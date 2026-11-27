큰사진보기 ▲구팡 본사 앞 기자회소비자시민노동단체들은 26일 오전 11시 지하철 구의역 쿠팡 본사 앞에서 대규모 개인정보 유출 사태 발생 1년을 맞아 기자회견을 진행했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

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소비자시민노동단체들이 26일 "쿠팡의 대규모 개인정보 유출 발생 1년이 다 돼 가지만, 책임진 사람이 아무도 없다"라고 비판했다.소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대, 안전한 쿠팡 만들기 공동행동 등 소비자시민노동단체들은 26일 오전 11시 지하철 구의역 쿠팡 본사 앞에서 대규모 개인정보 유출 사태 발생 1년(11월 29일)을 맞아 기자회견을 진행했다.기자회견 참가자들은 "1년이 지나도록 뼈아픈 반성은커녕 개인정보 유출에 대한 책임 축소·회피와 노동자에 대한 갑질·노동착취를 반복하는 쿠팡"을 규탄했다. 이어 "쿠팡의 재발방지 대책 및 보상 방안 마련과 정부·국회의 집단소송법 제정 및 철저한 수사"를 촉구했다.고민정 GCN녹색소비자연대 사무총장은 "쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 드러난 지 1년이 되어간다"며 "당초 4500여 개 계정으로 발표됐던 개인정보 유출 규모는 정부 조사 결과 약 3756만 명에 이르는 것으로 확인됐다. 이 가운데 약 434만 명은 쿠팡 회원조차 아니었다"고 밝혔다.이어 "개인정보보호위원회는 안전관리 체계 미흡과 개인정보 유출 통지 및 파기 의무 위반 등을 확인하고, 개인정보 유출과 무단 수집 등에 대해 약 6247억 원의 과징금을 부과했다"며 "그러나 쿠팡은 과징금 처분에 불복해 행정소송을 제기했고, 소비자분쟁조정위원회의 피해 신청인 1인당 10만 원 배상 조정안도 거부했다"고 말했다.그는 쿠팡을 향해 ▲ 실효성 있는 2차 피해 및 재발 방지 대책 마련 ▲ 실질적인 피해보상 방안 마련을 촉구했고, 정부와 국회를 향해 ▲ 소비자의 권리 회복과 실질적인 피해구제까지 책임 있게 살필 것 ▲ 집단소송제 도입, 입증책임 개선, 실효성 있는 징벌적 손해배상제 등 소비자 피해구제 제도 강화를 촉구했다.안혜영 민주노총 대외협력실장은 "쿠팡 자본의 오만은 개인정보 유출에서 끝나지 않았다. 쿠팡은 노동자의 죽음을 '관리'해 왔다"며 "고 장덕준 노동자가 과로로 숨졌을 때, 당시 쿠팡 대표는 '열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 확실히 하라'고 지시했다. 사람이 죽었는데 기록부터 지우라고 한 것이 쿠팡"이라고 꼬집었다.조일영 민변 민생경제위원회 변호사는 "쿠팡의 개인정보 유출과 관련된 사실관계는 이미 정부의 조사로 확인되었다. 법적 판단도 이미 나왔다"며 "그런데 1년이 지난 오늘, 쿠팡은 아직까지도 이를 인정하지 않고 있다"고 비판했다.쿠팡을 향해 그는 "이미 확인된 법 위반 사실을 소송으로 다투고 있다. 5천 원, 5만 원 쿠폰은 손해배상이 아니다"며 "분쟁해결 절차마저 걷어찼다"고 비판했다.특히 "쿠팡은 지금이라도 과징금 불복 소송을 철회하고, 개인정보보호위원회의 시정명령과 재발 방지 조치 등을 즉시 이행하기를 촉구한다"며 "늦었지만 그것이 잃어버린 신뢰를 조금이라도 회복하는 길임을 잊지 말아야 할 것"이라고 강조했다.강민욱 서비스연맹 택배노조 쿠팡본부장은 "낮아진 수수료를 받으면서 대가 없는 분류작업을 해야 하고 고객이 내놓은 프레시백을 회수하고, 접고, 정리하는 공짜노동까지 떠안고 있다"며 "하루에도 몇 번씩 캠프를 오가는 다회전 배송에 쉴 틈이 없다. 기준을 맞추지 못하면 구역을 빼앗기거나 재계약이 되지 않는 이른바 '클렌징'과 'SLA'의 불안이 늘 따라다닌다'고 밝혔다.강 쿠팡본부장은 쿠팡을 향해 "개인정보 유출 피해자에게 제대로 책임지고 배상하시라. 과징금 불복과 조정안 거부를 철회하시라"며 "회사가 만든 손실을 택배노동자의 수수료 삭감으로 메우지 시라. 내년 수수료 삭감 계획을 즉각 철회하시라. 분류작업과 프레시백 업무를 쿠팡이 직접 책임지고, 택배 사회적 합의를 즉각 이행하시라"고 촉구했다.김주호 참여연대 민생경제팀장은 "이재명 대통령이 지난 12월 반드시 도입해야 한다고 강조했던 집단소송법은 아직도 국회에서 막혀있다"며 "그 사이에 또 수많은 기업에서 개인정보가 유출되었고, 밀가루, 설탕, 제지, 유류 담합으로 물가는 폭등했다. 최소한 집단소송법이 상반기에만 처리되었어도, 최근 발생한 한전과 국민은행, 삼성증권의 개인정보 유출사고는 최소화할 수 있었을 것"이라고 밝혔다.이어 "올해까지는 쿠팡을 비판했지만, 내년부터는 정부와 국회에게 책임을 물을 수 밖에 없다"며 "왜 다른 OECD 국가들에는 다 있는 집단소송법이 우리만 없는 것이냐"고 반문했다.이날 기자회견에서는 쿠팡 개인정보 유출사태 1년을 항의하는 퍼포먼스가 눈길을 끌었다.