이, 민주주의는 사회의 차이와 갈등을 지우는 체제가 아니다. 서로 다른 이해관계와 가치관이 공론장에 드러나고 민주적 제도 안에서 경합할 수 있도록 보장하는 체제다. 따라서 주요 정책이 누구에게 혜택을 주고 누구를 배제하는지, 그 비용은 누가 부담하는지, 어떤 대안이 검토되었으며 시민의 의견은 실제 결정에 어떤 영향을 미쳤는지 끊임없이 질문할 수 있어야 한다.물론 우리 정치에서 논쟁 자체가 사라진 것은 아니다. 문제는 정책 논쟁이 지도자를 중심으로 한 계파 경쟁에 종속되는 현상이다. 그 결과 '친명'·'친청'·'뉴이재명' 같은 이름이 공론장의 자리를 대신하고, '누구를 위한 정책인가'보다 '누가 누구 편인가'를 먼저 따지게 된다.2027년도 예산안에 담긴 162조 3천억 원 규모의 '미래대응기금' 조성 계획이 대표적이다. 이해관계의 조정이어야 할 정치의 본령이 사라진 자리에는 정책 논쟁 대신 진영과 계파의 언어가 넘쳐난다. 정부는 반도체 호황 등에 따른 추가 세수 전망을 바탕으로 국채 신규 발행을 줄이는 한편, 기금을 적립해 청년·지방·성장동력·교육인재 사업을 추진하겠다는 구상을 내놓았다.이에 국회예산정책처는 세수 전망의 지속 가능성과 기금 운용에 대한 국회의 재정 통제 장치가 충분한지를 주요 쟁점으로 짚었다. 그러나 정치권은 '미래 투자냐, 정부의 쌈짓돈이냐'라는 진영 대립에만 매몰됐고, 정작 제대로 따져야 할 세대·지역·부문별 배분 원칙과 기금 운용의 통제 기준은 뒷전으로 밀려났다. '미래 투자'라는 명분만큼이나 중요한 것은 우리가 어떤 미래를 지향하며, 그 재원을 누구에게 어떤 원칙으로 배분할 것인가에 대한 치열한 토론과 민주적 조정이다.산업 경쟁력과 지역의 생활환경이 맞부딪히는 AI 데이터센터 정책도 마찬가지다. 2026년 6월 공포된 AI 데이터센터 특별법과 비수도권 일부 시설의 전력계통 영향평가를 면제하는 내용의 시행령안은 사업 추진 속도에 무게를 두고 있다. 그러나 막대한 전력과 용수를 소비하는 시설이 지역사회에 어떤 부담을 지우는지, 그 부담을 누가 어떻게 감당할 것인지 역시 산업 경쟁력 못지않게 중요한 쟁점이다.미국 선거정보 전문기관 발로트피디아(Ballotpedia)에 따르면, 2026년 11월 3일 중간선거까지 치러진 데이터센터 관련 지방 주민투표 안건 47건 가운데 46건에서 유권자들은 개발을 제한하는 방향으로 투표했다. 우리에게도 입법예고 등 제도적인 의견 수렴 절차가 마련되어 있다. 하지만 중요한 것은 제도의 존재 자체가 아니라 그 과정에서 제기된 지역 주민들의 우려와 요구가 실제 정책 설계에 얼마나 반영되는가이다. '미래 먹거리가 걸린 AI 강국 건설에 반대하느냐'라는 이분법적 프레임 속에서는 산업 전환의 사회적 비용과 그 분담 방식을 진지하게 논의하기 어렵다.충분한 공론화 없이 표류한 금융세제 개편 과정에서도 같은 질문이 제기된다. 2024년 말 금융투자소득세(금투세) 폐지 이후 정부는 2025년 세제개편안에서 주식 양도소득세 대주주 기준을 다시 강화하겠다고 밝혔다가 철회했고, 금투세 도입을 전제로 낮췄던 증권거래세율은 다시 인상했다. 일련의 정책 전환으로 누가 혜택받고 누가 부담을 지게 되었는지, 세수와 조세 형평성에는 어떤 영향을 미치는지, 어떤 대안이 검토되었으며 무엇을 근거로 최종 결론에 이르렀는지 시민에게 충분히 설명되었는지 되묻지 않을 수 없다.국민주권의 핵심은 국정과제에 대한 단순한 찬반에 있지 않다. 주요 정책 결정 과정에서 서로 다른 이해관계가 얼마나 충실하게 드러나고 조정되는지, 결국 시민이 정책에 실질적인 영향을 미칠 수 있는지에 달려 있다.내란에 맞서 목숨을 걸고 저항한 시민들의 힘으로 탄생한 정부에서조차 시민의 이해관계가 제대로 정책에 반영되지 못한다면, 광장의 열망은 깊은 환멸로 바뀔 수 있다. 시민의 연대로 집권한 역사적 정당성이 정부의 민주적 운영을 자동으로 보장하지는 않는다. 지그문트 바우만(<레트로토피아>)이 경고했듯이 미래에 대한 신뢰가 무너질수록 정치는 배타적인 부족적 정체성으로 회귀하기 쉽다. 또한 조너선 하이트(<바른 마음>)는 인간의 도덕적 추론이 진실을 탐구하기보다 자신의 판단을 정당화하는 데 동원되기 쉽다고 지적했다. 시민의 이해관계를 둘러싼 정책 논쟁이 빈약할수록 정치적 이성 역시 우리 편을 변호하는 수단이 되기 쉽다.'국민주권 정부'에서 진정 우려해야 할 것은 단순한 지지율 하락이 아니다. 시민이 정책 결정 과정에서 또다시 소외되면서 '빛의 혁명으로도 현실을 바꿀 수 없구나'라는 민주주의에 대한 회의가 확산되는 일이다.물론 국민주권이 모든 시민의 요구를 그대로 정책에 반영한다는 뜻은 아니다. '국민주권'의 실질적 의미는 서로 충돌하는 이해관계를 공론장에 드러내고, 다양한 대안을 검토하며, 어떤 선택을 왜 내렸는지 시민에게 설명하고 그 결과에 책임지는 것이다.'빛의 혁명'은 민주주의의 위기 앞에서 시민이 권력의 심판자임을 증명했다. 이제 한국 민주주의의 장래는 시민의 의사가 주요 정책 결정 과정에 얼마나 실질적으로 반영되느냐에 달려 있다. '국민주권 정부'라는 이름의 정당성 또한 정부가 탄생한 역사적 순간이 아니라, 주요 정책을 결정하고 집행하며 그 결과에 책임지는 정치 과정에서 끊임없이 증명되어야 한다. 이것이 국민주권 정부 탄생 1년 6개월을 향해 가는 시점에서 다시 '국민주권'을 호명하는 이유다.