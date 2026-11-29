"우리 지구를 보호하기 위해 비범한 실천에 나서는 평범한 사람들에게 경의를 표하며."

큰사진보기 ▲서울여자대학교에서 인터뷰 중인 김보림 활동가. ⓒ 이주연 관련사진보기

AD

"어릴 때부터 쭉 한동네에 살았는데, 날씨가 점점 더워지면서 여건이 되는 집들은 에어컨을 설치하기 시작했어요. 그렇지 않은 집은 에어컨이 없는 채로 여름을 보내야 했고요. 저희 집은 '선풍기 틀고 있으면 되지', '가만히 있으면 괜찮아' 같은 말들이 익숙한 집 중 하나였어요. 제 체감상 2018년 폭염은 살아온 날들 중 가장 강했어요."

"개인적 실천도 많이 했고 기후 위기에 대한 문제를 나름 많이 들여다봤는데, 이 상황에 제가 할 수 있는 게 많이 없더라고요. 개인적 실천을 넘어서 무엇을 해야 이 위험이 줄어들 수 있을지에 대한 고민을 하기 시작했고 자연스럽게 시위나 행동을 찾아 나서기 시작했죠."

"청소년들과 여러 행동을 하면서 사회에 목소리를 낼 때마다 어린 세대의 목소리가 사회에 잘 가닿지 않고 있음을 느꼈어요. 청소년들의 활동이 그저 '기특한 청소년'으로만 소비되고 끝나는 경우가 많았죠. 목소리를 낼 수 있는 공간이 있다고 하더라도 온전히 청소년들의 목소리가 들어가는 게 아니었어요. 기존의 환경 단체가 하려는 일에 지지를 해줄 저희 같은 사람들이 필요한 경우가 대다수였던 거죠. 저희가 같이 머물 수 있는 자리는 없었어요."

"어느 곳에선 청소년들이 목소리 내는 걸 그저 소비하고 끝내는 경우도 있지만, 목소리를 내는 사람들을 보고 자기 목소리를 내기 시작한 시민들도 많이 늘어났어요. 스스로 목소리를 내는 사람이 늘어나는 것이 저희한테는 변화의 가장 큰 조건이기도 했어요. 누군가 우리를 대변하지 않는다면 우리 스스로 목소리를 내고, 누구나 쉽게 목소리를 낼 수 있는 공간을 만들어야 한다고 생각했죠."

큰사진보기 ▲헌법재판소 앞에 서 있는 김보림 활동가. ⓒ 김보림 활동가 제공 관련사진보기

"헌법재판소의 문을 두드리기 전에 의사 결정권을 가지고 있는 사람들을 먼저 찾아갔어요. 국회에 가든 환경부 장관을 찾아가든 결과적으론 모든 것이 그들의 의지와 인식 수준에 달려있다는 걸 이때 깨달았죠. 결국 그들의 자발성에 기대는 것밖에 되지 않더라고요. 그래서 법의 영역에서 변화를 이끌어내는 것이 가능한지 찾아보게 됐어요. 국가가 책임져야 할 부분에 대해서 목소리 낼 수 있는 부분이 있지 않을까 하는 고민으로 이어진 거죠."

"국가는 먼 미래 시점에 대한 거창한 선언 같은 것들을 반복하면서도 당장 기후 위기가 우리 사회에 어떤 위협을 주는지, 어떤 위험을 초래할 수 있는지 등은 다루지 않아요. 국가의 기후위기 대응 방향을 결정할 때는 이 위기가 얼마나 심각하고, 그 위험이 사회에 어떻게 닥치며, 산업에는 어떤 영향을 미치는지, 그래서 온실가스를 얼마나 줄여야 하는지 계산했을 거라고 생각하지만 실제로는 그런 계산이 아무것도 없어요. 그러다 보니 '기존의 정책이 잘못됐다'는 문제 제기가 승소의 결과로 이어지지 않은 게 슬플 수밖에 없었어요."

"헌법재판소를 거쳐 기후 정책을 결정할 때 사람들의 권리를 고려해야 한다는 데까지는 왔으니까, 이제는 구체적인 국가의 책임이나 국회의 책임이 무엇인지를 드러내려고 해요. 단순히 권리를 고려한다는 지금의 상태를 넘어 실제로 기본권을 보호할 수 있는 기후 대응이 나오도록 하는 게 작은 목표 중 하나예요. 말만 하는 사회가 아니라 기후위기라는 문제 안에서 공동체의 안전을 함께 고민할 수 있는 사회적 논의가 등장하는 게 바람 중 하나입니다."

환경 분야의 노벨상으로 불리는 골드먼 환경상의 대표 슬로건이다. 지난 4월 우리나라의 김보림 청소년기후행동 활동가가 '2026 골드먼 환경상' 아시아 지역 수상자로 선정됐다. 골드먼 환경상에서 한국인 수상자가 배출된 것은 1995년 최열 환경재단 이사장 이후 31년 만이다.일상의 작은 실천에서부터 국가의 기후위기 대응 책임을 묻는 헌법소원까지. 김 활동가는 청소년들과 함께 기후운동에 나섰고, 2024년 헌법재판소의 탄소중립기본법 헌법불합치 결정에 이르기까지 활동을 이어왔다. 그러나 그는 당시 헌법재판소의 결정을 받아들고 슬펐다고 했다. 무슨 이유에서였을까. 그가 지금 고민하는 기후운동의 '다음'은 무엇일까.지난 19일 서울여자대학교 언론영상학부 학생들이 서울 노원구 서울여대 50주년 기념관에 모여 '줌'으로 김 활동가와 만났다.김 활동가는 어릴 때부터 환경 문제에 관심이 많았다고 했다. 아르바이트로 모은 돈을 환경단체에 기부하는 등 개인적 실천을 이어왔다고 했다. 그런 그가 사회운동에 본격적으로 나선 계기는 2018년 폭염이었다.김 활동가는 당시 새벽 2시가 넘어도 집 안의 열기가 빠지지 않았다고 회상했다. 거실에서 잠을 자는 어머니가 걱정돼 숨을 잘 쉬고 있는지 여러 차례 확인했다고 한다. 그는 "엄마 한 명 지키기 위해서 할 수 있는 게 없다는 생각을 많이 했다"고 털어놓았다.김 활동가는 '집'이 최소한 사람이 안전하게 머물 수 있는 공간이어야 한다고 생각해왔다고 했다.또한 김 활동가는 같은 동네에 살더라도 각자의 형편에 따라 기후위기의 위험을 감당할 수 있는 정도가 다르다는 사실을 깨달았다고 했다. 그 순간, 그는 더 넓은 차원에서 할 수 있는 일을 찾기 시작했다.2019년 2월, 김 활동가는 자신과 비슷한 문제의식을 가진 사람들과 만났다. 대부분 청소년이었다. 이들은 결석 시위를 열어 학교 밖에서 기후 위기를 알린다거나, 직접 정책 의사 결정자들을 찾아가는 등의 활동을 이어가기 시작했다. 그러나 김 활동가는 그 과정에서 정작 이들이 온전히 설 수 있는 자리는 없었다고 했다.그렇게 탄생한 단체가 김 활동가가 창립 멤버로 참여한 청소년기후행동이다.청소년기후행동은 거리에서 기후파업을 하는 데 그치지 않았다. 2020년에는 국가의 미흡한 온실가스 감축목표가 기본권을 침해한다며 헌법소원을 청구했다.2024년 8월 헌법재판소는 2031년부터 2049년까지의 온실가스 감축목표에 관한 정량적 기준을 규정하지 않은 탄소중립기본법 조항에 헌법불합치 결정을 내렸다. 그러나 2030년까지의 기존 감축목표가 미흡하다는 청구인들의 주장은 받아들이지 않았다. 일부 승소였다. 김 활동가는 당시 슬펐다고 했다.김 활동가는 당시 헌재 결정을 두고 "또 미래에 대한 이야기인가라는 생각이 그때 많이 들었다"고 회상했다.김 활동가는 인터뷰 내내 '끊임없이, 계속' 같은 단어들을 꺼냈다. 김 활동가가 나아갈 다음에 관해 물었다.