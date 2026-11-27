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클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 26일(현지시간) 미국 마약단속국(DEA)이 멕시코 국민을 상대로 익명 제보 전화(팁 라인)를 개설한 것을 '간섭'이라고 비판했다. 그는 DEA가 자국 안의 펜타닐과 부패 문제부터 제대로 다루라고 주장했다고 < AP통신 >이 보도했다.< AP통신 >에 따르면, 셰인바움 대통령은 이날 DEA가 대형 펜타닐 수사 중 가짜 펜타닐 알약 140만 정을 압수하지 않고 내버려 뒀다는 이 통신의 보도 발췌문을 읽으며 DEA를 비판했다. 그는 "DEA는 자국 내에서 해야 할 일이 매우 많다"며 "가장 먼저 해야 할 일은 조직범죄, 이른바 테러집단과 연계된 미국 내 부패를 수사하는 것"이라고 말했다.그는 "미국은 미국에서 무엇을 하고 있느냐"고 반문하며 "이곳에는 검찰과 안보부가 일하고 있다. 국경 건너편에 더 신경 써야 한다"고 강조했다. 또 DEA가 펜타닐이 시중에 퍼지도록 둔 결정을 "펜타닐판 '분노의 질주(Fast and Furious)'"라고 불렀다. 이는 2011년 미국 당국이 총기 밀매 경로를 추적하겠다며 공격용 소총 2천여 정이 멕시코로 흘러 들어가도록 방치했던 스캔들을 가리킨다.셰인바움 대통령의 반발은 테리 콜 DEA 국장이 엑스(X·옛 트위터)에 제보 전화 개설을 발표한 지 24시간이 채 안 돼 나왔다. 콜 국장은 멕시코 시날로아주 범죄조직 구성원과 이들을 돕는 부패 관리, 마약테러 자금 세탁 관련자에 관한 정보를 멕시코인들에게 제보해 달라고 독려했다. 그는 "여러분의 정보는 중요하다. 여러분의 신원과 안전도 중요하다"며 시그널, 왓츠앱, 이메일로 접수한 제보는 기밀로 처리된다고 밝혔다. 콜 국장은 이 게시물에서 멕시코 유력 언론인과 매체 계정 10여 곳도 태그했다.콜 국장은 할리스코주 관련 제보 채널도 26일 중 공개하겠다고 예고했다. 할리스코주는 미국이 외국테러조직(FTO)으로 지정한 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)의 근거지다. DEA는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.셰인바움 대통령이 인용한 < AP통신 > 보도는 24일 나왔다. < AP통신 >은 DEA가 2024년 8월부터 2025년 4월까지 8개월간 미국 뉴멕시코주 앨버커키를 중심으로 한 펜타닐 유통 조직을 추적하면서, 최소 140만 정의 가짜 펜타닐 알약이 유통되도록 놔뒀다고 밝혔다. 이는 이 6월 처음 보도한 수십만 정에 더해진 규모다. 법원 문서와 도청 보고서 수천 쪽, DEA 감시 영상 12시간 분량을 분석한 결과다.DEA는 대형 표적을 놓치지 않으려고 일부러 단속을 미루는 이른바 '워킹'(walking) 수법을 써 왔다. 그러나 극소량으로도 목숨을 앗아갈 수 있는 펜타닐은 예외여야 한다는 비판이 제기돼 왔다. < AP통신 > 보도 이후 미 의회 감독 조사와 뉴멕시코주 검찰의 형사 수사가 시작됐다. DEA는 앞서 자신들의 결정이 합법적이었다는 입장을 밝힌 바 있다.미국은 멕시코에 카르텔 단속 강화를 압박해 왔고 멕시코 영토에 병력을 배치하겠다고 제안하기도 했다. 셰인바움 대통령은 이를 거부하면서도 "종속 없는" 안보 협력은 계속하겠다는 입장이다.멕시코군은 20일 미 연방수사국(FBI) 최우선 수배자 명단에 올라 있던 시날로아 카르텔 일파의 핵심 인물 파우스토 이시드로 메사 플로레스(43), 일명 '엘 차포 이시드로'를 체포했다. 이 작전에는 멕시코 정부의 요청으로 미국이 드론을 보내 소재 파악을 도왔다. 셰인바움 대통령은 앞서 23일 미국 당국자가 멕시코 영토에서 활동할 수 없다고 선을 그었다.FBI는 메사 플로레스를 헤로인, 메스암페타민, 코카인, 펜타닐, 마리화나를 미국에 대량 반입해 온 중무장 조직의 우두머리로 지목했다. 미 국무부는 그의 체포·유죄 판결로 이어지는 정보에 최대 500만 달러(약 70억 원)의 현상금을 걸었다. 미국은 그의 인도를 요청했지만 에르네스티나 고도이 멕시코 검찰총장은 멕시코에서 재판하겠다고 밝혔다.양국 관계는 4월 말 뉴욕 연방검찰이 멕시코 집권당 소속 루벤 로차 모야 시날로아 주지사를 마약 밀매 혐의로 기소한 사실을 공개하면서 긴장이 커졌다. 멕시코 당국은 그를 체포하라는 미국의 요청을 거부했다.