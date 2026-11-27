큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. 더불어민주당 윤리심판원은 이날 오전 서울 여의도 당사에서 윤리심판원 회의를 열고 최 최고위원에 대한 징계 요구 안건을 심의할 예정이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲질의하는 곽상언 의원곽상언 더불어민주당 의원이 지난 10월 28일 국회 성평등가족위원회에서 열린 성평등가족부 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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여의도 정치권의 눈과 귀가 더불어민주당 윤리심판원의 '최민희 수석최고위원 징계 심의'에 쏠린 가운데 곽상언 민주당 의원이 "최민희 의원에 대한 징계는 향후 우리 민주당의 행위규범이 될 것"이라고 규정했다.곽 의원은 지난 26일 저녁 자신의 소셜미디어에 네 단락짜리 글로 최민희 의원 징계 여부를 둘러싼 정치적 의미를 설명했다. 그가 언급한 '행위규범'은 "국회의원이 정치활동을 함에 있어 어떻게 판단하고 처신해야 하는가"에 대한 기준을 뜻한다.또한 "국민들에게는 정치인과 정당의 정치행위에 대한 판단 기준이 될 것"이라며 "많은 국민들은 '아, 이 정도의 행위는 별것 아니구나' 또는 '아, 앞으로 이런 정도의 언행은 사회적으로 가능한 것이구나'고 되뇌며 전체 민주당을 평가하게 될 것"이라고 설명했다.그는 "'최민희 의원에 대한 징계 및 그 징계 수위'를 보고, 향후 이를 기준으로 민주당 소속의 국회의원으로서 정당활동을 할 수밖에 없을 것 같다"면서 "최민희 의원에게 허용되는 정치행위라면, 나에게도 허용해 줄 것으로 믿는다. 최민희 의원이 징계받는 정치행위라면, 나도 마찬가지로 그 징계를 받기를 원한다"고 덧붙였다.앞서 곽 의원은 지난 17일 민주당 초선 의원 55명이 최 최고위원에 대한 엄중한 징계와 거취 결단을 촉구한 공동성명에 이름을 올리지 않았다. 그는 이후 페이스북을 통해 다수가 한 사람을 집단적으로 비판하는 방식에 동의하지 않으며, 정치적 책임을 묻는 기준도 일관돼야 한다고 불참 이유를 설명했다.최민희 의원은 ▲10월께 경기도 남양주 당원 간담회(비공개) 자리에서 '이재명 대통령이 당대표 시절 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지로 언급한 점 ▲지지자·지인 등이 들어가 있는 단체 채팅방에 사진·영상 기자의 사진을 올리며 '하이에나 떼'라고 표현한 점 ▲11월 초 치러진 전국여성위원장 선거에서 당대표가 문정복 의원을 지지한다는 취지로 말해 선거에 개입했다는 의혹 등이 징계 심의 대상에 오른 것으로 알려졌다.민주당 윤리심판원은 27일 오전 10시에 최 최고위원에 대한 징계 심의를 시작해 오후 2시 현재 심의를 이어가고 있다.