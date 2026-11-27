큰사진보기 ▲27일 임성범 충남도 해양수산국장 직무대리27일 열린 충남도 부남호 생태복원 관련 임성범 충남도 해양수산국장 직무대리가 기자의 질의에 응답하고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲27일 충남도, 부남호 생태복원 관련 기자회견27일 충남도청 브리핑룸에서 열린 부남호 생태복원 관련 기자회견에서 임성범 충남도 해양수산국장 직무대리가 기자에게 질의를 받고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

충남도가 담수호 방류로 수질 악화와 어업 피해가 되풀이되는 천수만을 '청정 해역'으로 되살리기 위해 부남호 생태 복원 중심의 4단계 로드맵을 마련했다.도가 단독으로 추진해 온 부남호 역간척 사업이 7년째 중앙 부처의 참여를 끌어내지 못하자, 시화호처럼 국무조정실이 총괄하는 범정부 추진 체계로 방향을 바꾼 것이다. 임성범 충남도 해양수산국장 직무대리는 27일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '천수만 청정 해역 복원 및 이용 방안' 계획을 발표했다. 그는 "천수만을 살리는 근본 해법은 부남호의 수질을 먼저 개선한 뒤 단계적으로 해수 유통을 하는 방안"이라고 밝혔다.천수만은 태안·서산·홍성·보령 4개 시군에 걸친 반폐쇄성 내만이다. 도에서 유일하게 부남호·간월호·홍성호·보령호 등 담수호 4곳과 맞닿아 있다. 수심이 얕고 유속이 느린 데다 토사가 쌓여 바닷물 순환이 원활하지 않은 구조다. 천수만 전체 면적의 약 13%는 양식장과 마을 어장으로 쓰이고 있다.천수만 수질은 평소 연평균 좋음(Ⅱ등급) 수준이다. 하지만 담수호 수문을 열면 일시적으로 보통에서 매우 나쁨(Ⅲ~Ⅴ등급)까지 나빠진다. 2020년에는 천수만 상류에서 어업 피해가 났고, 올해 7월에는 서산 창리 해역에서 대량 부유물과 악취가 발생했다.도는 2019년 2972억 원 규모의 '부남호 하구(갯벌) 복원 기본 계획'을 세웠다. 2021년에는 예비 타당성 조사 통과를 위해 총사업비를 1134억 원으로 줄이고 해수 유통 중심으로 계획을 바꿨다. 그러나 2025년 해양수산부가 타당성 검증 연구 용역을 한 결과, 해수부는 '수질을 먼저 개선한 뒤 해수유통'이 필요하다는 입장을 내놨다. 임 국장 직무대리는 "사업 난이도가 높고 실패하면 해양환경·어업 피해가 우려돼 중앙 부처의 참여를 이끌어내지 못했다"고 설명했다.4단계 로드맵 중 1단계(~2030년)는 사업 추진 여건 조성이다. 국무조정실 총괄 아래 기후에너지환경부·농림축산식품부·해양수산부가 참여하는 정부 차원의 범부처 통합 추진 체계를 만들도록 정부에 건의한다. 국회·도의회와 협력해 추진 동력도 확보한다.2단계(~2032년)는 유역 관리를 통한 수질 개선 단계로, 부남호 수질을 어업과 관광·레저 이용이 가능한 Ⅱ등급까지 끌어올리는 것이 목표다. 부남호 유입 하천인 태안천은 통합·집중형 오염 하천 개선 사업 공모로 추진하며, 도는 약 428억 원 규모로 공모를 신청해 둔 상태다. 부남호 바닥의 퇴적토 준설 등은 현대건설·농림축산식품부와 협의할 예정이다.3단계(2033년~)에서는 배수갑문과 해수 유통 시설을 활용해 단계적으로 해수를 교환해 수질을 개선한 뒤 기수역과 갯벌로 복원한다.4단계에서는 천수만을 미래 세대와 함께하는 명소로 탈바꿈시킨다. 북측 담수역은 농업용수 공급 기능을 유지하고, 남측 기수역은 갯벌을 복원해 체험 어업·낚시를 즐길 수 있는 친수·생태 공간으로 조성한다. 이를 통해 지역 주민 소득 기반도 넓힌다는 계획이다.도는 로드맵을 일관성 있게 추진하기 위해 행정부지사를 단장으로 하는 '부남호 생태복원(해수유통) 추진단(TF)'을 구성하고 부서 간 협업 체계를 구축한다. 천수만 해역 이상 현상에 대비해 지역 주민, 농업인·어업인 대표, 한국농어촌공사, 현대건설 등이 참여하는 '담수호 방류 사전협의체'도 운영한다.담수호를 방류하기 전에 방류량·시기·방법을 미리 협의하고 방류 정보를 공유하는 방식이다. 서산·태안 관계부서와 합동 지도 점검반도 운영해, 부남호 유역의 퇴비·액비 살포 시기(2~3월, 11~12월)를 중심으로 부적합 퇴비·액비 살포를 집중 점검한다.질의응답에서는 계획의 실행력을 두고 질문이 이어졌다. 전체 사업비와 국비 확보 방안, 최종 완료 시점을 묻는 질문에 임 국장 직무대리는 구체적인 수치를 내놓지 않았다. 다만 그는 "천수만 생태 복원은 대통령 지역 공약 과제로 반영됐고, 현재 지방시대위원회에서 관계 부처와 기본 계획을 마련하고 있다"고 답했다. 그는 이어 "그동안 사업이 진척되지 못한 것은 정부 차원의 협조가 부족했기 때문"이라며 "시화호는 정부가 종합적인 그림을 그리고 사업비를 확보해 추진하고 있다"고 했다. 시화호는 2002년 국무조정실 주도로 범부처 종합관리계획을 세워 단계적으로 사업을 추진해 왔다.과거 담수호 수질개선 사업의 실패가 되풀이될 수 있다는 지적도 나왔다. 홍성호·보령호 수질 개선에 국비 약 476억 원이 들어갔지만, 지자체가 맡은 상류 가축 분뇨 처리 시설은 축소됐고 일부 하수처리 시설은 설치조차 되지 않았다는 것이다. 이에 대해 도 물관리정책과 최재호 주무관은 홍성 결성면에 가축분뇨 공공처리시설을 새로 추진하고 있다고 답했다. 도는 홍성호·보령호의 경우 농어촌공사 사업이 아직 준공되지 않아(2028년 준공 목표) 우선 부남호에 집중하고, 이후 대상을 넓히겠다고 밝혔다. 다만 기관별 사업 이행을 점검하고 책임을 묻는 제도적 장치는 따로 제시하지 않았다.부남호 관리권 이관도 아직 매듭짓지 못한 과제다. 최양진 도 농촌공간과 농업기반팀장은 "대법원 판결로 이관이 정해졌지만 수질 개선과 어장 문제 등 전제 조건이 남아 있다"며 "현대건설과 농어촌공사가 매달 TF 회의를 하고 있다"라고 말했다. 그는 "농어촌공사는 단계적 인수를, 현대건설은 일괄 이관을 원하고 있다"며 "2030년쯤에는 이관되지 않을까 생각한다"고 했다.임 국장 직무대리는 "천수만 청정 해역을 만드는 것은 한 부서, 한 부처의 힘만으로는 이룰 수 없는 일"이라며 "추진단을 중심으로 도 관련 부서가 역량을 모으고, 중앙 부처와 국회를 적극 설득해 천수만을 도민 모두가 누리는 청정 바다로 되살리겠다"고 말했다.